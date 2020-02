Der Fußball-Ticker am Freitag, den 21.02.2020:

Nagelsmann klagt über Jetlag seiner Spieler

Video-Wirrwarr bei Leverkusens Sieg gegen Porto

Fünfjahreswertung: Historische Woche für Bundesliga

Kocak soll Trainer in Hannover bleiben

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann will die Reisegewohnheiten bei Champions-League-Auswärtsspielen verändern. „Es war zum wiederholten Mal, dass es in der Champions League nicht funktioniert, und ich werde das so auch nicht mehr machen. Da müssen wir eine andere Lösung finden“, sagte der 32-Jährige über die Ankunft des RB-Trosses in Leipzig in den frühen Morgenstunden am Donnerstag nach dem Achtelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur (1:0).

„Um fünf Uhr im Bett zu sein, ist für die Spieler beschissen“, sagte Nagelsmann: „Der Biorhythmus ist für anderthalb Tage im Eimer, das ist wie ein Jetlag.“ Im Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Schalke 04 wäre man „ein bisschen frischer, wenn die Abreise ein bisschen besser funktionieren würde“.

Auch für ihn selbst seien die Strapazen groß. „Das Trainerteam muss sich den nächsten Gegner und vielleicht noch das Tottenham-Spiel anschauen. Ich war um halb neun im Büro, da schläft man nicht allzu viel“, so Nagelsmann, der als Lösung vorschlug: „Entweder länger bleiben oder mit unterschiedlichen Maschinen fliegen.“

Leverkusen-Trainer Peter Bosz hat sich nach dem 2:1-Erfolg in der Europa League gegen den FC Porto als fairer Sportsmann gezeigt und die Wiederholung des verschossenen Elfmeters von Kai Havertz kritisiert. „Ich hätte den Elfmeter nicht wiederholen lassen, aber ich bin kein VAR“, sagte der 56-Jährige.

Porto-Torhüter Agustin Marchesin hatte den ersten Elfmeter von Kai Havertz pariert. Daraufhin griff der erstmals in der Europa League eingesetzte Video Assistant Referee (VAR) ein, weil sich der Keeper mit beiden Füßen bei der Ausführung des Strafstoßes Zentimeter vor der Linie befand. Der Elfmeter wurde wiederholt und der deutsche Nationalspieler traf im zweiten Anlauf souverän zur 2:0-Führung.

„Die Regeln sind die Regeln, aber wir müssen nicht übertreiben“, sagte Bosz: „Der VAR ist dazu da, um es ehrlicher zu machen und dem Schiedsrichter zu helfen. Aber die Entscheidungen sind nicht immer richtig.“

Video-Ärger schon vor Leverkusen erstem Tor

Bereits vor dem 1:0 von Lucas Alario war es zu einem kuriosen Eingriff des Videoassistenten gekommen. Der Treffer wurde zunächst von Schiedsrichter Slavko Vincic gegeben, nach Videobeweis dann aber wegen vermeintlichem Abseits zurückgenommen.

Leverkusen-Trainer Peter Bosz im Austausch mit seinem Amtskollegen beim FC Porto, Sergio Conceicao.

Doch die Leverkusener Bank reklamierte vehement beim vierten Offiziellen Rade Obrenovic. „Wir haben ein Tablett bei uns auf der Bank“, erklärte Bosz: „Wenn etwas passiert und der Schiedsrichter wartet, gucken wir uns die Szene schon einmal an. Dann wurde uns gesagt, dass es kein Abseits ist und dann waren wir wirklich überrascht, als er das Tor erstmal nicht anerkannt hat. Das haben wir dann dem vierten Offiziellen auch gesagt.“

Fünfjahreswertung: Historische Woche für Bundesliga

Die Bundesliga hat dank der fünf Siege der deutschen Mannschaften zum Auftakt der K.o.-Runden ihren dritten Platz in der Uefa-Fünfjahreswertung gefestigt. Durch die Erfolge von Dortmund und Leipzig in der Champions League sowie von Frankfurt, Leverkusen und Wolfsburg in der Europa League holte die Liga die Maximalausbeute von 1,429 Punkten – deutlich mehr als Spitzenreiter Spanien und England (beide 0,714 Punkte) auf Rang zwei.

Der Vorsprung der Bundesliga auf den Vierten Italien (0,857 Punkte in dieser Woche) beträgt nun 2,560 Punkte, auf den Fünften Frankreich sogar satte 13,845 Zähler. Auf die zweitplatzierten Engländer hat Deutschland allerdings fast 20 Punkte Rückstand, auf Spitzenreiter Spanien sind es fast 30 Zähler.

Kocak soll Trainer in Hannover bleiben

Kenan Kocak (39) soll auch über diese Saison hinaus Trainer bei Zweitligist Hannover 96 bleiben. „Kocak ist der richtige, der geeignete Trainer für 96, ich schätze ihn sehr“, sagte Clubboss Martin Kind der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Nach dem Spiel in Bielefeld werden wir die Vertragsgespräche mit dem Trainer beginnen.“ Kocak könnte bei den Niedersachsen einen Zweijahresvertrag erhalten.