Kahn-Nachfolger gefunden: Mertesacker wechselt zum ZDF

Der Fußball-Ticker am Montag, den 31. August 2020:

Mertesacker neuer TV-Experte beim ZDF

Per Mertesacker wird neuer TV-Experte beim ZDF und tritt damit die Nachfolge von Oliver Kahn an. Der Weltmeister von 2014 hat seinen ersten Einsatz am Donnerstag beim Nations-League-Spiel der deutschen Auswahl gegen Spanien in Stuttgart, wie der Sender mitteilte. Der frühere Abwehrspieler wird außerdem Spiele der Bundesliga analysieren und ist bei der ins kommende Jahr verschobenen EM dabei.

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den ZDF-Sportkollegen. Ich hoffe, die Fußball-Berichterstattung im Zweiten mit meiner Erfahrung und meinem Wissen ein Stück weit bereichern zu können“, sagte Mertesacker (35), der zuvor zwei Jahre beim Streamingdienst Dazn unter Vertrag stand.

„Per Mertesacker ist ein ausgezeichneter Kenner des nationalen und internationalen Fußballs. Er ist kompetent, authentisch und passt mit seiner gradlinigen Art ideal zum ZDF-Sport“, sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann.

Tauscht das Mikrofon: TV-Experte Per Mertesacker.

Foto: Imago/Sportfoto Rudel

Der gebürtige Hannoveraner Mertesacker spielte in der Bundesliga für Hannover 96 und Werder Bremen. Von 2011 bis 2018 stand er beim FC Arsenal in der Premier League unter Vertrag und leitet dort nach seinem Karriereende die Nachwuchsakademie.

Anfang August wurde bekanntgegeben, dass Kahn als Vorstandsmitglied des FC Bayern München und der öffentliche-rechtliche Sender keinen neuen Vertrag abgeschlossen haben. Der bisherige Kontrakt galt bis zur für dieses Jahr geplanten EM. Der 51 Jahre alte Ex-Nationalspieler war mehr als ein Jahrzehnt für das ZDF im Einsatz.

Bierhoff zu Corona-Krise: "Es ist anstrengend"

Oliver Bierhoff sieht die Nationalmannschaft und den DFB durch die Corona-Krise weiter vor riesigen Aufgaben. Besonders der enge Spielkalender in den Herbstmonaten ist für der DFB-Direktor problematisch. „Wenn wir dann natürlich im Oktober, November drei Länderspiele innerhalb von acht oder zehn Tagen durchführen müssen, dann ist das körperlich eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung für die Trainer. Sie haben kaum Trainingsmöglichkeiten mit der Mannschaft“, sagte Bierhoff in einem ARD-Interview.

Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw beendet mit den Spielen der Nations League am Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien und am Sonntag in Basel gegen die Schweiz ihre fast zehnmonatige Auszeit. Im Oktober und November tritt sie neben je zwei Spielen der Nations League auch noch zu Testspielen gegen die Türkei und Tschechien an. Das hatte zuletzt auch Löw als „grenzwertig“ bezeichnet. Bierhoff erläuterte die ökonomischen Zwänge: „Aber wir verstehen natürlich die Notwendigkeit der Uefa, wir verstehen auch die wirtschaftlichen Notwendigkeiten und gehen das deswegen positiv an.“

Der DFB ist selbst auf die Länderspieleinnahmen angewiesen, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern. Diese seien „schon heftig gewesen.“ Bierhoff macht sich zudem Gedanken, wie sich der Fußball für Fans interessant halten kann. „Es ist anstrengend, gerade jetzt in den schwierigen Zeiten, wo die Menschen andere Sorgen haben, dass wir den Sport auch weiter attraktiv machen“, sagte er.

Da sieht Bierhoff auch die Profis in der Pflicht. „Am Ende kommt man natürlich immer dahin, neben all den Nebensächlichkeiten, ob die Currywurst passt oder ob der Sitzplatz gut ist, es geht um die Leistung auf dem Platz und es geht um ein emotionales, authentisches, ehrliches Auftreten der Mannschaft“, meinte Bierhoff. Darum müsse sich der DFB in den kommenden Monaten „ernsthaft kümmern.“

Baumjohann holt vor 7500 Fans den Titel

Der langjährige Bundesligaspieler Alexander Baumjohann (33) hat mit dem Sydney FC seinen ersten Meistertitel in der australischen A-League geholt. Im Grand Final setzte sich der Hauptrundensieger gegen Melbourne City mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung durch. Nach dem fünften Triumph ist Sydney nun alleiniger Rekordsieger.

