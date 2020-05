"Dumm" – Uli Hoeneß spottet über Herthas Kalou nach Video

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs steht fest, in welcher Spielplankonstellation die Bundesliga und Zweite Liga an den Start geht, ist allerdings offen. Eine Entscheidung soll am heutigen Donnerstag fallen, wenn die 36 Clubchefs in einer Videokonferenz zusammenkommen. Nach Abendblatt-Information ist die Variante, mit dem 26. Spieltag zu beginnen, der ursprünglich am 13. März hätte stattfinden sollen, die von den Clubs bevorzugte.

Seitens der DFL gibt es aber auch Vorbehalte, weil in der Bundesliga die Revier-Rivalen Borussia Dortmund und Schalke 04 aufeinandertreffen würden. Bei dem emotionsgeladenen Derby fürchtet der Ligaverband, dass sich womöglich Fans in Stadionnähe versammelten. Das wiederum würde das der Politik vorgelegte Gesamtkonzept ins Wanken bringen.

Uli Hoeneß hat mal wieder einen rausgehauen: Der frühere Bayern-Präsident hat nach dem Corona-Fehltritt von Salomon Kalou über den mittlerweile suspendierten Profi von Hertha BSC gespottet. „Gegen Dummheit ist ja kein Kraut gewachsen“, sagte der 68-Jährige im Bayerischen Fernsehen. Christian Seifert, Geschäftsführer der DFL, sagte in einem eingespielten Beitrag, dass er nach dem Fehlverhalten des Ivorers „bestürzt und wirklich auch wütend“ gewesen sei.

Uli Hoeneß war am Mittwoch zu Gast in einer TV-Talkrunde des Bayerisches Fernsehen.

Kalou hatte am Montag in einem Facebook-Livevideo gezeigt, wie er vielen Mitspielern die Hand gab und wie der Verein die Hygiene-Regeln beim Testen der Spieler auf das Coronavirus missachtet. „Das war ein Stich ins Herz für den ganzen Sport“, sagte der frühere Ski-Star Felix Neureuther (36). Die Profis wüssten, wie sensibel das Thema sei, gerade der millionenschwere Fußball würde auch kritisch gesehen. „In der Gesellschaft ist das nicht so einfach.“

Was sagt eigentlich Fußball-Chefkritiker Ulrich Mäurer zu den Bundesliga-Plänen? Der Bremer Innensenator hat wie erwartet scharfe Kritik an der Freigabe für den Spielbetrieb ab 15. Mai geäußert. „Es war für mich nicht überraschend, dass es zu einer Vorzugsbehandlung des Profi-Fußballs kommen wird. Das war absehbar“, sagte der SPD-Politiker der „Bild“ und sprach von einer falschen Entscheidung.

Mäurer verwies auch auf das Skandal-Video von Hertha-Profi Salomon Kalou, der sich in der Kabine der Berliner beim Verstoß gegen mehrere Hygieneregeln gefilmt hatte. „Da hätten drei Kalous durch die Stadt laufen können. Hier ging es ums Geld – und da hört die Moral auf“, sagte der 68-Jährige.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) gilt als Kritiker der Bundesliga.

„Was ist, wenn die erste Mannschaft in Quarantäne gehen muss? Dann ist wahrscheinlich der Spielbetrieb beendet“, sagte Mäurer. Zudem befürchtet er weiter Fan-Aufläufe vor den Stadien bei den geplanten Geisterspielen. „Ich halte es für möglich, dass sich das Ganze völlig anders entwickelt als von der DFL geplant“, sagte er.

Dass viele der Geisterspiele nur im Bezahlfernsehen laufen, hält Mäurer für ein fatales Signal, weil viele Fans sich dann gemeinsam Spiele vor dem TV ansehen könnten. „Das heißt: Alles das, was wir erreichen wollen – dass es wenige Kontakte gibt – wird hier ins Gegenteil verdreht“, erklärte Mäurer. Er habe das Vertrauen in den Profi-Fußball schon lange verloren.

Werder Bremen fürchtet Wettbewerbsnachteil

Nicht nur das Bundesland Bremen auch Werder Bremen kritisiert den Starttermin am 15. Mai. Geschäftsführer Frank Baumann fürchtet einen Wettbewerbsnachteil. „Wir akzeptieren die Entscheidung des DFL-Präsidiums selbstverständlich, hätten uns allerdings insbesondere aus Gründen der Wettbewerbsintegrität einen etwas späteren Start gewünscht“, sagte Baumann bei „deichstube.de“.

Die Bremer hatten sich für das Wochenende 22. bis 24. Mai für die Wiederaufnahme ausgesprochen. „Ein früherer Start der Liga stellt für uns einen deutlichen Wettbewerbsnachteil dar, da an anderen Standorten bereits seit Wochen in zum Teil deutlich größeren Gruppen als in Bremen trainiert werden konnte“, sagte Baumann. An diesem Donnerstag steigt Weder wieder ins Mannschaftstraining einsteigen – so wie der Großteil aller 36 Erst- und Zweitligisten.

Die Bundesliga will wieder loslegen, aber sind die Schiedsrichter überhaupt bereit? Laut dem "Kicker" sind die Unparteiischen noch nicht auf Covid-19 getestet worden. Im Falle positiver Befunde auf das Coronavirus drohten Referees für den Liga-Restart am 15. Mai auszufallen, da eine 14-tägige häusliche Quarantäne anstünde.

Die Schiedsrichter sind noch nicht bereit für den Neustart der Bundesliga.

Laut DFL-Konzept sollen sich die Schiedsrichter früh morgens am Vortag des von ihnen zu leitenden Spiels testen lassen. Am Donnerstag soll eine Videokonferenz der Schiedsrichter-Elite-Kommission des DFB mit den Referees geplant sein.

Fitness-Guru rechnet mit mehr Verletzungen

In den Augen eines bundesligaerfahrenen Fitnesstrainers ist die Zeit bis zur Fortsetzung der Saison mit Blick auf das Verletzungsrisiko zu kurz. „Vier Wochen wären eine optimale Vorlaufzeit“, sagte Christian Kolodziej dem „Kicker“. Selbst wenn die Spieler sich nach vielen Laufeinheiten in den vergangenen Wochen fit fühlten, seien die Belastungen eines Spiels mit schnellen und vielen Richtungswechseln nicht zu simulieren.

„Wird es vermehrt zu Verletzungen kommen? Ich fürchte: ja. Und werden die Spiele mit der Intensität geführt, die wir gewohnt sind? Mal abwarten...“, sagte Kolodziej. Der 51-Jährige arbeitete vor seiner Zeit beim FC Zürich in der Schweiz in Deutschland für Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.

Atlético: 20 Prozent Rabatt für Dauerkarten

Gute Nachrichten für die Fans von Atlético Madrid: Der spanische Topclub wird Dauerkartenbesitzern einen Rabatt von 20 Prozent auf das Ticket für die kommende Saison geben. Atletico ist damit der erste spanische Club, der seinen Fans eine Lösung für den Umgang mit den Tickets bietet. Die Madrilenen haben in der laufenden Saison mehr als 58.000 Dauerkarten verkauft.