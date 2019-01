Nach Kung-Fu-Tritt: Müller verpasst den Hit gegen Klopp

Müller für zwei CL-Spiele gesperrt

Diese Entscheidung ist bitter für den FC Bayern, auch wenn sie erwartbar: Thomas Müller wurde von der Disziplinar-Kommission der Uefa für zwei Spiele gesperrt. Damit verpasst der Offensivspieler den Achtelfinal-Kracher in der Champions League gegen den FC Liverpool. Die K.o.-Spiele gegen die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp finden am 19. Februar an der Anfield Road und am 13. März in München statt. Auslöser der Sperre ist seine Roten Karte im letzzten Gruppenspiel bei Ajax Amsterdam.

Um diese Szene geht es: Müller (l.) traf Amsterdams Tagliafico voll am Kopf

Foto: Peter Dejong / dpa

Müller hatte beim 3:3 (1:0) seinen Gegenspieler Nicolas Tagliafico mit gestrecktem Bein am Kopf erwischt und war vom französischen Schiedsrichter Clement Turpin wegen groben Foulspiels des Feldes verwiesen worden (75.). Tagliafico trug eine klaffende Wunde davon, er wurde noch auf dem Platz genäht.

"Es war keine Absicht", hatte Müller nach der Partie erklärt. Für seinen Trainer Niko Kovac war die Hinausstellung jedoch "berechtigt". Für Müller, der mit 105 Champions-League-Einsätzen für Bayern mit Rekordhalter Philipp Lahm gleichgezogen hat, war es die erste Rote Karte als Profi seit seinem Debüt im Jahr 2009.

Watzke missfällt Ribérys Wortwahl

Die Goldsteak-Affäre um Bayern-Star Franck Ribéry hat nun auch den BVB erreicht. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat den Franzosen für dessen entgleisende Aussagen kritisiert. „Die Wortwahl, die hier gewählt wurde, kann natürlich niemandem gefallen. Da gibt es ja keine zwei Meinungen. Mehr möchte ich dazu aber auch nicht sagen. Das ist die Angelegenheit des FC Bayern“, sagte Watzke der „Bild“.

Vergewaltigung? Polizei fordert DNA-Probe von Ronaldo an

Infolge der Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo hat die Polizei in Las Vegas eine DNA-Probe angefordert. Das berichtete das „Wall Street Journal“ am Donnerstag unter Berufung auf einen Strafverfolger. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass ein „offizieller Antrag“ an Behörden in Italien, wo „CR7“ sein Geld verdient, ergangen sei. DNA-Beweise würden auf dieselbe Art gesammelt wie in anderen Fällen sexueller Übergriffe.

Die Amerikanerin Kathryn Mayorga hatte Ronaldo vorgeworfen, sie 2009 vergewaltigt zu haben. Sie hat in Las Vegas Zivilklage gegen ihn erhoben. Der damals 24-jährige Portugiese habe sie dort in einem Nachtclub kennengelernt, in seine Hotel-Suite eingeladen und sie dann vergewaltigt, heißt es in der Klageschrift. Danach habe er sich entschuldigt und erklärt, er sei „normalerweise ein Gentleman“.

Als wichtiges Beweisstück gilt in dem Fall Mayorgas Kleid von besagtem Abend. An diesem sei andere DNA als ihre eigene festgestellt worden, berichtete das „Wall Street Journal“. Die nun angeforderte Probe soll mit dieser abgeglichen werden. Erst wenn alle Beweismittel gesammelt sind, dürfte die Polizei den Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben, die über eine mögliche Anklage gegen Ronaldo entscheidet.

Ronaldo hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Was in Las Vegas zwischen den beiden vorfiel, sei dem Sportler zufolge einvernehmlich gewesen, sagte sein Anwalt Peter Christiansen. „Es würde deshalb nicht verwundern, wenn DNA vorhanden wäre oder die Polizei diesen sehr üblichen Antrag als Teil ihrer Ermittlungen stellen würde.“

West Ham lässt Arnautovic nicht nach China

Astronautovic muss auf der Insel schmoren: West Ham United lässt den wechselwilligen Stürmer Marko Arnautovic (29) nicht nach China ziehen. Sein Bruder Danijel, der als Berater des Ex-Bremers fungiert, sagte dem britischen Radiosender „talkSport“, es sei „der große Wunsch seines Klienten, dass West Ham das Angebot aus China annimmt“. Die Hammers wollen den österreichischen Nationalspieler aber nicht abgeben.

„Marko hat einen Vertrag und wir erwarten voll und ganz, dass er ihn einlösen wird. Er steht nicht zum Verkauf“, teile der englische Club mit. Arnautovic, der 2017 für rund 23 Millionen Euro von Stoke City in den Osten Londons gewechselt war, hat bislang acht Saisontore erzielt.

Laut britischen Medienberichten soll es sich bei dem interessierten Verein um den chinesischen Meister Shanghai SIPG handeln, für den die brasilianischen Stars Oscar und Hulk auflaufen. Demnach soll der Verein des ehemaligen 1860 München-Trainers Vitor Pereira knapp 40 Millionen Euro Ablöse für Arnautovic bieten.

Ex-HSV-Profi Bertram verlässt Aue

Der frühere HSV-Spieler Sören Bertram verlässt den Zweitligisten Erzgebirge Aue und wechselt zum Ligakontrahenten Darmstadt 98, wo er einen Vertrag bis 2020 erhält. Zuvor einigten sich die Sachsen mit dem 27 Jahre alten Angreifer auf eine vorzeitige Auflösung des bis Saisonende laufenden Vertrags. Bertram, der aus der Jugend des HSV kommt, kam in der Hinrunde nur auf elf Einsätze.

Aues Relegationsheld Sören Bertram

Foto: Robert Michael / dpa

Seinen größten Moment im Dress der Auer erlebte Bertram im vergangenen Mai im Relegations-Rückspiel gegen den Karlsruher SC, als er beim 3:1 den Sachsen mit einem Dreierpack den Klassenverbleib sicherte.

Frankfurt besiegt Sao Paulo

Beim Florida Cup in Saint Petersburg bezwang DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt im ersten Spiel Brasiliens Spitzenclub FC Sao Paulo mit 2:1 (1:0). Ante Rebic (9.) erzielte mit einem Foulelfmeter die Führung, die Nene (55.) ausglich. Die Entscheidung fiel durch ein Eigentor von Vinicius (64.). „Ich bin mit dem Trainingslager sehr zufrieden, die Jungs zeigen viel Freude, Engagement und Bissigkeit“, sagte Trainer Adi Hütter.

Barca kassiert überraschende Pokal-Niederlage

Ohne Messi nichts los? Der FC Barcelona hat im Achtelfinal-Hinspiel des Pokals eine überraschende Niederlage kassiert. Der spanische Meister verlor seine Auswärtspartie bei UD Levante mit 1:2 (0:2). Allerdings verzichtete Trainer Ernesto Valverde auf seine Topstürmer Lionel Messi und Luis Suarez. Auch der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen kam bei den Katalanen nicht zum Einsatz. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (21.30 Uhr) in Barcelona statt.

Real Madrid hatte sich zuvor in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gebracht und Leganes am Mittwochabend souverän mit 3:0 (1:0) besiegt. Lokalrivale Atlético Madrid war nicht über ein 1:1 (1:1) beim Liga-Konkurrenten FC Girona hinausgekommen. Der FC Sevilla hat sich bei Athletic Bilbao mit 3:1 (1:0) durchgesetzt.