Baumjohann, der in der Bundesliga unter anderem für Gladbach, Schalke und Hertha BSC auflief, wurde in der 87. Minute eingewechselt. Für die Entscheidung sorgte vor 7500 Zuschauern Verteidiger Rhyan Grant (101.). Vor der Saison standen Titelverteidiger Sydney und Melbourne Victory in der zur Saison 2005/06 eingeführten A-League als gemeinsame Rekordsieger bei vier Titeln.

Alexander Baumjohann (vorne) beim Meisterjubel mit dem Sydney FC.

Foto: Imago/AAP

Sydney hatte die Hauptrunde überlegen mit 53 Punkten gewonnen und sich damit wie auch der Tabellenzweite Melbourne City (47) für das Halbfinale der Play-offs qualifiziert. Im Endspiel setzte sich der Favorit durch. Mittelfeldspieler Baumjohann war vor der Saison von den Western Sydney Wanderers zum Sydney FC gewechselt.

Ailton will dauerhaft zurück nach Bremen

Comeback für Ailton in Bremen: 16 Jahre nach seiner erfolgreichsten Saison beim SV Werder will der einstige Torjäger der Norddeutschen dauerhaft in die Hansestadt zurückkehren. Dies verriet der mittlerweile 47-Jährige als Gast bei einem Testspiel der Grün-Weißen in Lohne gegen den FC Groningen (5:0).

„Ich habe hier immer noch viele Termine, warum also nicht ganz zurückkommen“, sagte der Brasilianer, der zurzeit noch mit seiner Familie in Dallas/Texas lebt. Ailton gewann mit den Bremern in der Saison 2003/04 das Double, war damals auch Torschützenkönig und wurde als erster ausländischer Profi in Deutschland zum Fußballer des Jahres gewählt.

Bosz hat Havertz und Volland aufgegeben

Kai Havertz wird Bayer Leverkusen höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen in Richtung FC Chelsea verlassen. Das bestätigte Trainer Peter Bosz auf einer Pressekonferenz am Montag. Der Niederländer erwarte, dass Havertz nach der Länderspielpause „nicht mehr zurückkommt“. Gleiches gilt laut Bosz auch für Stürmer Kevin Volland, der mit dem französischen Erstligisten AS Monaco in Verbindung gebracht wird.

„Es kann im Fußball immer so sein, dass das am Ende nicht klappt. Aber ganz ehrlich, weil schon so lange verhandelt wird, gehe ich davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Kai weggeht, als das er noch bleibt“, sagte Bosz.

Dass der Verhandlungspartner Chelsea ist, bestätigte Bosz. Angesprochen auf die hohen Ablösesummen trotz der Corona-Krise antwortete der Trainer: „Das sind Vereine und Personen, in diesem Fall wahrscheinlich Roman Abramowitsch (Finanzier von Chelsea, d. Red.), die das zahlen können und wollen. Die werden das schon durchrechnen, denn der Kai ist auch nicht der einzige Spieler, der dieses Jahr nach Chelsea geht“, sagte Bosz.

Die Blues haben in der Sommerpause erheblich aufgerüstet und mit Timo Werner von RB Leipzig bereits einen Bundesligaspieler für geschätzte 53 Millionen Euro unter Vertrag genommen. Für Havertz sollen die Bayer-Bosse eine Ablösesumme von mindestens 100 Millionen Euro fordern.

Bei Volland zeichnete Bosz ein ähnliches Bild. „Im Fußball ist alles möglich, aber wenn sie mich fragen ob ich damit rechne, dass er zurückkommt, muss ich klar sagen: Nein“, so Bosz.

Eintracht plant mit maximal 20.000 Zuschauern

Eintracht Frankfurt plant für den Fall einer Teilzulassung von Zuschauern offenbar mit bis zu 20.000 Fans. Dies gehe aus dem Hygienekonzept der Hessen hervor, das der Verein nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bereits den Fanclubs vorgestellt hat. Demnach enthalte der etwa 40-seitige Maßnahmenkatalog konkrete Pläne, wie eine Fan-Rückkehr ab November gestaltet werden könne.

