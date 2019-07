Bayern-Schreck Lukebakio vor Wechsel zu Hertha

Hertha BSC soll laut der "Bild"-Zeitung vor einem Rekordtransfer stehen. Der Hauptstadtclub habe sich angeblich mit Dodi Lukebakio vom FC Watford auf eine Verpflichtung geeinigt. Der 21-jährige Belgier, in der vergangenen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, soll einen Fünfjahresvertrag ohne Ausstiegsklausel erhalten. Einzig über die Ablösesumme soll es noch keine Einigung zwischen den Berlinern und dem Premier-League-Verein geben.

Dodi Lukebakio bleibt der Bundesliga voraussichtlich erhalten.

Foto: imago / Kirchner-Media

Hertha soll für den Offensivspieler bereits ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen hinterlegt haben. Die bisherige Rekordverpflichtung ist Stürmer Davie Selke, der im Sommer 2017 für etwa 8,5 Millionen Euro von RB Leipzig kam.

In der vergangenen Saison war der U21-Nationalspieler in Düsseldorf mit zehn Toren in 31 Ligaspielen maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt. Beim 3:3 bei Meister Bayern München im vergangenen November erzielte er alle drei Treffer für die Fortuna.

360 Millionen für Tottenham

Tottenham Hotspur hat den lukrativen Vertrag mit seinem Hauptsponsor AIA um acht Jahre verlängert. Bis 2027 erhalten die Spurs dafür laut Mitteilung vom Donnerstag 40 Millionen Pfund pro Saison, insgesamt also umgerechnet 360 Millionen Euro. AIA ist eine asiatische Versicherungsgruppe.

Komplizierter Knöchelbruch bei Ex-Bremer Diego

Der frühere Bundesligastar Diego hat am Mittwoch im Libertadores-Cup-Duell beim ecuadorianischen Vertreter CS Emelec laut Angaben seines brasilianischen Clubs CR Flamengo eine Fraktur und eine Verrenkung im linken Fußgelenk erlitten und muss umgehend operiert werden. „Der Bruch ist kompliziert“, sagte Flamengo-Arzt Marcio Tannure noch vor dem Rückflug nach Rio de Janeiro, wo der 34-Jährige genauer untersucht werden soll.

Die erschreckenden TV-Bilder von dem Foul gegen den Mittelfeldregisseur zeigen, wie sich der Fuß komplett verdreht. Über die Länge der Zwangspause hat der Club noch keine Angaben gemacht. Bereits in der kommenden Woche findet das Achtelfinal-Rückspiel im Maracana statt, in dem Flamengo ein 0:2 vom Mittwoch aufholen muss.

PÉSIMAS noticias para Flamengo: en el partido de Copa #Libertadores ante Emelec, Diego sufrió la fractura de su tobillo izquierdo y una lesión (muy compleja) en los ligamentos. Al regreso a Brasil, será operado. pic.twitter.com/kIjYC8YsaD — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2019

Coman wünscht sich Sané für Bayern

Kingsley Coman hofft auf einen Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern. „Wir können sicherlich den einen oder anderen Außenspieler noch gut gebrauchen. Ich finde Sané top, er ist ein super Spieler. Ich hoffe natürlich, dass er kommt“, sagte der 23 Jahre alte Franzose der „Bild“-Zeitung. Die Münchner werben seit Längerem um Nationalspieler Sané. Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll nun Verhandlungen mit Manchester City aufgenommen haben.

Rode kurz vor Rückkehr nach Frankfurt

Mittelfeldspieler Sebastian Rode steht kurz vor einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt. Der Transfer des 28-Jährigen soll nach "kicker"-Informationen noch in dieser Woche über die Bühne gehen, als Ablöse sind vier Millionen Euro im Gespräch. Rode war in der vergangenen Saison von Borussia Dortmund an die Hessen verliehen. „Bei Sebastian Rode sieht es gut aus, wir sind in sehr guten Gesprächen mit dem BVB und hoffen, dass wir das zeitnah zubekommen“, sagte Sportchef Fredi Bobic beim Sieg in Tallinn.

Steffen Baumgart vor Verlängerung in Paderborn

Paderbonrs Erfolgstrainer Steffen Baumgart (mit Bakery Jatta).

Foto: Witters

Nach dem Durchmarsch von der Dritten Liga in die Bundesliga steht Trainer Steffen Baumgart beim Aufsteiger SC Paderborn vor einer Vertragsverlängerung. „Es gab konkrete Gespräche, wir sind schon sehr weit und es sieht alles sehr positiv aus“, sagte der 47-Jährige der „Neuen Westfälischen". Zuerst hatte die „Sport Bild“ darüber berichtet. Baumgarts aktueller Vertrag ist noch bis 2020 gültig.

Sperre für Magdeburgs Co-Trainer Bankert

Co-Trainer Silvio Bankert vom 1. FC Magdeburg hat sich mit seinem kuriosen Auftritt beim Saisonauftakt der Dritten Liga eine Sperre eingehandelt. Das DFB-Sportgericht entschied, dass er am Sonntag bei Zwickau nicht den Innenraum betreten darf. Bankert hatte gegen Braunschweig (2:4) in der 88. Minute den Ball aus der Coachingzone heraus gegen den am Boden liegenden Profi Marcel Bär geschossen. Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) zeigte ihm die Rote Karte – die erste nach neuer Regel, derzufolge auch Offizielle Karten sehen können.

Frankfurt gewinnt EL-Quali-Hinspiel

Eintracht Frankfurt hat gute Chancen auf den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde der Europa League. Die Hessen gewannen im Hinspiel der zweiten Runde mit 2:1 (1:1) beim estnischen Club FC Flora Tallinn. Der Spanier Lucas Torro hatte die Hessen in der 24. Minute in Führung gebracht. Zehn Minuten später glich Mihkel Ainsalu für den elfmaligen estnischen Meister aus. Dann bewies Eintracht-Coach Adi Hütter ein gutes Händchen: Dem eingewechselten Serben Dejan Joveljic gelang in seinem ersten Pflichtspiel für Frankfurt der Siegtreffer (71.) vor rund 8000 Zuschauern. Das Rückspiel findet in einer Woche in Frankfurt statt.