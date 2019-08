Hamburg. Elia Viviani kennt den Weg, er hat ihn schließlich schon zweimal absolviert. Also machte er sich nach der Siegerehrung auf der Mönckebergstraße mit seinem Rad auf, quer über den Gertrudenkirchhof in die Rosenstraße, wo er seinen erneuten Triumph bei den EuroEyes Cyclassics erklären sollte. Zum dritten Mal in Folge hat der Italiener das World-Tour-Rennen gewonnen. Das ist vor ihm noch niemandem gelungen.

„Es fühlt sich ein bisschen wie ein Heimrennen an, ich liebe diese Stadt“, sagte der 30-Jährige, „das ist ein unglaubliches Ergebnis.“ Im Sprint auf der Mönckebergstraße dominierte er klar, dem Australier Caleb Ewan sowie Giacomo Nizzolo aus Italien blieben nur die weiteren Podiumsplätze. „80 Prozent gehören aber meinem Team Quick Step und insbesondere Michael Morkov, er hat einen unglaublichen Job als Anfahrer gemacht“, bedankte sich der Sieger bei seinen Kollegen.

Rostocker auf Platz elf

André Greipel aus Rostock, 2015 letzter deutscher Sieger in Hamburg, landete als bester deutscher Starter am späten Sonntagnachmittag auf dem elften Platz. Für Deutschlands Shootingstar Ackermann war es vier Tage vor der Deutschland-Tour ein Tag zum Vergessen. 18 Kilometer vor dem Ziel musste der EM-Dritte abreißen lassen und fiel ans Ende des Feldes zurück.

Im Zielsprint auf der Mönckebergstraße konnte Sieger Elia Viviani früh jubeln. Sein Team hatte den Weltklassesprinter in eine hervorragende Ausgangsposition gebracht.

Foto: FrankPeters / WITTERS

In einer langen Kolonne standen die Busse der 20 Profiteams schon frühmorgens in der Straße An der Alster. Vom Atlantik-Hotel bis zur Sechslingspforte zog sich das hin, davor die Hightech-Maschinen der Fahrer, die sich noch vorbereiteten. Andere rollten sich schon warm. „Nils, können wir ein Foto machen?“, fragte ein Fan den vorbeikommenden Nils Politt. Natürlich konnten sie, lächeln, danke, viel Glück.

Gigantische Stimmung an der Strecke

Vor dem Bus des Arkea-Teams hielt Greipel noch ein Schwätzchen mit den Aktiven „seiner“ Mannschaft aus engagierten Hobbyradlern, die am frühen Morgen schon die 60 Kilometer gefahren waren, um auf Greipels Projekt zur besseren Erforschung der Nervenkrankheit ALS hinzuweisen. „Es war gigantisch, die Stimmung an der Strecke so früh war schon super“, schwärmte Andreas Kirsch, nachdem er auch seinen Plausch und Foto mit Greipel hatte.

Ein Summen lag über der Stadt. Wo sonst der Autoverkehr lärmt, rauschte nun an den Hauptverkehrsstraßen dieser gleichmäßig, angenehme Sound der Radlergruppen. Kaum waren die Hobbyfahrer über 100 Kilometer im Ziel an der Mönckebergstraße geehrt, kamen auch schon die ersten Marathonfahrer der 160-km-Schleife rein. Sie konnten keinen Sieger voll aussprinten, weil noch Nachzügler auf der Strecke waren. „Das war nicht optimal, aber das Wichtigste ist, dass nichts passiert ist“, sagte Organisationschef Oliver Schiek (Ironman).

Kriminelle Autofahrer

Dass Passanten gegen Mittag kaum den Ballindamm überqueren konnten – egal. Die autofreie Innenstadt war Realität. „Das Weltcuprennen ist für mich nur die Kirsche auf dem Kuchen“, erklärte Schiek, „da sind Profis am Werk, mir ist wichtig, dass alles bei den Jedermännern glattgeht.“ 15.409 Fahrer waren in den unterschiedlichsten Wettbewerben an den Start gegangen. Natürlich gab es auch Stürze, aber nichts Gravierendes. Sehr viele, vor allem auswärtige Hobbyfahrer saßen nach ihrem Rennen beim Weißbier – mit oder ohne Alkohol – am Rathausmarkt. Die Medaille hatten sie stolz um den Hals und nichts zu meckern. Volksfestatmosphäre. „Es war großartig, speziell bei dem Wetter, fast schon zu heiß“, sagte Hans aus Salzgitter, der die 100 Kilometer gefahren war, „wenn dich die Leute vor dem Ziel mit Trommeln auf die Absperrgitter anfeuern, das ist schon geil.“

Weniger entspannt waren einige Autofahrer, die selbstständig eben diese Absperrgitter von der Strecke nahmen, um die Straßen mit ihrem Pkw kreuzen zu können. „Das ist fast kriminell, mehr als eine Ordnungswidrigkeit“, ärgerte sich Schiek, „aber das kann man nicht verhindern.“ Alles in allem aber lief die letzte Massenveranstaltung des Hamburger Sportsommers weitgehend reibungslos. „Wir können nur bestmögliche Bedingungen anbieten, das ist wieder gelungen“, sagte Sportsenator Andy Grote, „es war ein fantastisches Event.“

Nächstes Jahr ist Jubiläum

Schon als die 139 Profis auf einer Bühne vor knapp 400 Zuschauern vor ihrem Start um 11.45 Uhr vorgestellt wurden, zeigte sich der Europameister Viviani überaus siegesgewiss: „Ich fühle mich gut, ich habe gute Beine“, kündigte er an. Gesagt getan. Rund fünf Stunden später und nach 216,7 Kilometern bei anstrengender Spätsommer-Hitze aber musste der Seriensieger doch durchpusten: „Es war schwerer als früher.“ Das lag auch an vier Ausreißern, die schon nach 44 Kilometern einen Vorsprung von zehn Minuten hatten. Erst 22 Kilometer vor dem Ziel wurden die letzten beiden gestellt. Beim dritten Anstieg auf den Waseberg übernahmen endgültig die Teams der Sprinter das Kommando und brachten ihre Fahrer in Position.

Nächstes Jahr ist Jubiläum. Am 16. August geht es zum 25. Mal auf die Strecke, für Profis und Amateure. „Für die Jedermänner planen wir ein rauschendes Fest“, sagte Schiek. Auch bei den Profis wird es erstklassig weitergehen. Der Weltverband UCI hat für weitere drei Jahre bis 2022 Hamburgs Status in der höchsten Rennkategorie, der World Tour bestätigt. Viviani will dann wiederkommen – er kennt sich hier ja aus.

Rennergebnis: 1. Viviani (Italien/Deceuninck-Quick-Step) 4:47:26 Stunden; 2. Ewan (Australien/Lotto-Soudal) +0 Sekunden; 3. Nizzolo (Italien/Dimension Data); 4. Kristoff (Norwegen/UAE Emirates); 5. Teunissen (Niederlande/Jumbo) alle gleiche Zeit; … 11. Greipel (Hürth/Arkea-Samsic); 16. Politt (Hürth/Katusha Alpecin); 22. Sütterlin (Freiburg im Breisgau/Movistar); 30. Knees (Rheinbach/Ineos) +5; 58. Kluge (Berlin/Lotto-Soudal) +4:35 Minuten..