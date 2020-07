Galopp-Derby: Cadeddu siegt beim großen „Großen Hansa-Preis“

Hamburg. Als Markus Klug (44) im Absattelring der Horner Rennbahn am Sonnabend seinen Mund-Nase-Schutz mit dem Logo seines Lieblingsclubs Borussia Mönchengladbach absetzte, strahlte er über das ganze Gesicht. Der Star-Trainer feierte am zweiten Tag des 151. Galopp-Derbys auf der Horner Rennbahn beim „Großen Hansa-Preis“ einen Doppelsieg.

Jockey Michael Cadeddu siegte auf der vierjährigen Stute Satomi vor Windstoß mit Reiter Maxim Pecheur. Beide Reiter werden von Klug betreut. „Erster und Zweiter in dem Rennen. Das ist schon ein Traum – gerade in Corona-Zeiten.

Galopp-Derby: Wer siegt beim Deutschen Derby am Sonntag?

Ich wusste, dass beide Pferde gut drauf waren. Man freut sich sehr, aber natürlich ist es schöner, wenn hier jubelndes Publikum ist, was ich auch schon mehrmals erleben durfte“, freute sich Klug, der den „Großen Hansa-Preis" zum insgesamt dritten Mal gewinnen konnte.

Für Trainer Klug ist der Sieg beim traditionellen „Großen Hansa-Preis“ ein gutes Omen. 2017 und 2018 folgte anschließend auch der Sieg im Deutschen Derby. Am Sonntag (16.07 Uhr, abendblatt.de live) hat Klug im 151. Deutschen Derby mit Jockey Pecheur auf Pferd „Kaspar“ die Chance erneut die Chance, die beiden wichtigsten Rennen des Derbymeetings zu gewinnen.

Galopp-Derby, Tag zwei: Satomi beim „Großem Hansa-Preis“ vorn

Auch Jockey Cadeddu geht am Sonntag im Kampf um das „Blaue Band“ mit Pferd „Near Poet“ an den Start. Das Erfolgserlebnis auf Satomi im „Großen Hansa-Preis“ tat seinem Selbstvertrauen gut. Allerdings vermisst der Italiener die sonst so lautstarke Atmosphäre in Horn. Für zumindest ein wenig Jubelstimmung sorgten nach dem „Großen Hansa-Preis“ die anwesenden Rennclub-Mitglieder und Pferdebesitzer, die dem Sieger vor der Haupttribüne mit lautem Applaus feierten.

„Gerade eben war es ein bisschen emotional“, sagte Cadeddu, der 20.000 Euro Preisgeld erhielt und ergänzte: „Es ist aber trotzdem traurig, aber durch diese Phase müssen wir durch. Fußballer, Tennisspieler und wir haben halt keine Zuschauer. Ich hoffe, dass es bald vorbei ist für die Menschheit und wieder Normalität einkehrt“, sagte 33-jährige Italiener, der mit seinem Team den Sieg bei einem Abendessen im kleinen Kreis feiern will.

Galopp-Derby: Schon fast 900.000 Euro Wettumsatz

Richtig gute Laune hatte nach den 13 Rennen am Sonnabend auch Ilona Vollmers. Die Schatzmeisterin hatte mit einem Wettumsatz in Höhe von 400.000 Euro kalkuliert. Am Ende konnten in Horn 514.162,13 Euro verbucht werden. Bereits zum Derbyauftakt am Freitag konnten 356.510,26 Euro​ Wettumsatz erzielt werden. Somit dürfte die von den Verantwortlichen vor dem Derbymeeting anvisierten 1,27 Millionen Euro Gesamtumsatz am Sonntag mit dem 151. Deutschen Derby übertroffen werden.

Galopp-Derby: Der "Große Hansa-Preis" im Re-Live

Renntag 2: Galopp-Derby 2020 in Hamburg-Horn

Galopp-Derby, Tag eins: K Club holt "Großen Preis von Lotto Hamburg"

Den ersten Preis am Freitag bekam Martin Seidl vor der improvisierten Siegerehrung von Trainerin Erika Mäder. „Dem muss ich jetzt ein Küsschen geben“, sagte die 72-Jährige, drückte ihrem Jockey einen Schmatzer auf die Wange und strahlte mit dem Sieger des „Großen Preises von Lotto Hamburg“ um die Wette.

Seidl siegte am Auftakttag des 151. Deutschen Galopp-Derbymeetings auf der Stute K Club über 1200 Meter souverän vor dem von Bohumil Nedorostek gerittenen Zargun und Schäng mit Pavel Vovchenko. „Das Rennen war einen Tick zu schnell für mein Pferd. Sie hat viel Vertrauen von mir bekommen und auf der Geraden den Turbo gezündet“, sagte der 26-Jährige.

