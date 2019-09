Sensation im Arthur Ashe Stadion von New York: Die 19 Jahre alte Bianca Andreescu hat die US Open gewonnen und den 24. Grand-Slam-Titel von US-Superstar Serena Williams (37) verhindert. Die Kanadierin siegte in einem hochklassigen Endspiel am Sonnabend mit 6:3, 7:5 und gewann ihren ersten Major-Titel. Gleichzeitig triumphierte sie als erste Kanadierin im Einzel bei einem Grand-Slam-Turnier.

"Ein Traum ist wahr geworden. Ich habe sehr hart für diesen Moment gekämpft", sagte Andreescu im On-Court-Interview – und richtete warme Worte an die traurigen Zuschauer. "Ich weiß, dass ihr Serena gewinnen sehen wolltet. Es tut mir leid." Die Tennisfans reagierten mit respektvollem Applaus.

Serena Williams haderte viel mit ihrem Spiel. Sie verpasste erneut den Rekord in ihrem Wohnzimmer.

Foto: imago / UPI Photo

Williams verpasste hingegen ihren siebten Titel in New York und liegt weiter einen Grand-Slam-Sieg hinter Rekordhalterin Margaret Court. Die Australierin hatte von 1960 bis 1973 24 Einzel-Titel bei den vier Majors gewonnen.

Williams und Andreescu hatten mit Nerven zu kämpfen

Andreescu startete furios in das große Finale bei den Damen. Die Kanadierin agierte unbekümmert und mutig, sie spielte die klar favorisierte Williams phasenweise an die Wand. Williams kam dagegen mit der aggressiven Spielweise nur schwer zurecht und verlor den ersten Satz nach 42 Minuten – passenderweise durch einen Doppelfehler.

Im zweiten Satz brach die US-Amerikanerin mental völlig zusammen und lag schnell mit 1:5 zurück. Andreescu hatte schließlich bei eigenem Aufschlag einen Matchball, ließ diesen aber ungenutzt liegen. Was nun in in diesem verrückten Match passierte, war die Wende – zur Freude der deutlichen Mehrheit der Zuschauer, die klar auf der Seite ihrer Landsfrau waren.

Meghan Markle (r.), Herzogin von Sussex, in der Spielerbox von Serena Williams an der Seite von Mama Williams.

Foto: imago / Zuma Press

Nun hatte Andreescu mit ihren Nerven zu kämpfen. Plötzlich stand es 5:5 im zweiten Satz – und es sollte das zweite Comeback des Tages folgen. Die Kanadierin fand schließlich zurück zu ihrer Dominanz und darf sich nun US-Open-Champion nennen. Zur Belohnung wird Andreescu ab Montag an Nummer fünf der Weltrangliste geführt.

Williams nahm die Niederlage mit Fassung im Stile eines Champions. Im Vorjahr hatte sie mit ihrem unsportlichen Verhalten gegen die Siegerin Osaka sowie die Schiedsrichterin noch für einen Eklat gesorgt. Ein derartiger Vorfall sollte diesmal ausbleiben.