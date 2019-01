HSV-Konkurrent 1. FC Köln landet einen Transfercoup

1. FC Köln schnappt sich Schalker Geis

Zweitligist 1. FC Köln hat Johannes Geis vom FC Schalke 04 verpflichtet. Wie der rheinische Club mitteilte, erhielt der 25-Jährige, dessen Vertrag beim Bundesliga-Revierclub am 30. Juni ausgelaufen wäre, einen Kontrakt bis zum Saisonende. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt.

Johannes Geis war zuletzt hauptsächlich im Training am Ball.

Der defensive Mittelfeldspieler, der 2015 für 10,5 Millionen Euro von Mainz nach Schalke wechselte und zwei Jahre später an den FC Sevilla verliehen wurde, kehrte zu Saisonbeginn zu Schalke zurück. Dort kam Geis aber lediglich in der U23-Oberligamannschaft einmal zum Einsatz.

FC-Trainer Markus Anfang ist von den Qualitäten des ehemaligen Junioren-Nationalspielers überzeugt. „Er hat sich im Laufe der Jahre, und von Station zu Station immer weiterentwickelt. Er ist ein richtig guter Kicker mit einem unheimlich starken Willen.“

Hertha-Hoffnungsträger Grujic zurück

Hoffnungsträger Marko Grujic ist nach einmonatiger Verletzungspause ins Mannschaftstraining bei Hertha BSC zurückgekehrt. Coach Pal Dardai will es mit dem 22 Jahre alten Serben allerdings langsam angehen. „Es ist schwierig. Er hatte zweimal eine lange Pause“, sagte der Trainer beim Training am Montagvormittag über den weiteren Plan für Grujic. „Wir müssen ihn aufbauen und dürfen nicht den Fehler machen, ihn zu früh reinzuschmeißen.“ Zuletzt hatte Dardai erklärt, dass Grujic frühestens im zweiten Rückrundenspiel gegen Schalke am 25. Januar eine Option sein könnte.

Grujic war zuletzt mit einer Bänderverletzung im linken Sprunggelenk ausgefallen. Hertha hatte in der Hinrunde keins der sieben Ligaspiele verloren, in denen der Mittelfeldorganisator auf dem Platz stand. Grujic ist derzeit bis Ende der Saison vom FC Liverpool ausgeliehen. Die Berliner hoffen, den serbischen WM-Teilnehmer noch ein weiteres Jahr halten zu können.

Breitenreiter verteidigt seine Transfer-Linie

Trainer André Breitenreiter hat sein Vorgehen im Transferstreit bei Hannover 96 verteidigt. "Es geht nicht um mich, sondern einzig und allein darum, dass ich das Erreichen unserer Ziele gefährdet sehe. Darauf mache ich aufmerksam“, sagte der 45-Jährige in einem „Kicker“-Interview (Montag). „Es geht auch nicht um Alibis. Wir müssen uns alle der Situation realistisch stellen und dürfen uns nicht der Verantwortung entziehen.“

Der Trainer des Tabellenvorletzten hatte während eines Trainingslagers in Marbella die Verpflichtung weiterer Spieler für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga gefordert. Hannovers Clubchef Martin Kind wies das deutlich zurück.

Trotzdem spürt Breitenreiter weiter die Unterstützung der Clubführung. „Präsident Martin Kind und Manager Horst Heldt haben mir beide in persönlichen Gesprächen den Eindruck der hundertprozentigen Überzeugung vermittelt und das Vertrauen ausgesprochen“, sagte er. „Geht es verloren, müssten Veränderungen vorgenommen werden, weil der Verein über allem steht. Da geht es nicht um Einzelpersonen.“

Tottenham-Star Kane verletzt ausgewechselt

Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur bangt um seinen Stürmerstar Harry Kane. Der englische Nationalspieler verletzte sich am Sonntag bei der 0:1-Niederlage gegen Manchester United kurz vor dem Abpfiff im Dreikampf mit den Verteidigern Phil Jones und Victor Lindelof.

Harry Kane musste gegen Manechster United vorzeitig vom Feld.

Nach der Partie im Wembley-Stadion humpelte Kane vom Platz. „Er hat sich den Knöchel verdreht“, sagte sein Trainer Mauricio Pochettino, „Harry hat ordentlich was abbekommen und wir müssen abwarten. Ich hoffe, es ist kein großes Problem.“ Eine Untersuchung am Montag sollte über die Schwere der Verletzung Aufschluss geben.

