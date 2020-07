Pferdesport Galoppderby in Hamburg im Livestream: So geht's

Hamburg. Vorhang auf für das 151. Galoppderby in Hamburg: Das wichtigste Galopprennen des Jahres findet am 12. Juli auf der Horner Rennbahn statt. Ursprünglich war der Start für den 5. Juli vorgesehen, doch das Event musste wegen der Corona-Pandemie verlegt werden. Außerdem wurde das Meeting, das am 10. Juli startet, von sieben auf drei Tage verkürzt.

Klar ist, dass nicht jeder Zugang zur Rennbahn in Horn erhalten soll. Neben den Jockeys und Trainern, deren Anzahl erst kurz vor dem Meeting genau feststeht, sind unter anderem 14 Journalisten, fünf Ärzte für Mensch und Tier, ein Schmied, drei Dopingkontrolleure und zehn Vorstandsmitglieder vorgesehen. Insgesamt sollen nicht mehr als 215 Menschen auf die Rennbahn.

Livestream: 151. Galoppderby in Hamburg

Zuschauer wird es keine geben. Damit trotzdem jeder Interessierte live dabei sein kann, zeigt abendblatt.de an allen drei Tagen einen Livestream vom Galopp-Meeting. Los geht es am Freitag, den 10. Juli, mit den ersten zehn Rennen. Im Mittelpunkt des Eröffnungs-Renntages steht der Große Preis von Lotto Hamburg, in dem die Sprint-Asse unter den Galopprennpferden gefragt sind.

Weiter geht es mit jeweils zwölf Rennen am Sonnabend und Sonntag. Höhepunkt am Schlusstag wird natürlich das 151. Derby sein – im Stream auf abendblatt.de.

Mehr zum Thema:

Derby in Hamburg: 19 Pferde am Start

Für das Derby am Sonntag auf der Galopprennbahn in Horn sind noch 19 Pferde startberechtigt. Wenige Tage vor dem Start wurden die Hengste Soul Train und Kellahen für das Rennen um das begehrte Blaue Band nachgemeldet. Kosten: 65.000 Euro. Die Besitzergemeinschaft Karin Brieskorn/Stall Salzburg (Kellahen) und der Stall Unia von Werner Krüger aus Berlin (Soul Train) nahmen die Nachmeldung vor. Insgesamt werden am Sonntag im wichtigsten Rennen des Jahres 650.000 Euro ausgeschüttet.

Klarer Favorit des Rennens in der Hansestadt ist der Hengst Wonderful Moon, der mit dem siebenmaligen Derby-Siegreiter Andrasch Starke an den Start gehen wird. Sein Trainer in Köln ist Henk Grewe, der in Dicaprio, Adrian und Only The Brave drei weitere chancenreiche Pferde sattelt und seinen ersten Derbysieg anpeilt.

( HA )