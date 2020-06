Ohne Fans: Klopp plant coronagerechte Meisterfeier

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 2. Juni 2020:

Klopp plant coronagerechte Meisterfeier

Jürgen Klopp erwartet eine ausgelassene Meisterfeier unter Corona-Bedingungen, wenn sich der FC Liverpool den Premier-League-Titel sichert. „Dann feiern wir so, wie das eben möglich ist“, sagte Klopp dem Fernsehsender BBC, „als Mannschaft intern, und mit all unseren Fans, wenn es wieder erlaubt ist.“ Der Coach kündigte an, dass es – mit Verspätung – auch eine Parade geben werde, wenn die Reds Meister werden. „Wann auch immer, wen kümmert das“, sagte Klopp gut gelaunt. „Wir brauchen nur einen Tag, an dem jeder kommen darf, und dann machen wir das auch.“

Davon, dass im entscheidenden Moment voraussichtlich keine Fans dabei sein werden, will sich Klopp die Laune nicht verderben lassen. „Man feiert immer, egal wo das ist“, sagte er und erinnerte an den Triumph in der Champions League vor einem Jahr. Da habe er „erst in Madrid gefeiert, dann im Hotel“, so Klopp. „Und dann waren so viele Leute da, dass man keine Zeit für die Familie hatte. Wenn man will, findet man immer einen Makel an der Situation.“

Bierhoff für eine Gehaltsobergrenze

Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff befürwortet Forderungen nach einer Gehaltsobergrenze für Profis. „Wenn es rechtlich umsetzbar ist und sich auch europaweit gemeinsam dazu Gedanken gemacht werden – ja. Denn am Ende sollte es unser aller Interesse sein, dass wir einen interessanten, gut funktionierenden Wettbewerb haben“, sagte er „t-online.de".

Bierhoff plädiert dafür, zu „überlegen, wie wir beispielsweise Ablösesummen, Gehälter oder Beraterhonorare eindämmen können“. Der 52-Jährige glaubt dabei nicht, dass sich Fans am Gehalt der „Topverdiener“ stören: „Messi, Cristiano Ronaldo oder Jo Kimmich sind nicht das Problem. Das Problem ist die Masse an Mittelmaß, die in diesem Sog mitschwimmt und in Anführungszeichen “überbezahlt' ist." Ein solcher Spieler müsse damit rechnen, “dass er demnächst weniger vom Verein angeboten bekommt".

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff kritisiert, dass mittelmäßige Fußballer zu viel Gehalt bekämen.

Foto: imago / Rene Traut

In der Corona-Pandemie ist eine Gehaltsobergrenze laut Bierhoff auch international ein Thema: „Es ist der Moment gekommen, an dem viele dazu bereit sind, zumindest darüber zu diskutieren – auch die, die es vor der Krise nicht waren. Speziell von den großen Vereinen in Spanien, England und Frankreich“, sagte der Europameister von 1996. Um finanzielle Unterschiede zwischen den Vereinen auszugleichen, sei beispielsweise bezüglich der Verteilung der TV-Gelder auf europäischer Ebene „mehr Ausgeglichenheit möglich“.

Real will Heimspiele in Mini-Stadion austragen

Real Madrid plant, seine verbleibenden Heimspiele in der Meisterschaft im vereinseigenen Trainingsstadion auszutragen. Vereinspräsident Florentino Perez soll die 61.000 Dauerkarteninhaber in einem Brief über diese Entscheidung informiert haben.

Real möchte seine Geisterspiele im 6000 Zuschauer fassenden Estadio Alfredo di Stefano in Valdebebas vor den Toren der spanischen Hauptstadt austragen. Dadurch würde man zugleich die Umbauarbeiten am 81.044 Zuschauer fassenden Estadio Santiago Bernabeu im Stadtzentrum beschleunigen, wie Perez in dem Schreiben an die Dauerkartenbesitzer erläuterte. Diesen wurde vom Verein ein Recht auf anteilsmäßige Erstattung eingeräumt.

Trotz Klausel: Messi bleibt Barça treu

Die Fans des FC Barcelona dürfen aufatmen: Lionel Messi bleibt wohl mindestens eine weitere Saison beim spanischen Meister. Der 32 Jahre alte Argentinier hat eine Vertragsklausel, die ihm den ablösefreien Wechsel im Sommer ermöglicht hätte, nicht aktiviert, wie spanische Medien unter Berufung auf den Club und auf Kreise des Spielers berichten. Die Frist zur Aktivierung der Klausel lief am Sonntag ab.

Die katalanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ schrieb, Messi hoffe, nächste Saison an der Seite seines Landsmannes Lautaro Martínez stürmen zu können und setze sich deshalb für den Wechsel des 22 Jahre alten Stürmers von Inter Mailand zu Barça ein. Der sechsfache Weltfußballer soll mit der Einkaufs- und Verkaufspolitik der Katalanen seit Jahren unzufrieden sein.

Hasenhüttl verlängert in Southampton

Teammanager Ralph Hasenhüttl (52) und der FC Southampton haben ihre Zusammenarbeit bis 2024 verlängert. Wie der Premier-League-Club mitteilte, unterzeichnete der frühere Trainer von RB Leipzig einen neuen Vierjahresvertrag. „Das war für mich eine einfache Entscheidung“, sagte der Österreicher: „Wegen der Beziehung, die ich zu dem Club, den Spielern und den Fans aufgebaut habe, und auch wegen der Beziehung, die sie zu mir aufgebaut haben.“

Ralph Hasenhüttl (r.) hat sich in der Premier League etabliert.

Foto: Imago/Sportimage

Hasenhüttl hatte den Posten bei den Saints im Dezember 2018 von Mark Hughes übernommen. Im vergangenen Oktober war Hasenhüttl nach einem 0:9 gegen Leicester City heftig in die Kritik geraten und stand vor dem Aus. In der Folge brachte er den Club aber wieder auf Kurs. Southampton steht vor dem geplanten Restart der Liga am 17. Juni mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge auf dem 14. Platz.