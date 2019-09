FCK: Hildmann nach 1:6 in Meppen offenbar weg

Sascha Hildmann konnte den FCK zu keinem Spitzenteam der Dritten Liga formen.

Foto: dpa

Der viermalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern hat sich offenbar wie erwartet von seinem Trainer Sascha Hildmann getrennt. Laut der Rheinpfalz wurde der 47-Jährige am Sonntag gegen 23 Uhr über seine Beurlaubung beim Drittligisten informiert. Eine Bestätigung des Clubs steht noch aus.

Der FCK hatte am Sonnabend 1:6 (1:3) beim SV Meppen verloren. Mit neun Punkten nach acht Spielen hinken die Roten Teufel weit hinter ihren Erwartungen zurück. Der gebürtige Lauterer Hildmann, der selbst beim FCK in der Jugend und bei den Amateuren aktiv war, hatte das Amt beim zweimaligen DFB-Pokalsieger am 6. Dezember 2018 von Michael Frontzeck übernommen.

Für Meppen war das Spiel gegen Lautern ein Festtag.

Foto: Imago/Werner Scholz

Das Training am Montag soll Hildmanns Assistent Alexander Bugera leiten. Als neue Trainer auf dem Betzenberg werden unter anderem der frühere FCK-Profi Markus Anfang und Ex-Coach Jeff Strasser gehandelt. Am Samstag spielen die Pfälzer gegen den 1. FC Magdeburg.

Baumgart nach 1:5-Klatsche: "Tut sehr weh"

Auf "so ne Reise“ wie das 1:5 gegen Schalke 04 hätte Steffen Baumgart gern verzichtet. "Das tut sehr weh. Aber das war hochverdient, auch in der Höhe“, sagte der Trainer von Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn nach dem ersten heftigen Schuss vor den Bug im Oberhaus.

Auch am 4. Spieltag traf seine Mannschaft in der Anfangsviertelstunde durch Cauly Oliveira Souza (8.) und sorgte damit für ein Novum in der Bundesliga, doch spätestens in der letzten halben Stunde fand Paderborn keine Lösungen mehr gegen die Wucht des Gegners. Salif Sane (33.), Suat Serdar (49.), Amine Harit (71./85.) und Ahmed Kutucu (83.) schossen den klaren Schalker Sieg heraus, der durchaus noch höher hätte ausfallen können.

Steffean Baumgart und der SC Paderborn zahlten gegen Schalke allerhand Lehrgeld.

Foto: Imago/Revierfoto

"Wir haben zu viele Fehler gemacht. Wir kassieren vier Gegentore nach Situationen, in denen wir vorher in Überzahl waren“, merkte Baumgart an und nahm nach dem Abrutschen auf Tabellenplatz 17 vor allem sich selbst in die Pflicht: "Ich bin gefragt und muss sehen, dass ich da wieder Ordnung reinkriege.“

An seiner voll auf Offensive ausgerichteten Spielphilosophie will der 47-Jährige ungeachtet der klaren Niederlage in jedem Fall festhalten: „Es gab viele kleine Situationen, die aber nichts mit Schalke zu tun hatten.“

Nach dreieinhalb gefälligen Spielen im Oberhaus, aber nur einem Punkt auf dem Konto, steht den Ostwestfalen ein richtungweisendes Spiel bevor: Am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) kommt es zum Kellerduell beim punktgleichen Schlusslicht Hertha BSC.

Zwölf Juve-Ultraführer festgenommen

Zwölf Hooliganchefs des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin sind am Montag vorläufig festgenommen worden. Sie werden beschuldigt, das Juve-Management erpresst zu haben, um Vorteile zu erhalten, unter anderem kostenlose Eintrittskarten für Heimspiele.

Die Ermittlungen wurden aufgrund einer Anzeige des Juve-Managements in die Wege geleitet, teilte die Polizei von Turin einer Pressemitteilung mit. 2017 hatte es bereits Schlagzeilen um mögliche Kontakte zwischen Fangruppen von Juve und der kalabrischen Mafia gegeben.

