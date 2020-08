Für das Duo, das 2016 Gold bei den Olympischen Spielen in Rio geholt hatte, war es das erste Aufeinandertreffen als Gegnerinnen.

Beachvolleyball in Hamburg Walkenhorst entzaubert ihre Ex-Partnerin Ludwig

Hamburg. Rückkehrerin Kira Walkenhorst hat im ersten Duell der Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen gegen ihre frühere Partnerin Laura Ludwig die Oberhand behalten. Fast auf den Tag genau vier Jahre nach dem gemeinsamen Goldcoup von Rio gelang Walkenhorst mit Anna-Lena Grüne in Hamburg ein 2:1 (21:18, 23:21, 18:16)-Erfolg über Ludwig und Margareta Kozuch.

Beim letzten Turnier vor den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September) standen sich die beiden Duos direkt zum Auftakt im Feld der Top-Teams gegenüber. Walkenhorst/Grüne und Ludwig/Kozuch sind bereits für die DM Qualifiziert. Walkenhorst war zuletzt nach knapp zweijähriger Auszeit in den Sand zurückgekehrt und hatte sich bei ihrer Premiere mit Grüne in Düsseldorf direkt das DM-Ticket gesichert. Ludwig/Kozuch waren bereits vor der Turnierserie für Timmendorf gesetzt.

Für Walkenhorst (29) und Ludwig (34) war es das erste Aufeinandertreffen seit ihrem Triumph am 18. August 2016 an der Copacabana. Ludwig hatte sich nach Walkenhorsts zwischenzeitlichem Abschied vom Sport mit der früheren Hallen-Nationalspielerin Kozuch zusammengetan.

( dpa )