Die Eintracht kalkuliere laut „FAZ“ nur mit Sitzplätzen, die Anzahl der möglichen Zuschauer sei von den jeweils geltenden Abstandsregeln abhängig. Bei einem Sicherheitsabstand von eineinhalb Meter plane der Verein mit etwa 11.500 Fans. Wäre ein Abstand von einem Meter zulässig, sei eine Auslastung mit rund 20.000 Zuschauern denkbar. Der Bundesligist selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Größtes Problem sei die An- und Abreise zum Stadion. Daher plane der Verein nach Informationen des Blattes, den Einlass in mehrere Slots zu unterteilen, damit sich der Andrang von Zuschauern zeitlich auf mehrere Stunden verteilen könne. Da das Infektionsgeschehen lokal unterschiedlich sei, hätten die Eintracht-Verantwortlichen vor den Fanvertretern von einer dynamischen Lage gesprochen, wegen der von Spiel zu Spiel neu entschieden werden müsse.

Bundestrainer? Flick ist „aktuell sehr zufrieden“

Bayern Münchens Triple-Trainer Hansi Flick hat derzeit keine Ambitionen, seinen früheren Chef Joachim Löw abzulösen. „Ich bin aktuell mit dem Vereinsfußball sehr zufrieden, weil ich sehe, dass man tagtäglich so viel entwickeln kann“, sagte Flick angesprochen auf den vermeintlichen „Lebenstraum“ Bundestrainer dem "Kicker": „Ich weiß nicht, wie Jogi Löw und die anderen Nationaltrainer in der Corona-Pause klarkamen ohne Training und Spiele.“

Löw (60) selbst hatte in der vergangenen Woche betont, er halte seinen Assistenten beim WM-Triumph 2014 „selbstverständlich“ für den Posten geeignet. Der Vertrag des Bundestrainers läuft bis zur WM 2022, Flick (55) ist bis 2023 an den FC Bayern gebunden.

Nach dem Triple hat Flick schon die nächsten Ziele ins Auge gefasst. „Wir alle beim FC Bayern müssen uns weiterentwickeln und können jetzt nicht sagen, in den kommenden Monaten machen wir weniger“, betonte er: „Du kannst dich nicht ausruhen, in keinem Beruf. Ziel gesetzt, Ziel erreicht, zack, kommt das nächste Ziel.“ Das sei mindestens das Double, obwohl es in der Bundesliga „enger“ geworden sei.

Flick hofft deshalb und wegen des anspruchsvollen Programms offenbar noch auf weitere Zugänge. „Wir müssen da immer wieder rotieren. Deshalb brauchen wir einen Kader mit einer gewissen Qualität in der Breite“, sagte er. Zumal die Bayern durch Abgänge „Qualität verlieren“ und sich die Neuen „erst an unsere Philosophie gewöhnen müssen“.

Ciro Immobile bindet sich "fürs Leben"

Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile wird weiter bei Lazio Rom auf Torejagd gehen. Der 30-jährige Süditaliener habe einen neuen Fünfjahresvertrag bis 2025 unterschrieben, verkündete Lazios Medienchef Stefano De Martino auf Facebook. Damit binde er sich „fürs Leben“ an den Club, sagte De Martino im Vereinskanal „Lazio Style Channel“.

Immobiles ursprünglicher Vertrag lief bis Mitte 2023. Er war Anfang August mit insgesamt 36 Toren in der Serie A als bester Torjäger Europas mit dem „Goldenen Schuh“ geehrt worden.

Der Stürmer spielt seit Mitte 2016 in Rom. Immobile kam 2014 vom BVB, konnte sich da aber nicht durchsetzen. Später wurde er zum FC Sevilla sowie FC Turin ausgeliehen, ehe er nach Rom wechselte.

Lewandowski noch acht Jahre im Dienst?

Deutschlands Fußballer des Jahres Robert Lewandowski hat noch lange nicht genug. „Der jetzige Vertrag ist nicht mein letzter. Ich will noch länger spielen. Und ich will noch mehr erreichen, meine Kollegen in München denken genauso“, sagte der 32-Jährige dem kicker.

Er fühle sich besser als mit 26, sagte der Ausnahmestürmer, der noch bis 2023 an den deutschen Rekordmeister Bayern München gebunden ist. Kann er dann sogar noch zehn Jahre spielen? „Zehn Jahre? Vielleicht acht“, sagte er.

Ein Karriereende bei den Bayern sei dabei „eine Option, klar“, betonte der polnische Nationalspieler: „Aber ich habe noch so viele Jahre vor mir, ich denke nicht an das Ende meiner Karriere.“

Van Gaal: Zum dritten Mal Bondscoach?

