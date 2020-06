Der spielentscheidende Moment: Florian Niederlechner (l.) schießt Augsburg nach wenigen Sekunden zum Sieg in Mainz.

Bundesliga-Abstiegskampf Mainz 05 nach Niederlechners Blitztor in Not

Mainz. Augsburgs Torhüter Andreas Luthe fiel beim Schlusspfiff dem verdutzten Schiedsrichter Marco Fritz um den Hals, auf der Gegenseite sanken die Mainz-Profis völlig enttäuscht auf den Rasen: Mit einem hart erkämpften 1:0 (1:0) im Kellerduell hat sich der FCA am Sonntag nahezu aller Abstiegssorgen entledigt, die 05er hingegen müssen nach der bitteren Pleite mehr denn je um den Klassenerhalt zittern.

„Letzte Woche war ich noch der Depp, diese Woche bin ich der Held“, sagte Matchwinner Florian Niederlechner, der nach 43 Sekunden das Tor des Tages erzielte. Der Stürmer hatte eine Woche zuvor beim 1:1 gegen den 1. FC Köln noch einen Elfmeter verschossen. Der Sieg gegen Mainz versöhnte nun auch ihn: „Das war ein großer Schritt, aber wir dürfen uns nicht ausruhen“, sagte Niederlechner bei Sky angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Für die Mainzer wird es auf Platz 15 dagegen immer enger, nur drei Zähler liegen die Rheinhessen vor der bedrohlichen Zone. Diesmal verhinderte die verschlafene Anfangsphase den erhofften Befreiungsschlag. „So ein schneller Nackenschlag schockt erstmal. Wir haben das gut weggesteckt, aber unsere Chancen nicht genutzt“, sagte der Mainzer Karim Onisiwo: „Jetzt haben wir Dortmund. Das wird ein harter Brocken, aber dort kann man auch was holen.“

Niederlechner trifft nach 43 Sekunden

In Mainz wurde ausgerechnet Niederlechner zum Helden, der zuvor 857 Minuten nicht getroffen hatte. Der zuletzt glücklose Torjäger nutzte früh die Unsortiertheit der Mainzer Hintermannschaft und erzielte sein zwölftes Saisontor. Es war bereits der dritte Augsburger Saisontreffer in der Anfangsminute – damit stellten die Fuggerstädter den Liga-Rekord des MSV Duisburg (1974/75) und des 1. FC Saarbrücken (1985/86) ein.

„Das war ein unglaublich gutes Gefühl. Ich habe vor dem Spiel versucht, nicht zu viel lesen. Umso mehr freue ich mich, dass es geklappt hat“, sagte Niederlechner. Augsburg kann nun schon am Mittwoch mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim den Klassenerhalt perfekt machen und für die zehnte Bundesligasaison in Folge planen kann.

Mainz steht indes am Mittwoch (beide 20.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund eine enorm schwere Aufgabe bevor, ehe am vorletzten Spieltag Bremen zum möglicherweise vorentscheidenden Duell um den Klassenerhalt an den Rhein kommt.

Mainzer fällt unglücklich auf den Kopf

Eine Schrecksekunde gab es gleich zu Beginn: Nach einem bösen Zusammenstoß im Kopfballduell mit FCA-Verteidiger Felix Uduokhai (17.) blieb der Mainzer Angreifer Taiwo Awoniyi reglos liegen und musste mit Halskrause vom Platz getragen werden. Nach Schlusspfiff gab Trainer Achim Beierlorzer vorsichtig Entwarnung. „Er ist wieder bei Bewusstsein, kann sich erinnern an die Dinge, die passiert sind. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung und muss zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben“, sagte der Coach.

Der Mainzer Taiwo Awoniyi wird verletzt vom Platz getragen.

Foto: dpa

Die Statistik

Mainz: Florian Müller - Mwene (46. Baku), St. Juste, Niakhate, Brosinski - Barreiro (65. Boetius), Latza (76. Fernandes) - Öztunali (76. Szalai), Quaison, Awoniyi (23. Onisiwo) - Mateta. - Trainer: Beierlorzer

Augsburg: Luthe - Framberger (70. Jedvaj), Gouweleeuw, Uduokhai, Max - Khedira, Gruezo (78. Oxford) - Sarenren-Bazee (62. Hahn), Richter (62. Finnbogason), Vargas - Niederlechner (70. Löwen). - Trainer: Herrlich

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Tor: 0:1 Niederlechner (1.)

Gelbe Karten: Barreiro (4), Fernandes (5) - Uduokhai (3), Gruezo (2), Sarenren-Bazee, Framberger (3)

Torschüsse: 18:9

Ecken: 9:5

Ballbesitz: 61:39 %

( sid/dpa/HA )