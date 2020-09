Zwei Corona-Fälle unter den Profis von Manchester City

Der Fußball-Ticker am Montag, den 7. September 2020:

Zwei Man-City-Profis mit Corona infiziert

Riyad Mahrez und Aymeric Laporte von Manchester City sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gab Man City bekannt. Beide Spieler befolgen nach Angaben des Vereins die Coronavirus-Richtlinien der Premier League und der britischen Regierung und befinden sich in Selbstisolation. Symptome zeige das Duo nicht.

Die neue Saison auf der Insel beginnt am Sonnabend, 12. September. Weil Manchester City bis zum Viertelfinale am 15. August in der Champions League vertreten war, hat das Team von Trainer Pep Guardiola am ersten Liga-Wochenende noch spielfrei. Ihr erstes Saisonspiel bestreiten die Citizens erst am 21. September bei den Wolverhampton Wanderers.

Wechselt Draxler nach Leverkusen?

Nationalspieler Julian Draxler soll ein Kandidat bei Bayer Leverkusen sein. Einem Bericht der französischen Sportzeitung „Le10sport“ zufolge soll Bayer „mit großer Beharrlichkeit“ um den offensiven Mittelfeldspieler werben, der bei Paris unter Trainer Thomas Tuchel zuletzt nur Ergänzungsspieler war.

Bundestrainer Joachim Löw hatte dem 26-Jährigen, dessen Vertrag bei PSG im nächsten Sommer quasi ausläuft, dieser Tage einen Vereinswechsel nahegelegt. Draxler könnte in Leverkusen den für bis zu 100 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselten Kai Havertz. ersetzen.

TV-Quote: DFB verliert klar gegen Tatort

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Quoten-Duell gegen den frisch aus der Sommerpause zurückgekehrten ARD-Tatort klar verloren. Beim zweiten Nations-League-Gruppenspiel in Basel gegen die Schweiz (1:1) schalteten am Sonntagabend im ZDF im Schnitt nur 6,51 Millionen Menschen (Marktanteil: 21,7 Prozent) ein, während der gleichzeitig ausgestrahlte Wien-Tatort „Pumpen“ auf 8,26 Millionen Zuschauer (25,5) kam.

Bundestrainer Joachim Löw (60) hatte sich direkt nach dem Abpfiff in der Pressekonferenz bei einem Journalisten schmunzelnd nach dem Ergebnis erkundigt: „Wie waren die Einschaltquoten?“ Im Vorfeld war sich Löw noch sicher gewesen, dass sich die Nationalmannschaft im TV-Duell gegen das beliebte Krimi-Format „durchsetzt – auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt knapp ausfällt“.

Leipzig vor erneuter Angelino-Leihe

RB Leipzig und der spanische Verteidiger Angelino sollen sich laut dem „Kicker“ einig über eine erneute Ausleihe sein. Der 23-Jährige war von Januar bis zum verspäteten Ende der Saison durch die Corona-Pandemie bereits von Manchester City an die Sachsen verliehen gewesen. City will den Deal nun an eine Kaufverpflichtung koppeln. Demnach würde Angelino im Gesamtpaket etwa 20 Millionen Euro kosten und einen Vertrag unterschreiben, der bis Ende Juni 2025 gültig sei, hieß es. Eine Lösung in dieser Woche soll wahrscheinlich sein.

Martin Schmidt neuer Sky-Experte

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Martin Schmidt wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Fußball-Experte beim Pay-TV-Sender Sky. Der 53 Jahre alte Schweizer hatte bis Anfang März den FC Augsburg trainiert, bevor er nach elf Monaten gehen musste. Zuvor arbeitete er als Cheftrainer bei Mainz 05 (Februar 2015 bis Mai 2017) und beim VfL Wolfsburg (September 2017 bis Februar 2018).