Ex-Bayern-Coach Louis van Gaal ist nach Medienberichten nicht abgeneigt, zum dritten Mal Nationaltrainer der Niederlande zu werden. Sollte der Fußballverband KNVB auf ihn zukommen, „werde ich ernsthaft darüber nachdenken“, zitierte der TV-Sender NOS van Gaal am Sonntagabend. Die Niederlande suchen nach dem plötzlichen Wechsel von Ronald Koeman zum FC Barcelona nach einem neuen Auswahlcoach - zunächst für die EM 2021.

Der heute 69-jährige van Gaal war bereits zweimal Bondscoach. Bei der WM von 2014 erreichte Oranje unter seiner Führung den dritten Platz. Von 2000 bis 2001 war es ihm dagegen nicht gelungen, sich mit der Mannschaft für die WM in Südkorea und Japan zu qualifizieren.

Seit seinem Abschied bei Manchester United 2016 hatte van Gaal keine Vereinsmannschaft mehr trainiert. Nach Ajax Amsterdam und dem FC Barcelona war van Gaal auch Trainer des FC Bayern München. Im vergangenen Jahr hatte er eigentlich angekündigt, nicht mehr als Trainer arbeiten zu wollen.

Der bisherige Assistent Dwight Lodeweges wird bei den kommenden Länderspielen in der Nations League am 4. September gegen Polen und am 7. September gegen Italien als Interim-Bondscoach fungieren.

Marco Rose erotischster Bundesliga-Trainer

Trainer Marco Rose hat seinen ersten Titel seit seinem Amtsantritt beim Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach gewonnen. Mit 26,5 Prozent ist der 43-Jährige vor dem Leipziger Julian Nagelsmann (16,4) zum erotischsten Trainer der vergangenen Bundesliga-Saison gewählt worden. Das ergab eine Umfrage unter 10.000 Mitgliedern der Erotik-Community JOYclub. Dritter ist Bayer Leverkusens Peter Bosz (14,9).

Auch vor einem Jahr hatte sich Nagelsmann mit Platz zwei begnügen müssen - hinter Ex-Bayern-Coach Niko Kovac. Da hatte der 33-Jährige eigentlich angekündigt, Kovac anrufen zu wollen, „um ihn zu fragen, was ich verbessern muss“. Offenbar ohne Erfolg. Zumindest schlug Nagelsmann Bayern Münchens Triple-Trainer und Kovac-Nachfolger Hansi Flick auf Platz fünf, dem der nächste Titel im Jahr 2020 damit zunächst verwehrt bleibt.

DFB-Trost für Wolfsburgerinnen

DFB-Präsident Fritz Keller hat den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg trotz des verlorenen Champions-League-Finales gratuliert. Die Wölfinnen könnten „sehr stolz auf eine herausragende Saison sein, in der sie neben den Erfolgen in der Meisterschaft und im DFB-Pokal auch in der Champions League überzeugt haben und erst im Finale zu stoppen waren“, sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes nach dem 1:3 (0:2) am Sonntagabend gegen Titelverteidiger Olympique Lyon auf der DFB-Homepage.

Diese Erfolge seien auch deswegen möglich, „weil der VfL Wolfsburg sich seit vielen Jahren vorbildlich für den Frauenfußball engagiert und ihn ganz selbstverständlich bei allen Aktivitäten mitdenkt. Er ist fest verankert in den Strukturen und der DNA des Clubs.“

Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg macht allein die Finalteilnahme deutlich, „welch hervorragende Arbeit in Wolfsburg seit Jahren geleistet wird. Das Team ist ein Vorbild an Leidenschaft und Siegeswillen.“

Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan, die mit Lyon seit 2017 zum vierten Mal in Serie in der Königsklasse triumphierte, bekam ein Extralob. „Das ist eine unglaubliche Leistung, die ihresgleichen sucht“, sagte Keller. Voss-Tecklenburg ergänzte: „Dzseni ist eine herausragende Spielerin, die an den Champions-League-Titeln von Lyon großen Anteil hatte.“

Ex-HSVer Peters folgt Pfannenstiel

Der neue Sportchef Lutz Pfannenstiel baut beim künftigen MLS-Club St. Louis City SC zumindest abseits des Spielfelds schon ein schlagkräftiges Team auf. Die Franchise teilte am Montag mit, dass der frühere Hockey-Bundestrainer und HSV-Nachwuchschef Bernhard Peters zum Verein stoßen wird. Er soll sich wie schon in Hamburg und während seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim um den Nachwuchs kümmern.

