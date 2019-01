Flug-Panne bei Hannover 96 – mit Walace an Bord

Hannover mit Flug-Panne zum Trainingslagerstart

Hannover 96 hat einen chaotischen Start ins Trainingslager zur Rückrunde erwischt. Erst mit deutlicher Verspätung ging es für die Niedersachsen am Donnerstag nach Marbella. Aufgrund der um sechs Stunden verspäteten Ankunftszeit um 18.15 Uhr im nahe gelegenen Málaga dürfte das erste vorgesehene Training in Andalusien ausfallen. Immerhin mit dabei war der Brasilianer Walace, der pünktlich aus seinem Sonderurlaub zurückkehrte.

Wegen einer Fehlermeldung am Bremssystem des Fliegers konnte die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter nicht wie geplant um 7 Uhr morgens abheben. Außerdem musste das Team zunächst lange im Flugzeug sitzen bleiben, weil keine Treppe zum Aussteigen verfügbar war. Erst nach über einer halben Stunde ging es dann mit einem Bus zurück zum Terminal – aber immerhin wurden zwischendurch Gummibärchen gereicht. Anschließend wurde das Team auf einen Flug über München umgebucht, der einen rund vierstündigen Aufenthalt beinhaltet.

Chelsea-Trainer von Pulisic-Transfer überrascht

Maurizio Sarri (59) ist vom Transfer von Christian Pulisic offensichtlich überrascht worden. „Ich habe nichts davon gewusst, dass Pulisic am Mittwoch verpflichtet würde“, sagte der Coach. Der Dortmunder Flügelstürmer ist für 64 Millionen Euro nach London gewechselt, wird aber bis Saisonende per Leihe weiter beim BVB spielen. Sarri ist zumindest zuvor in die Meinungsfindung eingebunden worden: „Ich wurde vor einem guten Monat gefragt, was ich von ihm halte. Meine Meinung war positiv, jetzt ist der Transfer über die Bühne, aber ich wusste davon nichts.“

RB öffnet die Tür für Werner-Wechsel

Ist der Weg für Timo Werner und einen Wechsel zum FC Bayern frei? Der umworbene Nationalstürmer wird ohne vorherige Vertragsverlängerung keine weitere Saison bei RB Leipzig spielen. „Wir müssen logischerweise spätestens nach dem Saisonende wissen, wie es weitergeht. Denn natürlich kann sich ein Verein wie wir nicht erlauben, mit Timo Werner in ein letztes Vertragsjahr zu gehen“, sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff dem „kicker“.

Laut Mintzlaff hätten die Clubverantwortlichen dies „auch so mit ihm und seinem Berater besprochen“. Alle Beteiligten hätten „das gleiche Verständnis“. Werners Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2020, danach wäre der Torjäger ablösefrei. Mintzlaff hofft noch auf einen Verbleib Werners.

Bald Teamkollegen? Bayerns Sanches und Timo Werner

Foto: Sebastian Widmann / Bongarts/Getty Images

„Dass solch ein Spieler umworben wird von Vereinen, die eine ganz andere sportliche Perspektive und ganz andere finanzielle Möglichkeiten als wir haben, ist logisch. Aber solange wir uns als Verein weiterentwickeln, und da wäre die Champions-League-Teilnahme natürlich sehr hilfreich, denke ich, dass Werner bei uns weiterhin gut aufgehoben ist“, sagte der Geschäftsführer. „Wenn Timo jetzt nicht nach dem höchstmöglichen Gehalt strebt, dann wäre das für ihn ein gutes Investment in seine sportliche Zukunft.“

Ronaldo beflügelt Juve-Aktie um 90 Prozent

Die Aktie des italienischen Serienmeisters legte seit dem Wechsel von „CR7“ im vergangenen Sommer um mehr als 90 Prozent zu und stand am Donnerstagmorgen bei 1,22 Euro. Damit stieg die Kapitalisierung des Vereins mit den deutschen Nationalspielern Sami Khedira und Emre Can an der Mailänder Börse um weitere 100 Millionen Euro. Die Juve-Anteilscheine waren am 27. Dezember in den Kreis der 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden.

Meister? Deutsche skeptisch bei Bayern

Nur gut ein Drittel der Deutschen glaubt noch an den Meistertitel für den FC Bayern München in dieser Saison. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov trauen nur 32 Prozent der Befragten dem Titelverteidiger zu, den Sechs-Punkte-Rückstand auf Borussia Dortmund aufzuholen. 36 Prozent der Befragten sind dagegen nicht von der erneuten Meisterschaft der Münchner überzeugt, der Rest wollte sich kein Urteil erlauben.

Magdeburg verpflichtet Jan Kirchhoff

Im Sommer und Winter 2016 hatte sich auch mal der HSV mit einem Transfer von Kirchhoff beschäftigt.

Foto: imago/Action Plus

Der abstiegsbedrohte 1. FC Magdeburg hat für den Rest der Saison in der Zweiten Lliga personell aufgerüstet. Der Tabellen-17. nahm den zuletzt vereinslosen früheren Bayern-Profi Jan Kirchhoff bis zum Saisonende sowie Timo Perthel vom VfL Bochum bis 2020 unter Vertrag. Kirchhoff (28) absolvierte für Mainz, Schalke und München 80 Bundesligaspiele. 2016 wechselte der Defensivspieler zum englischen Erstligisten Sunderland. Anfang 2018 schloss sich Kirchhoff den Bolton Wanderers an, wo sein Vertrag im vergangenen Sommer ausgelaufen war.

Solskjaer stellt United-Startrekord ein

Viertes Spiel, vierter Sieg: Ole Gunnar Solskjaer hat bei Manchester United den besten Start eines Teammanagers seit 73 Jahren hingelegt. Der Norweger feierte ein 2:0 (0:0) bei Newcastle United, zuvor waren vier Siege in den ersten vier Ligaspielen nur dem legendären Sir Matt Busby 1946 gelungen. Romelu Lukaku (64.) traf 40 Sekunden nach seiner Einwechslung, Marcus Rashford (80.) besorgte den Endstand. ManUnited ist mit jetzt 38 Punkten Tabellensechster.

Hasenhüttl holt Remis gegen Chelsea

Der FC Chelsea kam gegen den abstiegsgefährdeten FC Southampton mit Teammanager Ralph Hasenhüttl nicht über ein 0:0 hinaus. Die Blues sind mit zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp Vierter. Liverpool tritt am Donnerstag (21 Uhr/DAZN) zum Spitzenspiel bei Verfolger und Titelverteidiger Manchester City an.

( wal/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.