Sanés Arztwahl: Rummenigge stellt einiges klar

Die geplante Knie-Operation von Nationalspieler Leroy Sané in Innsbruck beim Spezialisten Christian Fink hat nach Angaben von Karl-Heinz Rummenigge "überhaupt nichts" mit dem FC Bayern München zu tun. „Das würden wir uns nicht anmaßen“, sagte der Vorstandschef.

Der 23 Jahre alte Sané war bis zu seinem Kreuzbandriss der Wunschspieler des FC Bayern. Ein Wechsel in diesem Sommer hat sich nun jedoch zerschlagen. Bei Fink in Innsbruck waren zuletzt auch die Bayern-Profis Corentin Tolisso und Lucas Hernández nach schweren Knieoperationen operiert worden. Zu Sanés Arztwahl sagte Rummenigge: „Der Spieler ist ein Spieler von Manchester City. Und wenn er das so entschieden hat, ist das eine Entscheidung von ihm, möglicherweise in Absprache mit der ärztlichen Abteilung der Nationalmannschaft.“

Leroy Sané krümmt sich vor Schmerzen. Fällt er die komplette Saison aus?

Foto: Reuters/Matthew Childs

Man sei an einem „vernünftigen, sauberen Verhältnis“ zum englischen Meister interessiert, betonte der Bayern-Chef. Spieler von ManCity werden bei schweren Verletzungen gewöhnlich bei einem von Trainer Pep Guardiola geschätzten Mediziner in Barcelona operiert. Bundestrainer Joachim Löw plant unterdessen fest mit dem Angreifer für die Europameisterschaft im Sommer 2020. „Für die EM wird es reichen“, sagte Löw.

Sanches will Bayern verlassen

Jungstar Renato Sanches hat nach dem Bundesliga-Auftakt einmal mehr seinen Unmut über seine Rolle bei Bayern München geäußert. „Die Situation ist nicht gut für mich - weil es zum zweiten Mal in Folge dasselbe ist bei mir. Ich habe den Club erneut gebeten, zu einem anderen Verein wechseln zu dürfen. Doch sie haben mich nicht gehen lassen“, sagte der 21 Jahre alte Portugiese nach dem 2:2 gegen Hertha.

Renato Sanches ist mit seiner Reservistenrolle beim FC Bayern unzufrieden.

Foto: imago / Jan Huebner

Sanches war in der 85. Minute für Thomas Müller eingewechselt worden. „Fünf Minuten wie heute, das ist nicht genug für mich“, betonte er. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schloss einen Transfer des Mittelfeldspielers jedoch erneut aus und wies den Mittelfeldspieler zurecht. Es habe zwischen Sanches und Trainer Niko Kovac „ein klares Gespräch“ gegeben: „Es ist nicht angebracht, dass man nach dem ersten oder zweiten Spiel gleich erbost hier davonläuft. Er wird noch seine Chancen kriegen, wir sind alle von ihm überzeugt.“

Arsenal feiert zweiten Sieg ohne Özil

Der FC Arsenal hat ohne den erkrankten Mesut Özil den zweiten Saisonsieg am zweiten Spieltag gefeiert. Gegen den FC Burnley gelang ein 2:1 (1:1). Im Tor der Gunners stand Nationalkeeper Bernd Leno, den Siegtreffer erzielte der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (65.) nach einer feinen Einzelleistung mit einem Schuss von der Strafraumgrenze.

Alexandre Lacazette (13.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Ashley Barnes (44.) glich für Burnley aus. Der frühere Schalker Sead Kolasinac, der zuletzt ebenso wie Özil aufgrund von Sicherheitsbedenken bei Newcastle United (1:0) gefehlt hatte, stand wieder im Kader, saß aber zunächst auf der Bank. Er wurde in der 72. Minute für Lacazette eingewechselt.

Hannover beendet Negativserie

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat seine Auswärtsmisere beendet und nach 30 vergeblichen Versuchen wieder ein Liga-Spiel in der Fremde gewonnen. Beim Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden setzten sich die Niedersachsen mit 3:0 (1:0) durch. Vor 5607 Zuschauern trafen Marvin Ducksch (28. Minute, 76./Handelfmeter) und Florent Muslija (57.). Während sich Hannover mit dem erstem Dreier der Saison ins Mittelfeld schob, wartet der Neuling aus Hessen auch nach dem dritten Saisonspiel weiter auf den ersten Punktgewinn und bleibt tief im Tabellenkeller stecken.

Hannover übernahm von Beginn an das Kommando. Wehen Wiesbaden wirkte nach dem unglücklichen Pokal-Aus gegen den 1. FC Köln ideen- und mutlos und fand offensiv praktisch nicht statt. Ein Abwehrfehler der Wiesbadener verhalf Hannover zur Führung durch Ducksch. Die Hessen wurden erst nach dem Wechsel wacher, kassierten aber durch einen Konter über drei Stationen den zweiten Gegentreffer. Nach einem Handspiel von Sascha Mockenhaupt traf Ducksch zum Endstand.

