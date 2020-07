Kira Walkenhorst startet Comeback mit Nachwuchstalent

Ende Juli will die Olympiasiegerin von Rio de Janeiro an der Seite der 18-jährigen Anna-Lena Grüne zurück in den Profisport.

Hamburg. Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst will sich mit ihrer neuen Partnerin Anna-Lena Grüne für die deutschen Meisterschaften im September in Timmendorfer Strand qualifizieren. Die 29 Jahre alte Walkenhorst stand nach langer Pause zuletzt ohne Mitspielerin da und hatte sogar via Facebook gesucht. Nun fand sie die erst 18 Jahre alte Grüne aus Hildesheim. „Das Geheimnis ist gelüftet. Anna-Lena Grüne wird mit mir die beiden verbleibenden „Road to Timmendorfer Strand“ Turniere am 31. Juli und 14. August spielen“, schrieb Block-Spezialistin Walkenhorst am Sonntag bei "Facebook".

Gesundheitliche Probleme verhinderten lange eine Rückkehr in den Sand

Sie freue sich „auf die Spiele mit ihr und mein Comeback nach so vielen Monaten der Abstinenz“, schrieb Walkenhorst, die 2016 in Rio Olympia-Gold mit Laura Ludwig geholt hatte. Ursprünglich wollte die einstige Welt- und Europameisterin, die ihre Profi-Karriere Anfang 2019 nach mehreren Operationen und anhaltenden gesundheitlichen Problemen schon beendet hatte, mit Melanie Gernert ihr Comeback wagen. Doch daraus wurde nichts. Nun kehrt sie bei den Turnieren Ende Juli in Düsseldorf und Mitte August in Hamburg zurück.

Die deutschen Meisterschaften finden vom 4. bis 6 September statt. „Das Wichtigste ist für mich, endlich wieder im Sand zu stehen und mich komplett schmerzfrei bewegen zu können“, so Walkenhorst: „Ich will gar keinen Hehl daraus machen, dass ich natürlich körperlich noch weit von meiner Topform entfernt bin.“

Ludwig/Kozuch ziehen ins Finale von Düsseldorf ein

Unterdessen sind Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch beim Beachvolleyball-Turnier in Düsseldorf ins Finale eingezogen. Dort warten die bislang ebenfalls noch ungeschlagenen Schweizerinnen Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre (18.11 Uhr/Sport1). Die Hamburgerinnen gewannen den hochklassigen Halbfinal-Krimi gegen Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf) 2:1 (17:21, 21:13, 27:25).

Lesen Sie auch:

Zuvor hatten Ludwig und Kozuch im letzten Gruppenspiel Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur mit 2:0 (23:21, 21:19) bezwungen. Für Hallen-Nationalspielerin Louisa Lippmann hingegen war nach der Gruppenphase bei ihrer Beach-Premiere Schluss. Mit ihrer Partnerin Isabel Schneider unterlag sie im letzten Spiel 1:2 (21:17, 15:21, 10:15) gegen Michala Kubickova/Michala Kvapilova aus Tschechien. Für das neuformierte Duo war es der einzige Satzgewinn im Turnier, Lippmann plant derzeit keine weiteren Einsätze im Sand.