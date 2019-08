Tottenham und Atlético wollen Ginter

Matthias Ginter (r.) wurde 2014 Weltmeister. Aktuell steht der Verteidiger bei Gladbach unter Vertrag.

Foto: imago / HJS

Die Top-Clubs Tottenham Hotspur und Atlético Madrid sollen laut der "Bild" Interesse an einer Verpflichtung von 2014er-Weltmeister Matthias Ginter haben. Demnach seien die Teams bereit, mehr als 35 Millionen Euro an Ablöse zu zahlen. Der 25 Jahre alte Ginter hat bei Gladbach noch einen Vertrag bis 2021. Manager Max Eberl deutete bereits an, erst ab einem Angebot um die 60 Millionen Euro verhandlungsbereit zu sein.

Ribéry vor Unterschrift in der Wüste

Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry steht laut der „Bild“-Zeitung unmittelbar vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien oder Katar. Der 36 Jahre alte Franzose soll bereits am Freitag zur Vertragsunterschrift an den Golf reisen. Am Donnerstag habe er einen Medizincheck in München absolviert. Ribéry hatte zwölf Jahre für den FC Bayern gespielt. Sein Vertrag war nach der vergangenen Saison nicht verlängert worden.

Hinteregger wieder Eintracht-Profi

Publikumsliebling Martin Hinteregger ist offiziell wieder Profi von Eintracht Frankfurt. Die Hessen gaben vor dem Europa-League-Spiel gegen Flora Tallinn (2:1) bekannt, dass der 26 Jahre alte Abwehrspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben hat. Frankfurt dürfte etwas mehr als zehn Millionen Euro an den FC Augsburg überwiesen haben. „Die Eintracht ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das vergangene halbe Jahr war unglaublich und ich fühle mich sehr wohl in Frankfurt“, sagte der österreichische Nationalspieler.

Hinteregger war bereits in der zurückliegenden Rückrunde vom FCA ausgeliehen gewesen, er spielte sich mit seinem kompromisslosen Stil schnell in die Herzen der Eintracht-Fans. Die bedachten ihn sogar mit einem eigenen Kult-Song, gründeten die „Hinti-Army“ und verziehen ihm auch den verschossenen Elfmeter im Europa-League-Halbfinale beim FC Chelsea. „Die Vertragslaufzeit ist ein klares Signal: Wir wollen unseren Kader nachhaltig gestalten“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic: „Martin hat in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt, dass er ein Gewinn für uns ist.“

Augsburg vor Verpflichtung von Uduokhai

Der FC Augsburg steht der „Bild“ zufolge kurz vor der Verpflichtung des Wolfsburger Verteidigers Felix Uduokhai. Der 21-Jährige könnte den zu Eintracht Frankfurt abgegebenen Martin Hinteregger ersetzen. Der „Augsburger Allgemeinen“ zufolge soll sich der FCA auch für Reece Oxford interessieren. Der 20-jährige Engländer war bereits im vergangenen halben Jahr von West Ham United ausgeliehen. Offizielle Stellungnahmen lagen zunächst nicht vor.

Rekordtransfer: Arsenal holt Ivorer Pepe

Der FC Arsenal hat sich die Dienste des europaweit umworbenen Offensivspielers Nicolas Pepe gesichert. Der 24-Jährige kommt vom französischen Erstligisten OSC Lille nach London, er steigt zum Rekordtransfer des Clubs der Deutschen Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Bernd Leno auf. Medienberichten zufolge sollen die Gunners etwa 80 Millionen Euro für den Ivorer bezahlen. Bislang ist Pierre-Emerick Aubameyang, der im Januar 2018 für 63,75 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Arsenal gewechselt war, der teuerste Spieler der Vereinsgeschichte.

Nicolas Pepe (r.) versucht sein Glück in der Premier League.

Foto: imago / PanoramiC

„Einen starken Flügelspieler zu verpflichten, war unser Hauptziel in dieser Transferperiode“, sagte Teammanager Unai Emery: „Nicolas wird uns Tempo, Kraft und Kreativität bringen und die Offensive bereichern.“ An Pepe, der in der vergangenen Saison in 38 Ligaspielen 22 Tore für Lille erzielt hatte, waren noch andere Spitzenclubs interessiert. Zu diesen soll angeblich auch der FC Bayern gezählt haben.

Dani Alves wechselt von Paris nach São Paulo

Dani Alves kehrt auf seiner vermutlich letzten Karrierestation zu seinem Jugendverein zurück. Der 36 Jahre alte Brasilianer unterschrieb beim FC SãoPaulo einen Vertrag bis Dezember 2022. „Bem Vindo – Herzlich willkommen“, titelte der Verein auf seiner Webseite. Der Vertrag von Dani Alves bei Paris Saint-Germain war im Juni ausgelaufen und nicht verlängert worden.