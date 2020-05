Profis des FC Sevilla beim Training in Corona-Zeiten.

Fußball-Ticker Profis von Erstligist in Spanien feiern Corona-Gartenparty

Der Fußball-Ticker am Montag, den 25. Mai 2020:

Sevilla-Profis feiern Corona-Gartenparty

Mehreren Spielern des spanischen Erstligisten FC Sevilla droht Ärger wegen Verstößen gegen die Hygienemaßnahmen. Inmitten der Bemühungen der Primera Division zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs feierten der frühere Gladbacher Luuk de Jong, Ever Banega, Lucas Ocampos sowie Franco Vazquez mit ihren Spielerfrauen und Freunden eine Gartenparty.

Die Frau des argentinischen Nationalspielers Banega hatte am Sonnabend mehrere Fotos des Treffens auf Instagram veröffentlicht, kurz darauf aber wieder gelöscht. Insgesamt zwölf Personen nahmen an der Runde teil. Da in Spanien aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur Treffen mit maximal zehn Personen erlaubt sind, droht den Beteiligten eine Geldstrafe. Der FC Sevilla hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Die Spieler baten am Sonntagabend beim „Verein, unseren Fans und der Gesellschaft im Allgemeinen“ um Entschuldigung für ihr Fehlverhalten. „Es war ein Familien- und Freundschaftstreffen. Es wird nicht wieder vorkommen. Wir wollen einfach so schnell wie möglich wieder spielen“, schrieb Banega auf Instagram. Die Botschaft wurde auch von seinen drei Teamkollegen geteilt.

Spanische Liga soll mit Sevilla-Derby starten

Kurz nach dem Vorfall wurde bekannt, dass die spanische Liga ausgerechnet mit dem Sevilla-Derby ab dem 11. Juni wieder starten soll. Das sagte Ligapräsident Javier Tebas in einem Fernsehinterview mit Movistar Plus. „Ein Spiel für ganz Spanien“, sagte er. Wenn dies nicht möglich wäre, könne es „am 12., 13. oder sogar 14.“ weitergehen, sagte der spanische Ligaboss.

Klopp darf wieder Vollkontakt

Jürgen Klopp war nur schwer zu erkennen. Sein Gesicht verschwand unter der tief ins Gesicht gezogenen Schirmmütze und dem Schal, der die grau melierten Barthaare verdeckte. Und weil der Teammanager des FC Liverpool sich beim letzten Kleingruppentraining wie so viele in der englischen Premier League strikt an die Corona-Regeln hielt, rückt ein Liga-Restart immer näher. Auch wenn das nicht allen Beteiligten gefällt.

Am Sonntagabend ereilte die 20 Klubs die Nachricht, die Klopps Hoffnung auf den ersten Liverpooler Meistertitel seit 30 Jahren schürt. Ab Montag konnten die Teams nach einem Beschluss der Regierung wieder wettkampforientiert und ohne die Einhaltung von Sicherheitsabständen trainieren. Es ist die zweite Stufe im Comeback-Plan der Liga, welche die Rückkehr zum Spielbetrieb in der Vorwoche mit Trainingseinheiten ohne Kontakt eingeläutet hatte.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp.

Foto: imago / Xinhua

Nun folgte ein weiterer Schritt Richtung der für Juni vorgesehenen Wiederaufnahme der unterbrochenen Saison, in der Liverpool mit 25 Punkten die Tabelle anführt und unbedingt den so lange ersehnten Titel holen will. Davor müssen die Vereine aber erst einmal im Training weitere Hygienevorkehrungen treffen, zudem werden sämtliche Spieler weiterhin regelmäßig getestet.

China schließt elf Clubs vom Ligabetrieb aus

Der chinesische Fußballverband hat trotz Coronakrise knallhart gegen finanziell strauchelnde Proficlubs durchgegriffen. Wie der Ligaverband mitteilte, werden insgesamt elf Vereine wegen nicht gezahlter Gehälter mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Unter anderem wurde der frühere chinesische Rekordmeister Liaoning Hongyun wegen ausstehender Monatsgehälter für das komplette Kalenderjahr 2019 aus den Profiligen geworfen.

Erst vor zwei Wochen hatte sich mit Tianjin Teda der ehemalige Club von Köln-Angreifer Anthony Modeste wegen finanzieller Probleme freiwillig aus der erstklassigen Super League zurückgezogen. Ursprünglich sollte die Saison in China bereits Ende Februar beginnen, wegen der Corona-Pandemie wurde der Start aber auf unbestimmte Zeit verschoben.