Löw: BVB „ernst zu nehmender Konkurrent für Bayern“

Bundestrainer Joachim Löw kann sich gut vorstellen, dass es auch in dieser Saison zum großen Titelzweikampf zwischen Bayern München und dem BVB kommt. „Dortmund hat sich klasse verstärkt. sie sind, glaube ich, ein ernst zu nehmender Konkurrent für die Bayern“, sagte Löw. „Es ist positiv, dass Dortmund äußert, dass sie die Meisterschaft holen wollen“, betonte der Weltmeister-Coach von 2014, der die Transferaktivitäten der Westfalen lobt: „Ich finde, sie haben sich wahnsinnig gut verstärkt. Mats Hummels ist überragend, Nico Schulz ist überragend, Hazard ist sehr gut, dazu noch Julian Brandt.“

Hoeneß outet sich als Union-Fan

Kurz vor dem ersten Bundesligaspiel in der Geschichte des 1. FC Union hat sich Bayern-Präsident Uli Hoeneß als Sympathisant der Eisernen geoutet. „Auf Berlin können wir uns freuen. Weil das ein Club ist, der eine ganz besondere Ausstrahlung hat. Herzlich willkommen“, erklärte Hoeneß in einer Kolumne in der „Berliner Zeitung“.

Schon zu DDR-Zeiten sei der Club aus Berlin-Köpenick ein „Auffangbecken“ gewesen „für die, die anders dachten“, übermittelte Hoeneß in die Hauptstadt: „Eisern Union verbiegen? Geht nicht.“ Und auch die vielen Aktionen der treuen Fans von Stadionbau bis zur Betreuung von Flüchtlingen verdienten höchsten Respekt. Auch heute noch habe er den Eindruck, „bei Union Berlin ist der Kampfgeist noch immer verwurzelt“, betonte Hoeneß.

Uli Hoeneß freut sich auf die Spiele von Union Berlin in der Bundesliga.

Foto: Ina Fassbender / dpa

Der 1. FC Union steigt als 56. Vertreter der Bundesliga am Sonntag (18.00 Uhr) mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig in die höchste deutsche Spielklasse ein. In der DDR-Oberliga hatte es der 1. FC Union einschließlich von Union Oberschöneweide und Motor Oberschöneweide auf 19 Spielserien gebracht.

Dass in Berlin nun zum 30-jährigen Jahrestag des Mauerfalls wieder zwei Vereine in der Bundesliga spielen, „ist eine feine Pointe der Fußball-Geschichte“, bemerkte Hoeneß. Zu den Chancen für das Team von Trainer Urs Fischer im Oberhaus erklärte der Bayern-Chef: „Als Aufsteiger hat man es leider immer schwer, aber damit uns dieser bunte Farbklecks in der Bundesliga länger erhalten bleibt, drücken sicher einige Menschen die Daumen. Darum auch von Seiten des FC Bayern: Viel Glück!“.

PSG auch in Rennes ohne Neymar

Paris St. Germain wird auch am Sonntag (21 Uhr/DAZN) im zweiten Saisonspiel der Ligue 1 bei Stade Rennes ohne Superstar Neymar, der offenbar unter allen Umständen zurück in die spanische La Liga wechseln will, antreten. „Ney hat das Training am Samstag nicht beendet“, sagte Trainer Thomas Tuchel, „es ist noch zu früh für ein Spiel. Wir warten noch eine Woche.“

Der 27 Jahre alte Brasilianer Neymar wird als Neuzugang bei Real Madrid und dem FC Barcelona gehandelt. Barca verleiht Philippe Coutinho an den FC Bayern, nur der Medizincheck steht noch aus. Auch beim 3:0 vor Wochenfrist zum Auftakt gegen Olympique Nimes hatte Neymar PSG angeblich verletzungsbedingt nicht zur Verfügung gestanden.

Cuisance-Wechsel zu Bayern perfekt

Der Wechsel von Gladbachs Toptalent Michael Cuisance zum FC Bayern ist perfekt. Die Fohlen bestätigten den Deal. Nach einem Medizincheck am Freitag in München unterzeichneten die beiden Clubs nun die Verträge. Die Ablöse soll rund zehn Millionen Euro betragen. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte bereits am Freitagabend den Wechsel von Gladbachs Edel-Reservist Cuisance angekündigt. „Es fehlen nur noch Details. Das wird ein Spieler des FC Bayern“, sagte Salihamidzic. Cuisance besitze „sehr großes Potenzial. Er hat Mentalität und eine hervorragende Technik.“

Barcelona droht längerer Ausfall von Suárez

Nach Lionel Messi droht dem FC Barcelona der längere Ausfall eines weiteren Superstars. Luis Suárez erlitt bei der überraschenden 0:1-Niederlage zum Ligaauftakt bei Athletic Bilbao eine Verletzung an der rechten Wade. Zur möglichen Ausfallzeit des 32-Jährigen, der nach 37 Minuten ausgewechselt worden war, machte Barca keine Angaben. Messi hatte sich nach der Rückkehr von der Copa America gleich bei seiner ersten Einheit mit der Mannschaft an der rechten Wade verletzt und fehlte Barca zum Ligastart.

Huddersfield trennt sich von Trainer Siewert

Der englische Zweitligist Huddersfield Town hat sich von seinem deutschen Trainer Jan Siewert getrennt. Dies teilte der Verein am späten Freitagabend nach dem 1:2 gegen den FC Fulham mit. Der 36-Jährige hatte den Posten als Chefcoach im Januar vom damals zurückgetretenen David Wagner übernommen. Nach drei Spielen ist Huddersfield in der zweitklassigen Championship noch ohne Sieg. Im Ligapokal kam zudem das frühe Aus gegen den Drittligisten Lincoln City.