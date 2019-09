Matthäus empfahl Leverkusen Boateng-Transfer

Jérôme Boateng ist bei den Bayern nur noch Bankdrücker. Am letzten Tag der Transferperiode scheiterte sein kurzfristig angedachter Wechsel zu Juventus Turin.

Foto: imago / Sven Simon

Lothar Matthäus traut Bayer Leverkusen nicht zu, in den Kampf um die Meisterschaft einzugreifen. „Für mich sind sie in der Defensive und in der Breite nicht so aufgestellt, dass es für ganz oben reicht“, sagte der Rekordnationalspieler. „Es waren einige Namen für die Abwehr im Gespräch wie Dejan Lovren vom FC Liverpool und Jan Vertonghen von Tottenham Hotspur. Ich habe zu Rudi Völler gesagt: Warum kauft ihr nicht Jérôme Boateng? Der war ja auch zu haben. So einer fehlt da hinten drin.“

Leipziger Kampl träumt von Spanien-Wechsel

Mittelfeldmotor Kevin Kampl denkt als letzten Schritt in seiner Karriere über einen Wechsel ins Ausland nach. „Ich werde bald 29 und habe noch einen großen Karriereschritt vor mir. Ich habe außer in Salzburg noch nie im Ausland gespielt. Das beschäftigt mich manchmal. Auf der anderen Seite habe ich zwei kleine Kinder. Da packt man nicht einfach seine Koffer und sagt: Ich mache was Neues. Grundsätzlich muss ich mich extrem wohlfühlen an dem Ort, wo ich bin. Und das ist in Leipzig definitiv gegeben“, sagte der Slowene der „Mitteldeutschen Zeitung“.

Führt Kampls Weg tatsächlich ins Ausland, dann soll es in den Süden gehen. „Spanien ist sehr interessant. Der Fußball dort würde gut zu mir passen. Italien ist reizvoll, England auch. Erste Wahl wäre aber die Primera Division", sagte der Leipziger, dessen Vertrag in bei RB bis 2021 läuft. Der frühere slowenische Nationalspieler wird für das Spitzenspiel gegen Bayern München am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) wegen Sprunggelenksproblemen ausfallen.

Ter Stegen frustriert: „Harter Schlag für mich“

Marc-Andre ter Stegen ist nach seiner erneuten Rolle als Bankdrücker bei der deutschen Nationalmannschaft frustriert. „Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe. Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes, um die Entscheidung zu erschweren. Ich versuche trotzdem alles, aber diese Reise mit der Nationalmannschaft war ein harter Schlag für mich“, sagte der Torhüter des FC Barcelona.

Obwohl Bundestrainer Joachim Löw ter Stegen mehr Einsatzzeiten in der DFB-Auswahl in Aussicht gestellt hatte, saß der 27-Jährige auch in den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (2:0) nur auf der Bank. Nach der Heimpleite gegen die Niederlande wollte Löw „nicht auch noch den Torhüter wechseln“. Kapitän Manuel Neuer bot in Belfast eine gute Leistung, leistete sich aber auch eine Unsicherheit kurz vor der Pause, die beinahe zu einem Gegentor geführt hätte.

Beierlorzers Ehefrau gibt Feedback zu Pressekonferenzen

Kölns Trainer Achim Beierlorzer bekommt nach jeder Pressekonferenz Feedback von seiner Ehefrau Steffi. „Meine Frau schaut sich meine Pressekonferenzen an und sagt mir hinterher, was ich hätte besser machen können. Es ist schon gut, wenn sie mich auf Floskeln hinweist, die ich vielleicht zu oft benutze“, sagte der 51-Jährige dem „Express“.

Der Bayer Achim Beierlorzer ist seit dieser Saison Trainer beim 1. FC Köln.

Foto: imago / Herbert Bucco

Auch als er sich in der Vorbereitung an der Seitenlinie lautstark über eine Schwalbe eines Gegenspielers aufregte, was in einem vom FC veröffentlichten Film zu sehen war, gab es Kritik. „Meine Frau hat zu der Szene gesagt, dass ich übertrieben habe“, sagte Beierlorzer lachend. „Habe ich auch. Aber in solchen Momenten bin ich kurz im Tunnel.“