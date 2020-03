Kostic-Rot und Toprak-Aus überschatten Eintrachts Sieg

Frankfurt. Werder Bremen kann sich nach einer unglücklichen Niederlage im "Streit-Duell" des DFB-Pokals voll und ganz auf den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga konzentrieren. Bei den Pokalexperten von Eintracht Frankfurt verlor der sechsmalige Cup-Sieger das Viertelfinale auch wegen eines Handelfmeters nach Videobeweis mit 0:2 (0:1) – und muss nun alle Hebel in Bewegung setzen, um den Negativtrend in der Liga zu stoppen.

Die Eintracht steht dagegen zum dritten Mal in den vergangenen vier Anläufen im Halbfinale. Andre Silva (45.+6) verwandelte den regelkonformen Strafstoß, den Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) aber erst nach extrem ausführlicher Ansicht der Videobilder gegeben hatte. Zudem traf Daichi Kamada (60.).

Filip Kostic sieht in der Nachspielzeit Rot

Frankfurts Filip Kostic sah in der Nachspielzeit die Rote Karte wegen groben Foulspiels an Ömer Toprak (90.+1). Der Bremer Verteidiger wurde minutenlang auf dem Platz behandelt und schließlich auf einer Trage vom Platz gerollt.

"Ein Trainer wird sagen 'warum, wieso, weshalb'", sagte Frankfurts Sportchef Fredi Bobic bei Sky über Kostics Aktion weit in der gegnerischen Hälfte. "Das tut auch weh beim Zuschauen, aber solche Dinge passieren im Fußball", sagte Bobic – und zu Kostic: "Er sieht vielleicht mal Gelb wegen Meckerns, aber wegen Foulspiels eigentlich nie."

Die Eintracht beendete eine Partie zu zehnt, die in dieser Konstellation eigentlich schon am Sonntag in der Bundesliga hätte stattfinden sollen. Weil aber die Eintracht zuvor am Freitag noch ihr Europa-League-Spiel bei RB Salzburg bestritten hatte, sagte die Deutsche Fußball Liga (DFL) das Spiel wegen der zu geringen Erholungszeit ab.

Dadurch sahen sich die Bremer um einen Vorteil gebracht, die Frankfurter appellierten wiederum an deren Empathie – bis kurz vor dem Anpfiff am Mittwoch vor 51.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion flogen die Spitzen (auch zwischen den Trainern) hin und her.

Werder-Coach Kohfeldt wütet am Seitenrand

Als der Ball endlich rollte, ergriffen die heimstarken Gastgeber relativ schnell die Initiative. Die Eintracht trat im 41. Pflichtspiel der Saison äußert körperbetont auf, was den Bremern gar nicht schmeckte und sie auch zu beeindrucken schien. Gleichzeitig war das Spiel der Gäste mit dem Ball arg fehlerbehaftet und limitiert.

Auch deshalb besaß Silva (11.) die erste Chance des Spiels. Der formstarke Portugiese wurde jedoch im letzten Moment an seinem Abschluss gehindert, nachdem zuvor Bremens Abwehrspieler Kevin Vogt den Ball unglücklich verstolpert hatte. Dass die Norddeutschen nach etwa 30 Minuten zudem immer passiver wurden, ließ Werder-Coach Florian Kohfeldt an der Seitenlinie gehörig wütend werden.

Selke verpasst die Führung für Bremen

Seine gestenreichen und lautstarken Anweisungen brachten auch tatsächlich leichte Verbesserungen mit sich. Zwar hätte Eintrachts Martin Hinteregger (33.) beinahe die Führung erzielt, auf der anderen Seite vergab Davie Selke (35.) in glänzender Position aber die mit Abstand beste Chance der ersten Halbzeit. Bremen agierte nun selbstbewusster - und hatte in der Nachspielzeit dann doch großes Pech.

Wütende Angriffe zeigten die Gäste, die in der Liga zuletzt fünfmal nacheinander verloren hatten und am Sonnabend zum wegweisenden Gastspiel bei Hertha BSC antreten, zu Beginn des zweiten Durchgangs allerdings nicht. Das nutzte Kamada, der für gewöhnlich nur in der Europa League trifft, zum zweiten Tor.

Gefühlt waren die Frankfurter danach dem dritten Treffer näher als die Gäste dem Anschluss, Kamada verpasste die Vorentscheidung (72.) aber um wenige Schritte.

Fans protestieren gegen Hopp und DFB

Vor dem Spiel hatten Frankfurts Fans mit Spruchbändern friedlich gegen den Deutschen Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga protestiert. "Unser Fußball durch euch verkauft, euer Dialog nur Schall und Rauch" oder "Die Funktionäre sind das hässliche Gesicht des Fußballs, nicht die Fans", war auf den Bannern in der Fankurve zu lesen.

In Anlehnung an die jüngsten Vorfälle am vergangenen Wochenende, als mehrere Bundesligaspiele wegen des Fanprotestes gegen die Kollektivstrafen unterbrochen werden mussten, gab es aber auch ein an Eintracht-Trainer Adi Hütter adressiertes Plakat mit dem humorvollen Spruch: "Adi, meld' dich, wenn du 'ne Spielunterbrechung brauchst."

In der zweiten Hälfte grüßten Fans von Eintracht Frankfut Dietmar Hopp als "Sohn einer Mutter".

Foto: Imago/Thomas Frey

Dem Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp, zuletzt von mehreren Fangruppen massiv beleidigt, wurde in der zweiten Halbzeit ebenfalls ein Spruchband gewidmet. Die Aufschrift "Dietmar Hopp, du Sohn einer Mutter", wurde von Schiedsrichter Felix Zwayer nicht als Grund für eine Spielunterbrechung gewertet.