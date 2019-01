BVB-Star Pulisic wechselt für 64 Millionen zu Chelsea

Fussball-Ticker Pulisic mit emotionaler Abschiedsbotschaft an BVB-Fans

Pulisic wechselt für 64 Millionen zu Chelsea

Pulisic (r.) spielt in dieser Saison fast immer nur in der Champions League von Beginn an, in der Liga wurde er häufig nur als Joker gebraucht.

Dieser Wechsel hatte sich angebahnt: Dortmunds Flügelstürmer Christian Pulisic wechselt für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea in die Premier League. Wie der BVB mitteilte, wird der 20 Jahre alte US-Nationalspieler allerdings noch bis zum Saisonende im Rahmen einer Leihe in Dortmund bleiben. Sportdirektor Michael Zorc hatte zuletzt einen Wechsel in der laufenden Saison ausgeschlossen und damit Wort gehalten.

„Es war immer Christians großer Traum, in der Premier League zu spielen“, sagte Zorc. „Das hat sicher auch mit seiner amerikanischen Herkunft zu tun, und infolgedessen war es uns nicht möglich, seinen Vertrag zu verlängern.“ Der Vertrag von Pulisic wäre im Sommer 2020 ausgelaufen, eine Leihgebühr wurde für den BVB nicht fällig. "Es war ein Traum und ist immer noch eine Ehre, das schwarzgelbe Trikot für euch zu tragen", schrieb Pulisic in einem emotionalen, an die Dortmunder Fans gerichteten Tweet. "Ich wäre nicht dort, wo ich heute bin ohne den BVB. Viele, viele unvergessliche Momente stechen aus all der Zeit heraus."

Pulisic ist der drittteuerste Transfer aus der Bundesliga. Höhere Ablösen generierten nur Kevin De Bruyne, der 2015 für 76 Millionen Euro von Wolfsburg zu Manchester City wechselte, und der frühere Dortmunder Ousmane Dembéle, der im Sommer 2017 nach großem Theater für 115 Millionen Euro nach Barcelona flüchtete. Die Summe kann noch auf 140 Millionen Euro ansteigen. Knapp hinter Pulisic folgt sein frühere Teamkollege Pierre-Emerick Aubameyang, der im Winter vor einem Jahr für 63,75 Millionen Euro zu Arsenal London transferiert wurde. Damit stellt der BVB drei der Top vier Verkäufe der Bundesliga.

Schalke will Liverpool-Stürmer

Solanke ist englischer U-21-Nationalspieler

Die Königsblauen sind offenbar an einer Verpflichtung von Stürmer Dominic Solanke interessiert. Laut der „Sportbild“ soll eine Leihe des englischen Nationalspielers vom FC Liverpool bis zum Saisonende wahrscheinlich sein. Der 21-Jährige kam in dieser Spielzeit beim englischen Tabellenführer unter Teammanager Jürgen Klopp noch nicht zum Einsatz. Solanke war im Sommer 2017 ablösefrei vom FC Chelsea zu den Reds gewechselt, wo die Konkurrenz in der Offensive aber enorm ist.

Hertha-Wunsch für 2019: Entscheidung zum Stadion-Neubau

Michael Preetz wünscht sich für 2019 eine Entscheidung in der Frage des Stadion-Neubaus und eine Weiterverpflichtung des vom FC Liverpool ausgeliehenen Marko Grujic. „Ein Wunsch für das neue Jahr ist, dass es beim Thema Stadion-Neubau zu der Entscheidung kommt, die wir uns alle wünschen. Für die Weiterentwicklung von Hertha BSC wäre das ein ganz großer Schritt“, sagte der Geschäftsführer von Hertha BSC der „Berliner Zeitung“ und dem „Berliner Kurier“. Der Senat hat sich noch nicht verbindlich zu den Neubau-Plänen des Hauptstadtclubs auf dem Olympia-Gelände geäußert.

Preetz bemüht sich zudem um die Weiterbeschäftigung des Serben Grujic, den Trainer Pal Dardai als den „besten Mittelfeldspieler, den Hertha in den letzten 20 Jahren hatte“, bezeichnete. „Ich kann nur sagen, dass ich permanent im Austausch bin mit Liverpool. Ich werde jedenfalls alles tun, wenn es soweit ist“, sagte Preetz zu dem vorerst bis Saisonende ausgeliehenen Grujic, der wegen einer Sprunggelenkverletzung zuletzt pausieren musste.

Gündogan hofft noch auf Titel mit ManCity

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan hat die Meisterschaft mit Manchester City trotz sieben Punkten Rückstand auf den FC Liverpool noch nicht abgehakt. „Wir haben die Chance, jetzt auf vier Punkte zu verkürzen, und dann glaube ich schon, dass die Saison noch lang genug ist, um das in den restlichen Spielen gutzumachen“, sagte Gündogan vor dem Spitzenspiel am Donnerstag gegen Liverpool.

Auf das Duell mit seinem früheren Coach Jürgen Klopp freut sich der Mittelfeldspieler. Den Titel überlassen will er Liverpool aber nicht. „Ob ich Klopp das gönne? Das ist schwer zu sagen. Es sind ein paar Jahre vergangen, seit ein Team in der Premier League den Titel verteidigen konnte. Das ist fast zehn Jahre jetzt her. [Manchester United, 2008/09]. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir das schaffen würden“, betonte der Nationalspieler.

Insgesamt ist Gündogan mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden, vor allem weil er 2018 „ohne größere Verletzungen überstanden hat“. In Sachen Nationalmannschaft gebe es deutlich Steigerungspotenzial. „2018 war für uns sehr, sehr enttäuschend. Da müssen wir uns für 2019 mehr vornehmen, um den Ansprüchen wieder gerecht zu werden.“

Ingolstadt degradiert Kapitän Matip

Der abstiegsgefährdete Zweitligist FC Ingolstadt hat offenbar Kapitän Marvin Matip degradiert. Der 33 Jahre alte Abwehrspieler wurde zur U21-Mannschaft versetzt, er wird am Freitag nicht mit ins Trainingslager ins spanische Alicante reisen. Dies berichtet der „Donaukurier“. In den vergangenen Spielen unter Trainer Jens Keller war Matip, mit 278 Spielen Rekordhalter der Schanzer, bereits nicht mehr zum Einsatz gekommen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

