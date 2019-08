Freiburgs Fritz Keller neuer DFB-Präsident?

Der Vorsitzende des SC Freiburg, Fritz Keller, soll neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes werden. Diesen Vorschlag seiner Findungskommission verkündete der DFB am Donnerstag.

Freiburgs Präsident Fritz Keller.

Foto: Imago/Beautiful Sports

Der Findungskommission gehören neben den ersten Vize-Präsidenten Dr. Rainer Koch und Dr. Reinhard Rauball Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge, Vizepräsident Ronny Zimmermann sowie seitens der DFL Peter Peters und Christian Seifert an.

Die Wahl des Nachfolgers des zurückgetretenen Präsidenten Reinhard Grindel findet im Rahmen des DFB-Bundestages am 27. September in Frankfurt statt.

Laut DFB sei es geplant, dass sich der 62 Jahre alte Winzer und Hotelier Keller am 21. August in Berlin zunächst der Konferenz der Regional- und Landesverbände sowie der Generalversammlung der DFL vorstellt und anschließend nominiert wird.

DFB-Präsidenten seit der Gründung im Jahr 1900 1900 bis 1904 Ferdinand Hueppe 1 von 15

1904 bis 1905 Friedrich Wilhelm Nohe 2 von 15

1905 bis 1925 Gottfried Hinze 3 von 15

1925 bis 1945 Felix Linnemann 4 von 15

1950 bis 1962 Peco Bauwens 5 von 15

1962 bis 1975 Hermann Gösmann 6 von 15

1975 bis 1992 Hermann Neuberger 7 von 15

1992 bis 2001 Egidius Braun 8 von 15

2001 bis 2004 Gerhard Mayer-Vorfelder 9 von 15

23.10.2004 - 07.09.2006 Gerhard Mayer-Vorfelder/Theo Zwanziger 10 von 15

08.09.2006 - 01.03.2012 Theo Zwanziger 11 von 15

02.03.2012 - 09.11.2015 Wolfgang Niersbach 12 von 15

10.11.2015 - 14.04.2016 Rainer Koch/Reinhard Rauball (interimsweise) 13 von 15

15.04.2016 - 02.04.2019 Reinhard Grindel 14 von 15

Seit 02.04.2019 Reinhard Rauball/Rainer Koch (interimsweise bis 27. September 2019) 15 von 15

Mandzukic vor Rückkehr zu den Bayern?

Angreifer Mario Mandzukic könnte vor einer Rückkehr zu Bayern München stehen. Lait Kicker will der Rekordmeister den 33 Jahre alten Torjäger von Juventus Turin als Back-up für Torjäger Robert Lewandowski holen. Der Kroate spielte bereits von 2012 bis 2014 bei den Bayern und gewann 2013 mit den Münchnern das historische Triple. Juve will Mandzukic abgeben.

Trainer Niko Kovac hatte erst am Mittwoch nach dem Transfer von Ivan Perisic von Inter Mailand weitere Verstärkungen bis zum Ende der Transferphase am 2. September angekündigt. „Es ist Fakt, dass wir noch etwas brauchen“, sagte er. Kovac kennt Mandzukic, der für die Bayern in 88 Spielen 48 Tore erzielte, aus gemeinsamen Zeiten bei der kroatischen Nationalmannschaft.

„Mandzukic wäre der zweite absolute Spitzentransfer, der den FC Bayern sogar sofort wieder dahin bringen würde, wo er hin will. Er steht für Mentalität und ein aufopferungsvolles Spiel“, sagte Stefan Effenberg bei t-online.de: „Bayern hätte plötzlich wieder eine Chance auf den Sieg in der Champions League.“

Weitaus schwieriger dürfte ein Wechsel von Philippe Coutinho (FC Barcelona) werden, an dem die Bayern auch Interesse haben. Der 27 Jahre alte Brasilianer soll bei einer Rückkehr Neymars von Paris St. Germain „verrechnet“ werden. Die Bayern haben angeblich nur dann Chancen auf Coutinho, wenn der Neymar-Deal scheitert. 2018 war Coutinho für 160 Millionen vom FC Liverpool nach Barcelona gewechselt.

Lena Gößling kritisiert deutschen Fußball

Nach Ansicht von Ex-Nationalspielerin Lena Goeßling fehlen dem deutschen Frauenfußball Persönlichkeiten mit Wiedererkennungswert. „Ja, das finde ich schon“, sagte die Olympiasiegerin vom VfL Wolfsburg im Kicker-Interview vor dem Start der Bundesliga am Wochenende. „Es ist schon schwierig, heutzutage Persönlichkeiten zu finden. Viele schwimmen einfach mit dem Strom und sagen nichts. Oder sie dürfen nichts sagen.“

Goeßling nannte aber in Giulia Gwinn (FC Bayern München) und Lena Oberdorf (SGS Essen) zwei DFB-Auswahlspielerinnen, die sich zu Persönlichkeiten entwickeln könnten. Die 33-Jährige kam zuletzt bei der WM in Frankreich nur einmal zum Einsatz und erklärte nach dem Viertelfinal-Aus der deutschen Mannschaft gegen Schweden ihren Rücktritt. 2017 hatte sie die damalige Bundestrainerin Steffi Jones scharf kritisiert.

