Belfast. Joachim Löw baut die deutsche Fußballnationalmannschaft für das wichtige EM-Qualifikationsspiel in Belfast gegen Tabellenführer Nordirland (20.45 Uhr/RTL) auf zwei Positionen um. Julian Brandt und Marcel Halstenberg rücken ins Team. Brandt besetzt die nach der Umstellung auf eine Vierer-Abwehrkette freigewordene Stelle im Mittelfeld. Dafür verliert Jonathan Tah, dem beim 2:4 gegen die Niederlande in Hamburg am vergangenen Freitag ein Eigentor unterlaufen war, seinen Platz.

Nordirland – Deutschland im Liveticker:

Halstenberg rückt für den verletzten Nico Schulz auf die linke Abwehrseite. Ausnahmetalent Kai Havertz sitzt zunächst erneut nur auf der Bank. Vor Kapitän Manuel Neuer im deutschen Tor verteidigen Abwehrchef Niklas Süle und Matthias Ginter im Zentrum. Flankiert werden sie von Lukas Klostermann und Halstenberg. Joshua Kimmich und Toni Kroos agieren hinter Brandt im Mittelfeld.

Dort hatte Löw eigentlich Ilkay Gündogan eingeplant gehabt, doch der England-Legionär fällt wegen eines grippalen Infekts aus. Im Dreier-Angriff spielen wie gegen Oranje Marco Reus, Serge Gnabry und Timo Werner.

Die DFB-Auswahl (9 Punkte nach vier Spielen) steht im Ringen um die beiden direkten Qualifikationsplätze für die EM nach der Pleite gegen Oranje unter Druck. Nordirland hat nach vier Spielen eine weiße Weste, die Niederlande (6 nach 3) haben den direkten Vergleich mit der DFB-Elf gewonnen.