Trainerin Mäder hatte unmittelbar nach dem Rennen noch ein ganz anderes Sieg-Geheimnis gelüftet. „Das ist ein ganz hartes Pferd. Sie hat bei uns 40 Kilo zugenommen. Ein Sprinter muss was darstellen. Mit viel Liebe und Mühe haben wir ihr das angefüttert. Sie hat einen dicken Arsch, und hinten ist der Motor“, scherzte die Trainerin.

Galopp-Derby in Hamburg: "Die Champions League des Rennsports"

Trotz der Tatsache, dass wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen sind, genoss Seidl den Sieg in vollen Zügen.

„Es ist immer ein Highlight, in Hamburg zu reiten. Und wenn man so ein Rennen gewinnt, das die Champions League des Rennsports darstellt, freue ich mich. Die Zuschauer fehlen, aber sie haben sicher von zu Hause mitgefiebert“, sagte Seidl, der sich über 16.000 Euro Preisgeld freuen konnte

Der „Große Preis von Lotto Hamburg“ im Re-Live:

Renntag 1: Galopp-Derby 2020 in Hamburg-Horn

Siegerehrung nicht vergleichbar zum Vorjahr

Bereits im Vorfeld des großen Galopp-Derbys erinnerte sich Eugen Andreas Wahler an die Feierlichkeiten vom Vorjahr. Fast schon wehmütig klingt der Vorsitzende des Hamburger Rennclubs (HRC), wenn er daran denkt, wie Eduardo Pedroza nach seinem Sieg beim 150. Deutschen Derby von seinen Jockeykollegen geherzt und mit allen möglichen Kaltgetränken überschüttet wurde.

„In diesem Jahr wird es nur eine abgespeckte Form bei der Siegerehrung geben. Es wird keinen Freudentaumel oder Umarmungen geben. Es wird nüchtern der Preis überreicht“, sagt Wahler. Und das gilt in diesem Jahr auch für den mächtigsten Mann in Hamburg.

Die ersten Galopp-Rennen im Re-Live:

Anders als in den vergangenen Jahren soll der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher nicht die Siegerehrung in Horn vornehmen. „Er wäre ja ein ganz normaler Zuschauer, der uns besucht. Das ist leider wegen des Hygienekonzepts nicht möglich. Und bei privatem Vergnügen sind Politiker in diesen Tagen ja etwas vorsichtig“, erklärt der HRC-Chef und spielt damit auf den Innen- und Sportsenator Andy Grote an.

151. Galopp-Derby in Hamburg-Horn

Aufgrund des Hygienekonzepts dürfen beim verkürzten 151. Derbymeeting, das von Freitag, 11 Uhr, bis Sonntag auf der Horner Rennbahn stattfindet, lediglich die rund 300 HRC-Mitglieder, Pferdebesitzer und Protagonisten wie Jockeys, Trainer und Pfleger dabei sein. Deshalb gab es auch keine Möglichkeit, nach den Lockerungen, die der Hamburger Senat zum 1. Juli vorgenommen hatte, die bis zu 1000 erlaubten Zuschauer auf die Bahn zu lassen.

„Ich habe am 1. Juli sofort beim Sportamt nachgefragt, was das für uns bedeutet. In Hamburg ist es erlaubt, dass 1000 Menschen auf der Rennbahn sein dürfen. Einschließlich aller Funktionäre. Das ist in anderen Bundesländern anders geregelt als hier bei uns.“, sagt Schatzmeisterin Ilona Vollmers vor dem ersten „Geisterderby“ der Geschichte. „Wir werden in etwa auf diese 1000 Menschen kommen“, ergänzt Vollmers. Kurios: unmittelbar vor dem Derbymeeting gab es diverse Neu-Anmeldungen im HRC. Not macht eben erfinderisch, wenn man bei einem Spitzen-Event dabei sein will.

Galopp-Derby in Hamburg: keine Zuschauer, weniger Preisgeld

Trotz der Tatsache, dass die Traditionsveranstaltung ohne zahlende Zuschauer stattfindet, ist Vollmers zuversichtlich, dass man am Ende ein kleines finanzielles Plus vermelden kann. Zum einen bekam der Veranstalter von der Stadt Hamburg den vollen Zuschuss für Großveranstaltungen – obwohl das Derbymeeting auf drei Tage zusammengekürzt werden musste.

Zum anderen haben Sponsoren und Spender trotz der ungewöhnlichen Umstände feste Summen zugesagt. Schatzmeisterin Vollmers hofft für die drei Tage auf einen Wettumsatz in Höhe von 1,27 Millionen Euro. „Wenn es mehr wird, wäre ich natürlich sehr erfreut“, sagt Vollmers.

Zudem entfallen Kosten für Rahmenprogramm, Catering und Sicherheitsdienst. Durch die kurzfristigen Nachnennungen der Derbypferde „Kellahen“ und „Soul Train“ kamen jeweils noch einmal 65.000 Euro in die Kasse. Darüber hinaus wurden die Rennpreise im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit um 30 Prozent reduziert. „So konnten wir noch in eine kleine Videowand investieren, damit alles etwas netter wird und sich die Menschen, die auf der Bahn sind, auch wohlfühlen“, sagt Vollmers.

