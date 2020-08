Aus für Barça-Trainer nach Bayern-Schmach – folgt Koeman?

Der Fußball-Ticker am Montag, den 17. August 2020:

Barça bestätigt Aus für Trainer Setién

Club-Präsident Josep Maria Bartomeu hat dem spanischen Sender "Cope" das Aus für Trainer Quique Setién beim FC Barcelona bestätigt. Die Trennung solle noch heute offiziell verkündet werden, meldete der Sender unter Berufung auf Bartomeu, der nach einem Treffen der Clubführung mit einem Journalisten gesprochen haben soll.

Berichten zufolge soll der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman neuer Favorit auf die Nachfolge des 61 Jahre alte Setién sein. Die Wahrscheinlichkeit für eine Verpflichtung von Ex-Tottenham-Coach Mauricio Pochettino sinke dagegen wegen der Ablehnung der Fans, heißt es übereinstimmend in spanischen Medien. Koeman hatte von 1989 bis 1995 für den FC Barcelona gespielt.

Ist die Zeit für Barcelona gekommen? Ronald Koeman ist seit dem 6. Februar 2018 niederländischer Nationaltrainer.

Foto: dpa

Guardiola-Berater: Pep macht bei City weiter!

Auch nach dem vierten gescheiterten Versuch, mit Manchester City die Champions League zu gewinnen, bleibt Pep Guardiola dem englischen Spitzenklub wohl erhalten. „Ja, Pep macht zu 100 Prozent bei City weiter“, bestätigte Josep Maria Orobitg, der Berater des spanischen Startrainers, bei SPOX und Goal.

Eine Rückkehr zum FC Barcelona schloss Orobitg aus. Für Guardiola, von 2008 bis 2012 Cheftrainer bei den Katalanen, sei eine zweite Etappe im Camp Nou „derzeit unmöglich“. Der frühere Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München war mit City am Samstag durch ein 1:3 gegen den Favoritenschreck Olympique Lyon im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden - zum dritten Mal in Folge. In seinem ersten Jahr in Manchester war bereits im Achtelfinale Endstation gewesen.

Startrainer Pep Guardiola hat mit Manchester City zum vierten Mal nacheinander das Halbfinale der Champions League verpasst.

Foto: MIGUEL A. LOPES / AFP

PSG-Torwart Navas fällt gegen Leipzig aus

Stammtorhüter Keylor Navas wird Paris Saint-Germain im Champions-League-Halbfinale gegen RB Leipzig fehlen. Der 33-Jährige hatte beim 2:1-Viertelfinalsieg gegen Atalanta Bergamo eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten und wird am Dienstag nicht einsatzfähig sein. Gegen Bergamo war Navas verletzt ausgewechselt worden, für ihn kam der Spanier Sergio Rico.

Auch an einem Einsatz von Mittelfeldspieler Idrissa Gueye gebe es wegen Muskelbeschwerden erhebliche Zweifel, hieß es von PSG. Der angeschlagene Regisseur Marco Verratti habe dagegen teilweise wieder am Training mit dem Team von Coach Thomas Tuchel teilgenommen. Verteidiger Thiago Silva hat seine Oberschenkelblessur überwunden und kann wohl spielen.

Keylor Navas hatte sich im Viertelfinale der Champions League verletzt.

Foto: AFP

Drei weitere Corona-Fälle bei Marseille

Weitere Corona-Fälle bei Olympique Marseille gefährden das Saison-Eröffnungsspiel der französischen Ligue 1. Drei Mitarbeiter aus dem direkten Umfeld der Mannschaft wurden positiv auf Covid-19 getestet. Gemäß der Hygiene- und Sicherheitsprotokolle der Ligue 1 könnten die Fälle zur Absage des Auftaktspiels von Olympique am Freitag gegen AS St. Etienne führen.

Bereits in der Vorwoche war ein Mitarbeiter von Marseille positiv auf Corona getestet worden. Als Vorsichtsmaßnahme wurde das für vergangenen Freitag gegen den VfB Stuttgart angesetzte Testspiel gestrichen. Nach dem Abbruch der vergangenen Spielzeit startet die Ligue 1 am Wochenende als erste europäische Topliga in die Saison 2020/21.

Schauspielerei: Magath schlägt Geldstrafen vor

HSV-Idol Felix Magath hält im Kampf gegen Schauspielerei auf dem Fußballplatz Geldstrafen für wirkungsvolle Maßnahmen. „Mit Sperren wird wieder der Wettbewerb beeinflusst, bis zu Auf- und Abstieg. Mit den Einnahmen aus Geldstrafen könnte man Amateurvereine unterstützen oder Vereine, die nicht so viele TV-Gelder bekommen. Zudem würde das Spiel spürbar fairer“, sagte Magath (67) dem „Kicker“.

Nach Einschätzung des ehemaligen Münchner und Wolfsburger Meistertrainers müssten die Geldstrafen abhängig von Liga und Gehalt sein. „In der Bundesliga müssten sie eindeutig höher sein als in der Regionalliga. Ein solches faires Modell könnte man problemlos entwickeln. Es hätte wesentlich mehr Wirkung als die jetzigen Spielsperren“, sagte Magath, der mittlerweile Fußballchef von der Onlinedruckerei Flyeralarm ist, die unter anderem Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers finanziert.

Der Europameister von 1980 findet, dass die „in der Bundesliga seit Jahrzehnten zunehmende Schauspielerei, diese Fallsucht mit schmerzverzerrten Gesichtern“ kein Fußballfan auf Dauer sehen wolle. „Bei einem Körperkontakt wird heute sofort unterbrochen, die Mannschaften können sich neu formieren, dadurch wird es schwieriger, ein Offensivspiel aufzubauen. Damit hat sich das Spiel mehr zum Statischen hin entwickelt.“

Polter wechselt in die Niederlande

Stürmer Sebastian Polter wechselt nach seinem Vertragsende bei Union Berlin zum niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard. Dort erhält der 29-Jährige einen Zweijahresvertrag bis 2022. In Berlin war Polter einer der Fan-Lieblinge und erzielte in 104 Pflichtspielen 46 Toren für die Eisernen.

Derby-Held Sebastian Polter war beim 1. FC Union Berlin in Ungnade gefallen.

Foto: Imago/Matthias Koch

In der finalen Phase der vergangenen Saison durfte Polter aber nicht mehr für Union spielen, sondern nur noch mittrainieren. Ihm wurde seitens des Vereins „unsolidarisches Verhalten“ vorgeworfen. Dabei ging es um einen angeblich abgelehnten Gehaltsverzicht in Zeiten der Corona-Krise. Der Stürmer hatte die Darstellung des Vereins mehrfach energisch zurückgewiesen.

Bielefeld leiht Augsburger Cordova aus

Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat den Angreifer Sergio Cordova (23) vom FC Augsburg für ein Jahr ausgeliehen. Der Nationalspieler aus Venezuela kam für die Augsburger seit 2017 auf 62 Bundesligaeinsätze. „Sergio ist ein variabel einsetzbarer Angreifer, der mit seiner Leidenschaft, seiner Laufintensität und seiner Robustheit überzeugt. Darüber hinaus wird er auch mit seiner Mentalität gut in unsere Mannschaft passen“, sagte Arminias Trainer Uwe Neuhaus.

Sergio Cordova wechselt nach Bielefeld.

Foto: dpa