Zudem wird St. Louis, das ab 2022 in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) einsteigt, künftig mit Mike Forde zusammenarbeiten. Er soll seine 20-jährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Teams in den Vereinigten Staaten und Europa bei der Entwicklung der Franchise einbringen.

„Mit Bernhard und Mike an meiner Seite bin ich zuversichtlich, dass wir einen Club aufbauen, der zukünftig von der Jugend bis zum Profi über eine Vielzahl an Talenten verfügen und jedes Jahr von neuem auf höchstem Niveau mitspielen wird“, sagte Pfannenstiel.

Der ehemalige Sportvorstand des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf hatte zuletzt unter anderem geäußert, dass er „auch Spieler wie Götze (Mario Götze, d.Red.) auf dem Schirm hat“.

Bornauw hofft auf Fans: "Sind Teil von uns"

Sebastiaan Bornauw (1. FC Köln) will so schnell wie möglich wieder in einem ausverkauften Stadion spielen. „Die Fans sind ein Teil von uns, und ich hoffe, dass es bald so weit sein wird“, sagte der 21 Jahre alte Innenverteidiger am Rande einer Trainingseinheit: „Es muss natürlich sicher sein für alle.“

Der belgische U21-Nationalspieler setzt sein Vertrauen vor allem in deutsche Sicherheitskonzepte. Schon das DFL-Hygienekonzept zum Restart sei der Grund gewesen, „dass in ganz Europa wieder Fußball gespielt werden konnte. Wenn nicht die Deutschen, wer hätte es sonst gemacht? Ich mag diese Mentalität, wenn die Deutschen etwas wollen, dann setzen sie es auch um“, sagte Bornauw.

In der kommenden Spielzeit will Bornauw mit den Kölnern eine „stabile Saison abliefern. Wir müssen auf uns gucken und dann sehen, wie das läuft.“ Er selbst will sich mit guten Leistungen für die belgische A-Nationalmannschaft empfehlen. „Ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken, aber ich hoffe, dass, wenn ich in Köln einen guten Job mache, irgendwann dafür belohnt werde. Es ist mein Traum.“ Auch die Weltmeisterschaft 2022 „ist in einer kleinen Ecke in meinem Kopf“.

Löw: Neuer wäre würdiger Weltfußballer

Bundestrainer Joachim Löw hat sich für DFB-Kapitän Manuel Neuer als nächsten Weltfußballer ausgesprochen. „Manu ist eine Klasse für sich. Wahnsinn, unglaublich“, schwärmte Löw im "Kicker": „Ich habe nichts gegen Robert Lewandowski, er ist ein Torjäger der Superklasse, aber für mich wäre der Weltfußballer in diesem Jahr: Manuel Neuer.“

Der 34-Jährige habe bei der Finalrunde der Champions League bärenstarke Leistungen gebracht und „den Laden hinten dicht gehalten“. Überhaupt sei Triple-Held Neuer „die ganze Saison 2019/20 in einer Superform“ gewesen, betonte Löw: „Wie er dasteht, diese Ruhe, diese Ausstrahlung, du hast das Gefühl, er ist omnipräsent.“

Neuers Clubchef Karl-Heinz Rummenigge hatte sich zuletzt mehrfach für Lewandowski ausgesprochen, der gerade zu Deutschlands "Fußballer des Jahres" gewählt wurde. Der polnische Angreifer (32) erhielt dabei 276 Stimmen – Neuer eine einzige. Dabei habe der Torhüter „einen ganz großen Anteil am Gewinn der Champions League“, sagte Löw.

Der Bundestrainer erkannte allerdings auch Lewandowskis Leistungen an. Es sei „auch super, natürlich klasse, wenn du wie Lewandowski 15 Tore schießt. Aber: Gegen Lyon und Paris war Manuel in schwierigen Situation zur Stelle, sonst steht es vielleicht 0:1 oder 1:1.“

Bei der 1991 eingeführten Fifa-Wahl war Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, damals bei Inter Mailand angestellt, der erste und bis heute einzige deutsche Sieger. Ein Torhüter gewann noch nie. Oliver Kahn war 2002 Zweiter, Neuer selbst im Jahr des WM-Triumphs 2014 Dritter.