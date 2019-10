Italien gegen CL-Finale in Istanbul

Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora hat wegen der türkischen Militäroffensive gegen die syrischen Kurden gefordert, das nächste Champions-League-Finale nicht in Istanbul auszutragen. „Ich bitte Sie zu überlegen, ob es nicht inopportun ist, das für den 30. Mai 2020 geplante Finale der Uefa Champions League in Istanbul beizubehalten“, schrieb Spadafora in einem Brief an Uefa-Präsident Aleksander Ceferin.

Man wisse gut, dass sich mit einem solchen Akt die Dramatik des Geschehens in Syrien nicht auflösen lasse, hieß es weiter. „Aber wir sind uns alle der Bedeutung bewusst, die eines der weltweit wichtigsten Sportereignisse einnimmt“, schrieb Spadafora. Er wünsche sich, dass der europäische Fußball die mutige Entscheidung treffe, einmal mehr zu zeigen, dass der Sport ein Instrument des Friedens sei.

Rassismus-Eklat: Bulgarien droht Geisterspiel

Der bulgarischen Nationalmannschaft droht nach den rassistischen Entgleisungen einiger Anhänger im EM-Qualifikationsspiel gegen England (0:6) wohl ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Artikel 14 der Rechtspflegeordnung der Uefa sieht bei einem wiederholten Fall nämlich ein „Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit und eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro“ vor.

Die Begegnung in Sofia am Montag stand zweimal (28., 43.) kurz vor dem Abbruch, weil einige bulgarische Zuschauer durch rassistische Rufe negativ auffielen und der Stadionsprecher die eigenen Anhänger mehrmals zur Mäßigung auffordern musste. Der kroatische Schiedsrichter Ivan Bebek hatte zuvor ein klares Signal gegeben. Zudem waren auf Bildern Zuschauer zu sehen, die den Hitlergruß zeigten.

Fans zeigen pro-kurdisches Banner bei Türkei-Spiel

Zuschauer des EM-Qualifikationsspiels zwischen Frankreich und der Türkei haben für ein Ende des türkischen Militäreinsatzes in Nordsyrien demonstriert. Ein Banner mit der Aufschrift „Hört auf Kurden zu massakrieren“ („Arrêtez de massacrer les Kurdes“) wurde am Montag in der 86. Spielminute in den Besucherrängen nach oben gehalten. Das Banner wurde den Fans schnell von Stadionordern wieder abgenommen. Türkische Anhänger konterten diese politische Botschaft mit laustarken Pfiffen.

Wie die Sportzeitung „L'Équipe“ berichtet, trugen die Zuschauer, die die Banderole gehalten hatten, Trikots der französischen Nationalmannschaft. Bei der Begegnung im Pariser Stade de France, die mit 1:1 endete, hatte vor allem das Verhalten der türkischen Spieler für Aufruhr gesorgt. Fast alle türkischen Profis salutierten nach Spielende mit dem Militärgruß, um damit wohl ihre Unterstützung für die türkischen Streitkräfte auszudrücken, die am international stark kritisierten Militäreinsatz gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien beteiligt sind.

Klose sieht einige Nachwuchstrainer als Problem

Der frühere Stürmer Miroslav Klose sieht das persönliche Erfolgsstreben einiger Nachwuchstrainer als Problem in der deutschen Talentförderung an. „Ich habe das Gefühl, dass viele Jugendtrainer selbst nach oben in den Profifußball streben, weil sie wissen, dass sie dort mehr Geld verdienen können“, sagte der Trainer der U17-Junioren des FC Bayern München. „Wie gesagt: Das ist nur ein Gefühl. Aber wer im Jugendbereich Titel holt, empfiehlt sich natürlich auch für Höheres.“

Für den 41-Jährigen hängt die Talentförderung maßgeblich von der Qualität und der Einstellung der Nachwuchstrainer ab. „Wir brauchen qualitativ hochwertige Jugendtrainer“, sagte Klose. Die Talente seien da, aber es gebe Trainer, die zu ergebnisorientiert denken.

Klose arbeitet seit 2018 als Jugendcoach bei den Bayern. Im nächsten Jahr möchte er den Fußball-Lehrer-Schein machen. Ob er anschließend auch mal in der Bundesliga arbeiten möchte, weiß der WM-Rekordtorschütze noch nicht: „Wenn ich den Fußball-Lehrer mache, muss das in gewisser Weise mein Ziel sein. Aber ich bin noch total zufrieden und glücklich mit meiner Jugendmannschaft.“