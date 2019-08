Moskau. Beachvolleyball-Star Laura Ludwig hat ihr erstes Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Moskau verloren. Die Olympiasiegerin von Rio unterlag mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch dem Schweizer Duo Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre unerwartet mit 0:2 (17:21, 13:21).

Für das Hamburger Duo Ludwig/Kozuch war der erste Auftritt in der russischen Hauptstadt ein Rückschlag nach zuletzt ansteigender Form. Die Paarung hatte beim Major-Turnier in Wien das Halbfinale erreicht und damit neue Hoffnungen geweckt.

Laura Ludwig ist in der Verteidigung schon wieder weltklasse nach ihrer Babypause.

Foto: imago / Beautiful Sports

Anlaufschwierigkeiten waren zuvor bei den ersten Auftritten deutlich geworden. Bei der Heim-WM in Hamburg war das Duo bereits im Sechzehntelfinale gescheitert, beim darauf folgenden Majorturnier in Gstaad/Schweiz war schon in der Vorrunde Endstation. Ludwig/Kozuch brauchen eine gute Platzierung bei der EM, um ihre Chancen auf eine Teilnahme bei Olympia in Tokio zu erhöhen.

Deutsch-deutsches Duell

Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur (München/Friedrichshafen) setzten sich im deutsch-deutschen Duell mit 2:0 (21:10, 21:16) gegen das Duo Kim Behrens/Cinja Tillmann (Stuttgart/Friedrichshafen) durch.

Am frühen Abend trifft das vierte Frauen-Duo des deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), Karla Borger/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen), auf Michala Kvapilova und Michaela Kubickova aus Tschechien.