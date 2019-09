Hamburg. „Goldschmied“ Markus Weise widmet sich in Zukunft wieder mit voller Kraft dem Hockey: Der 56 Jahre alte dreimalige Olympiasieger wird Bundesstützpunktleiter in Hamburg. Dies teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Dienstag mit. Eine Woche zuvor hatte der Verband verkündet, dass Weise die Herrennationalmannschaft nach der Trennung vom bisherigen Bundestrainer Stefan Kermas auf die Olympia-Qualifikation am 2./3. November in Mönchengladbach vorbereitet.

„Wir haben mit ihm sofort Kontakt aufgenommen, als bekannt wurde, dass er das Engagement für den Deutschen Fußball-Bund beenden würde“, sagte DHB-Sportdirektor Heino Knuf. „Die Expertise und Erfahrung von Markus Weise wieder im vollen Umfang für das deutsche Hockey im Einsatz zu wissen, ist ein riesiger Gewinn für den Verband." Weise war 2015 zum DFB gewechselt.

„Ich habe einfach gemerkt, dass mein Herz immer noch stark für den Hockeysport schlägt“, sagte er nun: „Das ist eine ebenso spannende wie wichtige Aufgabe, weil es in unserem Sport erheblich darauf ankommt, dass die Aktiven, im Spagat zwischen Leistungssport auf Weltniveau und oft sehr ambitionierten Ausbildungen, ein ideal unterstützendes Umfeld vorfinden.“

Weise soll Umfeld der Hockeyspieler managen

Die neue Stelle tritt Weise am 1. Oktober an. Als Bundesstützpunktleiter ist Weise für das Umfeldmanagement der Kaderathleten verantwortlich. Er soll ideale Rahmenbedingungen für eine Leistungssportkarriere der Nationalspieler schaffen.

Zwischen 2007 und 2015 hatte der Hamburger die DHB-Herren zu zwei Olympiasiegen und zwei Europameistertiteln geführt, 2004 gewannen die deutschen Damen unter dem "Hockey-Magier" sensationell in Athen olympisches Gold.