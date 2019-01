Australian Open: Görges blamiert sich, Molleker im Wechselbad

Melbourne. Tag eins der Australian Open – am Montag startet das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres. Insgesamt hatten sich sechs deutsche Damen und sieben deutsche Herren qualifiziert. Abendblatt.de hält Sie über das Geschehen in Melbourne auf dem Laufenden.

Die deutschen Auftaktspiele in Melbourne Herren Philipp Kohlschreiber (Augsburg/32) - Zhe Li (China) Alexander Zverev (Hamburg/4) - Aljaz Bedene (Slowenien) Maximilian Marterer (Nürnberg) - Qualifikant Alexei Popyrin (Australien) - Michael Zverev (Hamburg) Peter Gojowczyk (München) - Karen Chatschanow (Russland/10) Matthew Ebden (Australien) - Jan-Lennard Struff (Warstein) 1 von 2

Damen Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Serena Williams (USA/16) Laura Siegemund (Metzingen) - Viktoria Asarenka (Weißrussland) Mona Barthel (Neumünster) - Anastasija Sevastova (Lettland/13) Irina-Camelia Begu (Rumänien) - Andrea Petkovic (Darmstadt) Julia Görges (Bad Oldesloe/14) - Danielle Collins (USA) Polona Hercog (Slowenien) - Angelique Kerber (Kiel/2) 2 von 2

Ungewöhnliche Niederlage für John Isner

Tennisprofi John Isner (33) ist als erster Top-10-Spieler ausgeschieden. Der US-Amerikaner, in Melbourne an Position neun gesetzt, verlor in der Auftaktrunde das Duell der Zwei-Meter-Männer mit seinem Landsmann Reilly Opelka nach vier Tiebreaks 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:7 (5:7). Viele Ballwechsel bekamen die Zuschauer nicht zu sehen: Isner servierte 47 Asse, Opelka 40.

Für Isner war es die erste Niederlage bei einem Grand-Slam-Turnier gegen einen Landsmann überhaupt. Ungewöhnlich war für den 2,08 m großen Aufschlagriesen schon die Ausgangsposition. In seiner Karriere war Isner nur sehr selten der kleinere Spieler auf dem Court - der 21 Jahre alte Opelka misst 2,11 m.

Angelique Kerber gibt sich keine Blöße

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat sicher den Sprung in die zweite Runde schafft. Die Weltranglisten-Zweite gewann 6:2, 6:2 gegen die Slowenin Polona Hercog. Damit überstand die Melbourne-Siegerin von 2016 als erste deutsche Spielerin ihr Auftaktmatch und trifft nun auf die brasilianische Qualifikantin Beatriz Haddad Maia.

Kraftvoll: Angelique Kerber gegen die Slowenin Polona Hercog

Foto: Imago/Icon SMI

„Das ist ein besonderer Platz für mich, alles hat hier begonnen“, sagte Kerber in der Rod-Laver-Arena mit Blick auf ihren ersten von drei Grand-Slam-Titeln an gleicher Stelle und kündigte an: „Ich versuche, so weiterzuspielen wie im vorigen Jahr.“

Drei Jahre nach ihrem Triumph an gleicher Stelle und dem letztjährigen Halbfinal-Einzug genügte Kerber eine solide Leistung für den Erfolg gegen Hercog. Die 27 Jahre alte Nummer 92 der Welt versuchte mit aggressivem Spiel, zu Punktgewinnen zu kommen. Allerdings unterliefen ihr dabei viele leichte Fehler, die Kerber in der einen oder anderen engen Situation halfen. Mit der Satzführung im Rücken holte sich Kerber im zweiten Durchgang ein schnelles Break und den 2:0-Vorsprung. Ein Doppelfehler von Hercog bescherte ihr das 4:1, nach 1:12 Stunden machte die 30-Jährige den fünften Erfolg im siebten Vergleich perfekt.

Angelique Kerber im Field-Interview

Talent Molleker trotz Satzgewinns raus

Talent Rudi Molleker ist bei seinem ersten Hauptrundenmatch bei einem Grand-Slam-Turnier gescheitert. Der 18 Jahre alte Oranienburger verlor 1:6, 3:6, 6:4, 0:6 gegen den Weltranglisten-16. Diego Schwartzman aus Argentinien. Molleker hatte es über die Qualifikation erstmals in die erste Runde eines der vier wichtigsten Turniere geschafft und scheiterte als erster von sieben deutschen Herren.

No need to worry: Rudi Molleker in Melbourne

Foto: Imago/Hasenkopf

Gegen Schwartzman war der Brandenburger trotz des Satzgewinns insgesamt ohne echte Chance. Der nur 1,70 Meter große, aber eminent laufstarke Südamerikaner hatte bei den längeren Ballwechseln zumeist das bessere Ende für sich. In den ersten beiden Sätzen schaffte der Favorit es jeweils früh, Molleker dessen Aufschlagspiele abzunehmen und ließ den Weltranglisten-206. viel laufen.

Im dritten Durchgang hielt die deutsche Hoffnung das Geschehen erstmals länger offen und profitierte bei einer 5:4-Führung beim dritten Satzball von einem Doppelfehler von Schwartzman. Danach aber drehte der Favorit wieder auf und entschied den vierten Satz in nur 17 Minuten zu seinen Gunsten. Nach nur 1:47 Stunden war die Partie bei sommerlichen Temperaturen von über 30 Grad beendet.

Julia Görges erlebt böse Überraschung

Julia Görges ist überraschend in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei und Wimbledon-Halbfinalistin unterlag Danielle Collins aus den USA nach 2:24 Stunden 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Im zweiten Satz hatte Görges bereits zum Matchgewinn aufgeschlagen und war nur zwei Punkte vom Einzug in die nächste Runde entfernt gewesen.

Julia Görges muss in Melbourne schon nach dem ersten Spiel die Koffer packen.

Foto: Imago/GEPA pictures

Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe, Nummer 14 der Setzliste, schied bei Temperaturen von knapp 30 Grad als erste von insgesamt sechs deutschen Tennisspielerinnen aus. Zum Auftakt des Jahres hatte Görges ihren Titel beim WTA-Turnier in Auckland/Neuseeland erfolgreich verteidigt. Die Weltranglisten-35. Collins (25) hatte bis dato noch kein Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen.

Bis zum 6:5 im zweiten Satz lief für Görges alles nach Plan, doch plötzlich ließen sie ihr Aufschlag und die Vorhand im Stich. Insgesamt servierte sie neun Doppelfehler, vier davon im zweiten Satz, und kassierte ihre erste Auftaktniederlage bei den Australian Open seit ihrem Melbourne-Debüt vor zehn Jahren.

Rafael Nadal als erster Favorit weiter

Als erster der Favoriten hat Rafael Nadal ohne größere Schwierigkeiten sein Auftaktspiel gewonnen. Der frühere Weltranglisten-Erste aus Spanien besiegte den Australier James Duckworth 6:4, 6:3, 7:5. Der Lokalmatador war nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld gelangt.

Für den 32-jährigen Nadal, der das Grand-Slam-Turnier vor zehn Jahren gewinnen konnte, war es seit der verletzungsbedingten Aufgabe vor vier Monaten im Halbfinale der US Open das erste offizielle Match. In der zweiten Runde trifft er entweder auf den deutschen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff oder den Australier Matthew Ebden.