Sollte Kane, der in der vergangenen Saison wegen einer ähnlichen Verletzung am selben Knöchel zehn Spiele verpasste, länger ausfallen, würde das die Spurs vor große Probleme stellen. „Wir verlieren schon (Stürmer) Heung-Min Son, der zum Asien-Cup fährt“, sagte Pochettino, „wenn Kane verletzt ist, wäre das hart für uns.“

Argentinien-Länderspiel in Dresden?

Der Verhandlungen über ein mögliches Länderspiel des zweimaligen Weltmeisters Argentinien in Dresden gegen Tschechien sind weiterhin nicht abgeschlossen. Das bestätigte die Stadion-Projektgesellschaft am Montag.

Der argentinische Verband hatte bereits am Freitag vermeldet, dass die „Albiceleste“ am 26. März in der sächsischen Landeshauptstadt zu einem Testspiel gegen die Tschechen antritt. Daraufhin hatte sich der tschechische Verband auf seiner Homepage zu Wort gemeldet und eine Einigung mit den Argentiniern dementiert.

Am späten Sonntagabend twitterte der argentinische Verband erneut die Ansetzung der Partie gegen die Tschechen in Dresden. Am 22. März soll zudem ein Test in Madrid gegen Venezuela stattfinden.

Die Frage, ob Lionel Messi dann sein Nationalmannschafts-Comeback gibt, ist weiter offen. Seinen letzten Einsatz im Auswahldress bestritt der Kapitän und Superstar der Argentinier am 30. Juni 2018 bei der WM in Russland, als die Südamerikaner gegen den späteren Titelträger Frankreich im Achtelfinale ausschieden.

Podolski verteidigt Ribéry: "Goldsteak scheißegal"

Lukas Podolski ist seinem ehemaligen Teamkollegen Franck Ribéry im Zuge der Steak-Affäre zur Seite gesprungen. "Ob das Steak Gold, Silber oder Bronze ist, ist mir am Ende scheißegal. Ich glaube, er ist dadurch kein anderer Mensch, ob er jetzt ein 'Gold-Steak' isst oder einen Döner", sagte der 33-Jährige am Rande eines Hallenturniers in Gummersbach.

Insgesamt halte er die Aktion des Franzosen für "nicht so dramatisch, wie sie in den Medien dargestellt wurde", sagte Podolski. Der 2014er-Weltmeister hatte bei Rekordmeister Bayern München für zwei Jahre mit dem 35-Jährigen zusammengespielt.

Ribéry war nach dem Verzehr eines mit 24 Karat Blattgold überzogenen Ribeye-Steaks scharf kritisiert worden. In der Folge setzte sich der Offensivspieler mit einer Verbalattacke weit unter der Gürtellinie zur Wehr. "Im Nachhinein weiß auch er, dass er da vielleicht zu früh oder zu schnell reagiert hat", sagte Podolski.

Prominenter Gast für Siebtliga-Coach Häßler

Siebtligist Berlin United hat einen prominenten Trainingsgast für sich gewonnen. Wie der Club mitteilte, wird der brasilianische Ex-Bundesliga-Profi Ronny in den kommenden Wochen die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte mit absolvieren. Das Team von Trainer und 1990er-Weltmeister Thomas Häßler verspreche sich damit eine Steigerung der Trainingsqualität, hieß es auf der klubeigenen Facebook-Seite.

"Ronny hat zunächst eine Vereinbarung bei uns für vier Wochen unterschrieben, macht das Training und die Spiele in der kompletten Vorbereitung mit. Danach sehen wir weiter", sagte Club-Chef Stefan Teichmann der B.Z.: "Natürlich können wir uns – wenn alles passt – danach ein längerfristiges Engagement vorstellen."

Der 32-jährige Ronny hatte Ende 2017 seine aktive Karriere eigentlich beendet, nachdem sein Vertrag bei Fortaleza EC in Brasilien vorzeitig aufgelöst worden war. Davor hatte der schussgewaltige Bruder von Borussia Mönchengladbachs Offensivmann Raffael von 2010 bis 2016 bei Hertha BSC gespielt. In dieser Zeit schaffte er mit Hertha zweimal (2011 und 2013) den Wiederaufstieg in die Bundesliga.

United, das mittelfristig den Sprung in den Profi-Fußball anpeilt, ist aktuell Tabellenführer in der Staffel 2 der Landesliga Berlin. Die Rückrunde beginnt für das Häßler-Team – mit oder ohne Ronny – am 10. Februar mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Wilmersdorf.

