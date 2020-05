Robby Hunke: ARD-Sportschau überrascht mit Bundesliga-Einteilung

Der mit lustigen Videos bekannt gewordene Robby Hunke („Kommentator in Quarantäne“) kommentiert keine Bundesliga. Was die ARD sagt.

Köln. Robby Hunke hat die Corona-bedingte Pause in der Fußball-Bundesliga genutzt. Mit zahlreichen Videos, in denen er alltägliche Situationen wie ein Fußballspiel kommentiert, hat sich der bärtige Sportkommentator mit der markanten Stimme einen Namen gemacht.

Seine sogenannten „Follower“ bei Instagram und Twitter haben sich binnen weniger Wochen vervielfacht, sodass Hunke nun sogar Fanpost erhält. „Dank dir sind die letzten zwei Monate auf jeden Fall erträglicher geworden“, schrieb ihm kürzlich einer seiner neu gewonnenen Kontakte in den sozialen Netzwerken.

Sportschau: Robby Hunke kommentiert Zweitligaspiel

Von dem Hype um seine Person profitiert auch der ARD-„Sportschau“, für die Hunke Fußballspiele kommentiert. Wer nun aber dachte, der Sender würde auf der Euphoriewelle um Hunke reiten und den 36-Jährigen beim Restart der Bundesliga für eines der Topspiele wie etwa das Revierderby Dortmund gegen Schalke einteilen, sieht sich getäuscht.

Denn wie das Abendblatt erfuhr, wird der als „Kommentator in Quarantäne“ bekannt gewordene Familienvater am Sonnabend das Zweitligaspiel Bochum gegen Heidenheim kommentieren.

Eine skurrile Entscheidung, die Hunke allerdings sportlich nimmt. „Ich liebe das Stadion in Bochum, für mich ist es einer der romantischsten Spielorte in Deutschland“, sagt er und schwelgt in Erinnerungen. „ Ich rieche dort förmlich Peter Neururer und Dariusz Wosz. Und es gibt dort die beste Currywurst.“

Corona wird Corona-Star Robby Hunke zum Verhängnis

Doch es wird noch kurioser: Denn es ist ausgerechnet die Corona-Krise, die dem in Köln lebenden Hunke erst zu Popularität verhalf, nun aber dafür sorgt, dass er für den kommenden Spieltag für eine unterklassige Partie im Einsatz ist. „Da wir im Moment die Reisetätigkeiten der ARD-Reporter begrenzen wollen, kam für ihn nur ein Spiel im Westen infrage“, teilte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky auf Anfrage mit.

Wenn die kurze Anfahrt das Hauptkriterium der Einteilung gewesen sein soll, hätte Hunke allerdings auch das Bundesligaduell Düsseldorf gegen Paderborn kommentieren können – und somit sogar einen noch kürzeren Arbeitsweg gehabt.

Seinen Humor hat Robby Hunke, der sich auf das Bundesliga-Comeback freut, derweil nicht verloren. „Ich finde es richtig und wichtig, dass der Wirtschaftszweig Fußball wieder loslegen darf. Meine Vorfreude, die ich empfinde, ist allerdings nicht mehr so massiv ausgeprägt. Nach dem großen Entzug zu Beginn fehlt mir der Fußball inzwischen gar nicht mehr so sehr. Ich habe festgestellt, dass man auch andere Sachen am Wochenende machen kann: zum Beispiel sich mit seiner Freundin unterhalten oder mit der Tochter Fahrrad fahren.“

„Sportschau“: Wer BVB vs. Schalke kommentiert

Immerhin ist sich die ARD bewusst, dass Fußballfans auch wegen der Kommentatoren-Auswahl einschalten. „Unsere hervorragenden Reporter haben einen sehr großen Anteil an der hohen Qualität der ‚Sportschau‘, die von vielen Zuschauern geschätzt wird“, sagt Balkausky.

Für die Qualität der Bundesliga-Berichterstattung kann Hunke bereits am Sonntag wieder sorgen, wenn er Köln gegen Mainz kommentiert. Das für Sonnabend angesetzte Derby Dortmund gegen Schalke kommentiert im Übrigen Tom Bartels.