„Keiner traut sich mehr, Kritik zu äußern“, sagte Goeßling ohne Namen zu nennen. „Ich finde, Kritik kann die Dinge auch weiterbringen. Vieles wird totgeschwiegen - oder schön geredet.“ Ihr Karriereende im Nationalteam sei eine „Erleichterung“ gewesen. „Ich kann mich jetzt auf den Verein konzentrieren. Mein Vertrag läuft noch zwei Jahre. Und ich fühle mich topfit!“, sagte die Mittelfeldspielerin vom Double-Gewinner Wolfsburg.

Hannover 96 will nach Fehlstart nachrüsten

Nach dem Fehlstart in die neue Saison will Erstliga-Absteiger Hannover 96 seinen Kader noch einmal verstärken. Das ist das Ergebnis eines Treffens zwischen Profiboss Martin Kind, Sportdirektor Jan Schlaudraff und Trainer Mirko Slomka am Mittwochabend. Die Niedersachsen sind mit einer Niederlage und einem Unentschieden in die neue Spielzeit in der 2. Bundesliga gestartet. Zudem schied Hannover im DFB-Pokal in Karlsruhe aus.

Durch den Verkauf des Brasilianers Walace an Udinese Calcio steht Hannover auch wieder Geld für weitere Transfers zur Verfügung. Im Gespräch sind unter anderem Jannes Horn vom 1. FC Köln und Emil Hansson von Feyenoord Rotterdam. Der Schwede Hansson fehlte bereits im Feyenoord-Kader für das Europa-League-Spiel der Niederländer bei Dinamo Tiflis am Donnerstag.

Rapper Macklemore vor Einstieg bei MLS-Club

US-Rapper Macklemore (36, „The Heist“) ist bei den Seattle Sounders als Investor eingestiegen. Das bestätigten der Fußballclub aus der nordamerikanischen Profiliga MLS auf seiner Homepage - und der Musiker auf Instagram.

Dort schrieb Macklemore, der mit bürgerlichen Namen Ben Haggerty heißt, am Donnerstag (Ortszeit): „Von einem Sportfan zum Clubbesitzer!? So geehrt, den Sounders-FC-Eigentümern beizutreten. Dank an alle hinter den Kulissen, die dies möglich machten.“

Neben dem Hip-Hop-Musiker gibt es zehn weitere neue Mitbesitzer der Franchise, unter anderem der US-Football-Star Russell Wilson und dessen Ehefrau, R&B-Sängerin Ciara. Wilson twitterte: „Ciara und ich sind begeistert, dass wir Teambesitzer bei den Seattle Sounders sind, einem der besten Fußballteams der Welt.“

Macklemore ist derzeit auf Konzert-Tournee in Europa und veröffentlichte seinen neuen Song „Shadow“.

Klopp plädiert für alte Abseits-Regel

Jürgen Klopp hat für eine Rückkehr zur „alten“ Auslegung der Abseits-Regel plädiert. „Das ist etwas, wo es schön wäre, wenn sie noch einmal darüber reden und einen genauen Blick darauf werfen würden“, sagte der Trainer des FC Liverpool nach dem Supercup-Sieg gegen den FC Chelsea am Mittwoch in Istanbul. „Vielleicht kommen sie wieder zurück zur guten, alten Regel, dass Abseits auch Abseits ist. Die Fahne geht hoch, und es wird in die andere Richtung gespielt.“

Seit der Einführung des Videobeweises, der in den Uefa-Wettbewerben seit der K.o.-Runde der Champions League der Vorsaison verwendet wird, sind die Linienrichter angehalten, bei zweifelhaften und knappen Abseits-Situationen das Spiel erst einmal im Sinne des angreifenden Teams weiterlaufen zu lassen. Fällt dann ein Tor, das irregulär ist, kann der Videoassistent eingreifen. Würde immer direkt auf Abseits entschieden und so eine aussichtsreiche Tormöglichkeit unterbunden, könnte er dies nicht.

Beim 5:4 der Reds im Elfmeterschießen war es mehrfach zu solchen Situationen gekommen. Das Gespann um Schiedsrichterin Stephanié Frappart, die als erste Frau in einem bedeutenden Uefa-Spiel zum Einsatz kam, legte die neue Regel großzügig, aber richtig aus. Zweimal wurde Chelsea ein Tor wieder aberkannt. Christian Pulisic (40.) und Mason Mount (83.) standen im Abseits.

„Ich bin nicht sicher, ob die Diskussion abgeschlossen ist“, sagte Klopp. „Ich hoffe nicht. Wenn wir das nicht ändern können, müssen wir lernen, damit klarzukommen. So ist das halt. Aber es fühlt sich komisch an in einigen Situationen.“ In der englischen Premier League wird der Videobeweis seit der am vergangenen Wochenende gestarteten Saison verwendet.

Chicago verliert ohne Schweinsteiger

Ohne Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Chicago Fire in der amerikanischen Profiliga Major League Soccer eine weitere Auswärtsniederlage kassiert. Chicago verlor am Mittwoch (Ortszeit) 2:3 (0:2) bei den Portland Timbers und liegt als Zehnter der Eastern Conference weiter drei Punkte hinter den Playoff-Rängen. Das Team aus Illinois, bei dem der 35-Jährige Schweinsteiger nicht im Kader stand, hat in diesem Jahr bisher nur einen Sieg auf fremden Plätzen geholt.