Die Ultra-Anführer sollen nach italienischen Medienberichten auch hinter dem Schwarzhandel mit Tickets stecken. Sie hätten den Tickethandel für die Fankurve "militärisch kontrolliert" und sollen Juventus-Mitarbeiter erpresst haben, um an günstigere Karten zu kommen, hieß es in den Berichten unter Berufung auf die Ermittler. Bei der Operation "Last banner" seien in ganz Italien Razzien gelaufen.

Der Club von Superstar Cristiano Ronaldo und den Deutschen Sami Khedira und Emre Can stand immer mal wieder wegen Problemen mit Ultras in den Schlagzeilen.

Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann sieht im Dauerduell zwischen Manuel Neuer und seinem Konkurrenten Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona den Kapitän von Bayern München in der DFB-Auswahl vorne. "Wenn beide einhundert Prozent spielen, dann ist Neuer besser. Er hat halt alles und ist komplett“, sagte der 49-Jährige bei Sky90.

Lehmann: Neuer ist besser als Ter Stegen

Dem ehemaligen England-Legionär vom FC Arsenal gefällt Neuers "leicht arrogante“ Art: "Er bestätigt das auch auf dem Platz und hat daher alle Argumente, weiterzuspielen.“

Ter Stegen hatte sich zuletzt in Spanien über seine Reservistenrolle in den EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (2:0) beklagt. Neuer hatte die Beschwerden des Ex-Gladbachers am Sonnabend nach dem 1:1 in Leipzig zurückgewiesen.

Lehmann hat jedoch kein Problem mit den offensiven Äußerungen von ter Stegen. "Ich finde eigentlich ganz gut, dass er das gesagt hat“, betonte der Ex-Bundesliga-Profi, "ich finde es prinzipiell gut, wenn Spieler Ansprüche äußern, spielen zu wollen.“

Nagelsmann gibt Einblicke in seine Arbeit

Julian Nagelsmann verlangt von seinen Spielern im täglichen Trainingsbetrieb enorm viel. Daher kommen einige Neuzugänge von RB Leipzig erst langsam in Schwung. „Weil wir viel versprachlichen. Wir haben viele Video-Sequenzen, bei denen Text dransteht. Und dann ist es nicht einfach, wenn man die Sprache noch nicht kann“, meinte Nagelsmann in einem Kicker-Interview. Zudem unterstrich der Nachfolger von Ralf Rangnick, dass er "im Training viel mit Überforderung und Provokationsregeln – wie limitierte Ballkontakte" arbeitet.

"Mancher braucht noch ein bisschen Entwicklungszeit, weil er bei seiner vorherigen Station nicht so den Spielrhythmus hatte“, betonte Nagelsmann und gibt zu, dass er sehr ungeduldig sei: "Bei mir muss alles schnell super funktionieren.“ Kommt aus Spielerkreisen mal ein Spruch, dann "bricht mir kein Zacken aus der Krone. Natürlich darf der Spieler nicht sagen: Nagelsmann, du Vollidiot, halt mal die Klappe. Weil ich ja auch nicht sage: Du Vollidiot, lauf mal da hin. Wichtig ist am Ende, immer einen respektvollen Umgang miteinander zu haben.“

Ibrahimovic brilliert bei LA-Kantersieg

Obenauf: Zlatan Ibrahimovic feiert einen seiner drei Treffer gegen Kansas City.

Foto: Imago/ZUMA Press

Superstar Zlatan Ibrahimovic war als dreifacher Torschütze der überragende Spieler von Los Angeles Galaxy beim 7:2-Kantersieg in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) gegen Sporting Kansas City. Der 37-jährige Schwede traf in der 32., Handelfmeter, 51. und 85. Minute.

Mit 26 Treffern in dieser Saison stellte Ibrahimovic einen Klubrekord auf und verbesserte die bisherige Bestmarke von Carlos Ruiz (24 Tore im Jahr 2002). In der MLS-Torjägerliste rangiert der Skandinavier nur noch zwei Treffer hinter dem Mexikaner Carlos Vela.