Galopp-Derby in Hamburg: Spitzensport mit Rekordzahl an Pferden

Rein sportlich wird in den drei Tagen Spitzensport in Horn geboten. Trotz der starken Regenfälle befindet sich das Geläuf in Horn in einem sehr guten Zustand. „Das ist wichtig. Uns steht schließlich auch ein Mammutprogramm bevor“, sagt Wahler.

Insgesamt finden 36 Rennen mit 421 gemeldeten Pferden an drei Tagen statt. „Das ist eine Rekordzahl für ein Meeting. Alle wollen in Hamburg dabei sein. Ich habe das Gefühl, dass manche nur gemeldet haben, damit der Besitzer live dabei sein kann“, scherzt Hans-Ludolf Matthiessen, Vizepräsident des HRC.

Galopp-Derby in Hamburg: Die Favoriten

Der Höhepunkt wird am Sonntag das mit 650.000 Euro Preisgeld dotierte 151. Deutsche Derby sein. Es ist das zweithöchstdotierte Rennen in Europa. 19 von 20 möglichen Pferden wurden gemeldet. Als Favorit gelten „Wonderful Moon“ und „Grocer Jack“. „Die zwei Nachnennungen sind finanziell gut für uns. Aber viel wichtiger ist der sportliche Wert. Wir haben die besten Pferde in Horn am Start. Das erfreut mich ungemein“, sagt HRC-Vorsitzender Wahler.

Mit „Sport1“ wurde ein neuer TV-Partner präsentiert. Am Sonnabend und Sonntag überträgt der Sender jeweils zwei Stunden live aus Hamburg im frei empfangbaren Fernsehen. Aber auch auf abendblatt.de sind die Rennen an allen drei Tagen im Livestream zu sehen. „Wir sind medial stärker vertreten. 7,5 Millionen Menschen in Deutschland finden Galopp interessant. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu zeigen, was für eine fantastische Sportart das ist“, sagt Jan Pommer, Geschäftsführer vom Dachverband Deutscher Galopp e.V.

Galopp-Derby in Hamburg im Livestream

Zuschauer vor Ort wird es zwar keine geben. Damit trotzdem jeder Interessierte live dabei sein kann, startete der Livestream auf abendblatt.de am Freitag mit den ersten zehn Rennen. Im Mittelpunkt des Eröffnungs-Renntages steht der Große Preis von Lotto Hamburg, in dem die Sprint-Asse unter den Galopprennpferden gefragt sind.

Weiter geht es mit jeweils zwölf Rennen am Sonnabend und Sonntag. Höhepunkt am Schlusstag wird natürlich das 151. Deutsche Derby sein – ebenfalls live auf abendblatt.de.

Galopp-Derby in Hamburg: 19 Pferde am Start

Für das 151. Deutsche Derby am Sonntag auf der Galopprennbahn in Horn sind noch 19 Pferde startberechtigt – inklusive der Last-Minute-Nachmeldungen Soul Train und Kellahen.

Die Besitzergemeinschaft Karin Brieskorn/Stall Salzburg (Kellahen) und der Stall Unia von Werner Krüger aus Berlin (Soul Train) nahmen die Nachmeldung vor. Insgesamt werden am Sonntag im wichtigsten Galopprennen des Jahres 650.000 Euro ausgeschüttet.

Die gemeldeten 19 Pferde für das Galopp-Derby

Wonderful Moon / Jockey: Andrasch Starke

Grocer Jack / Jockey: Marco Casament

Soul Train / Jockey: Bauyrzhan Murzabayev

Kaspar / Jockey: Maxim Pecheur

In Swoop / Jockey: Ronan Thomas

Kellahen / Jockey: Andre Best

Adrian / Jockey: Anthony Crastus

Only the Brave / Jockey: Rene Piechulek

Dicaprio / Jockey: Clément Lecoeuvre

Frohsim / Jockey: Adrie de Vries

Palm Springs / Jockey: Jozef Bojko

Near Poet / Jockey: Michael Cadeddu

Toscano / Jockey: Alexander Pietsch

Notre Ruler / Jockey: Lukas Delozier

Brian Boru / Jockey: Fabian Xaver Weißmeier

Anatello / Jockey: Sibylle Vogt

Prince Oliver / Jockey: Robert Havlin

Torquator Tasso / Jockey: Jack Mitchell

Furioso / Jockey: Martin Seidl

Klarer Favorit des Rennens in der Hansestadt ist der Hengst Wonderful Moon, der mit dem siebenmaligen Derby-Siegreiter Andrasch Starke an den Start gehen wird. Sein Trainer in Köln ist Henk Grewe, der in Dicaprio, Adrian und Only The Brave drei weitere chancenreiche Pferde sattelt und seinen ersten Derbysieg anpeilt.

Hier finden Sie weitere Informationen und Starter-Listen des Galopp-Derbys in Hamburg-Horn.

