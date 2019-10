Leipzig. Vom gefeierten Spaß-Fußball ist wenig geblieben, RB Leipzig hat auch in der Champions League seine Leichtigkeit verloren und einen möglichen Heimsieg hergeschenkt. Der Bundesliga-Zweite kassierte am Mittwoch im Heimspiel gegen Olympique Lyon eine unnötige 0:2 (0:1)-Niederlage und verpasste nicht zuletzt wegen schwerer Defensiv-Patzer die Chance, einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale zu gehen.

Vier Tage nach der ersten Saisonniederlage gegen Schalke 04 (1:3) agierte RB gegen den französischen Krisenclub in der Abwehr mitunter fahrig. Im Angriff ließ vor allem Torjäger Timo Werner beste Möglichkeiten aus. Leipzig gab so zudem wieder eine Tabellenführung aus der Hand. Wie in der Bundesliga rutschte RB nun auch in der Gruppe G vom Spitzenplatz ab.

Neuer Tabellenführer ist Zenit St. Petersburg, das 3:1 gegen Benfica Lissabon 3:1 (1:0) siegte. „Das war in meinen Augen eine unverdiente Niederlage. Von uns war es ein sehr gutes Spiel, aber wir haben zwei Fehler gemacht. Beim ersten rennen wir uns gegenseitig über den Haufen, beim zweiten sind wir nicht wach genug. Lyon hatte eigentlich kaum Chancen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann bei DAZN.

Leipzig schlägt sich selbst! Die Roten Bullen unterliegen Lyon mit 0:2 durch zwei dicke Abwehrfehler. Werner lässt in der 23. Minute die dickste Chance zum Ausgleich liegen.#skycl #RBLOL pic.twitter.com/MLJkphDuCG — Sky Sport (@SkySportDE) October 2, 2019

Werner vergleicht Leipzigs Abwehr mit Hummels und Boateng

Lyons niederländischer Star-Stürmer Memphis Depay (11.) und Martin Terrier (65.) schockierten die Leipziger, die die Gegentreffer durch leichtsinniges Abwehrverhalten erst ermöglicht hatten. Dabei steckt OL eigentlich seit Wochen in der Krise: Die Franzosen waren zuvor in sieben Pflichtspielen ohne Sieg geblieben und liegen in der Ligue 1 nur noch auf Rang elf.

„Das jetzt zu verkraften, ist sicher hart. Aber man muss den jungen Spielern auch Fehler zugestehen. Hummels oder Boateng waren in dem Alter auch nicht fehlerfrei“, sagte Timo Werner bei Sky: „Ich denke, im Großen und Ganzen haben wir kein schlechtes Spiel gemacht.“

Klopp und Liverpool siegen 4:3 gegen Salzburg

Jürgen Klopp und Liverpool hatten mehr Arbeit, als ihnen lieb war.

Foto: imago / PA Images

Deutlich besser lief der Abend für Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Der Welttrainer des Jahres wurde Zeuge eines Fußball-Spektakels – 4:3 setzten sich die Reds gegen Red Bull Salzburg durch. Dabei führte der Tabellenführer der Premier League bereits mit 3:0 durch Tore von Sadio Mané (9.), Andrew Robertson (25.) und Mohamed Salah (36.).

Salah (r.) erzielte einen Doppelpack. Firmino glänzte als Vorbereiter.

Foto: imago / Sportimage

Doch die Österreicher gaben sich nicht auf und kamen tatsächlich noch zum Ausgleich, ehe der Ägypter Salah (69.) mit seinem zweiten Tor für den Endstand sorgte. Für Salzburg trafen Ex-HSV-Stürmer Hee-Chan Hwang (39.), Takumi Minamino (56.) und Erling Haland (60.).

Zum Auftakt hatte Liverpool beim SSC Neapel 0:2 verloren. Die Italiener kamen in ihrem zweiten Gruppenspiel nur zu einem 0:0 beim Außenseiter KRC Genk in Belgien.

Barcelona verhindert Punktverlust gegen Inter

Mit viel Mühe ist auch der FC Barcelona zum ersten Sieg gekommen. Die Mannschaft um Weltfußballer Lionel Messi siegte nach 0:1-Rückstand gegen Inter Mailand 2:1 (0:1). Barca lief nach dem frühen Gegentor durch Lautaro Martinez (2.) lange einem Rückstand hinterher. Schließlich war es Luis Suárez, der das Spiel mit zwei Toren (58. und 84.) drehte. Am ersten Spieltag der Gruppenphase hatte sich Barca 0:0 von Borussia Dortmund getrennt.

Luis Suárez erlöste Barcelona mit zwei Treffern gegen ein tapfer kämpfendes Inter Mailand.

Foto: imago / Agencia EFE

In Gruppe H hat Ajax Amsterdam den zweiten Sieg im zweiten Spiel geholt. Der Halbfinalist aus der Vorsaison siegte beim FC Valencia 3:0 (2:0). Die Niederländer sorgen auch in dieser Saison trotz zahlreicher prominenter Abgänge wieder für Furore. Hakim Ziyech (8.), Quincy Promes (34.) und Donny van de Beek (67.) schossen den Auswärtssieg heraus.

Den ersten Sieg sicherte sich der FC Chelsea durch ein 2:1 (1:1) beim OSC Lille.