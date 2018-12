Bayer Leverkusen feuert Herrlich und holt Ex-BVB-Trainer Bosz

Bosz beerbt Herrlich in Leverkusen

Schöne Bescherung: Trainer Heiko Herrlich muss in Leverkusen einen Tag vor Heiligabend seinen Hut nehmen.

Bayer Leverkusen hat sich wie erwartet von Trainer Heiko Herrlich getrennt. Vom Verein gab es am Sonntag zunächst keine Bestätigung. Das bestätigten die Rheinländer am Sonntagvormittag einen Tag nach Leverkusens 3:1-Sieg gegen Hertha BSC. Die Nachfolge des 47-Jährigen übernimmt Peter Bosz. Der Niederländer hatte in der vergangenen Saison bei Borussia Dortmund gearbeitet.

Das 1:1 bei Herrlichs Leverkusenern am 14. Spieltag der vergangenen Saison war Peter Boszs vorletztes Bundesligaspiel als BVB-Trainer.

Nach dem Spiel wurde Herrlich noch gefragt, wie er mit der Situation umgehe, trotz zweier Siege vor der Ablösung zu stehen. "Dazu kann nicht viel sagen. Es geht nicht um meine Befindlichkeiten. Ich habe das nicht zu entscheiden", antwortete Herrlich. "Ich verstehe mich als ein Diener des Vereins. Und solange ich ein Diener des Vereins bin, werde ich meine Aufgabe mit Leidenschaft erfüllen."

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Herrlich hatte Leverkusen mit Beginn der Saison 2017/2018 übernommen. In seiner ersten Spielzeit als Chefcoach führte Herrlich den Verein auf den fünften Platz und in die Europa League. Die Qualifikation für die Champions League wurde knapp verpasst. Zuvor hatte Herrlich seit Dezember 2015 Jahn Regenburg trainiert und mit den Bayern den Aufstieg in die 3. Liga (2016) und im Folgejahr 2017 sogar den Durchmarsch in die 2. Liga geschafft.

Doch in dieser Saison lief es nicht rund bei Leverkusen. Herrlich geriet früh in die Kritik, obwohl er mit seiner Mannschaft das Achtelfinale des DFB-Pokals erreichte und Gruppensieger in der Europa League wurde. Bayer holte aus den zurückliegenden sechs Erstligabegegnungen 13 Punkte, trotzdem folgte jetzt die Trennung. Der Schritt bedeutet gleichzeitig die zweite Trainerentlassung in der 56. Bundesligasaison. In der vergangenen Spielzeit hatte es neun vorzeitige Freistellungen von Trainern gegeben.

Totschlag-Ermittlungen nach FC-Spiel

Beim Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum (2:3) am Freitagabend ist ein 24 Jahre alter Zuschauer bei einer Auseinandersetzung durch Schläge und Tritte am Kopf verletzt worden. Die Polizei teilte am Sonnabend mit, dass noch im Stadion ein 32-jähriger Kölner vorläufig festgenommen wurde. Nach Überprüfung von Videoaufzeichnungen hat die Staatsanwaltschaft Köln ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei.

Gegen den 32-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft. Dem Festgenommenen wird unter anderem vorgeworfen, seinen Kontrahenten gegen den Kopf getreten zu haben, als dieser bereits am Boden lag. Das Opfer sei nach Angaben der Ermittler ansprechbar und bereits vernommen worden.

Eberl glaubt an Bayerns Titelchance

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat Bayern München trotz des großen Vorsprungs von Hinrunden-Champion Borussia Dortmund weiter auf der Titelrechnung. "Niemand sollte die Bayern abschreiben. Die sind immer gefährlich, gerade hinten heraus, so Ende März, Anfang April. Wenn es um die dicken Früchte geht, sind sie sicher stabiler als manch ein anderer", sagte der 45-Jährige im Interview mit der Welt am Sonntag.

Momentan allerdings sieht Eberl den BVB als ersten Anwärter auf den Titel. "Dortmund ist für mich der Favorit auf die Meisterschaft - ganz klar", äußerte der Ex-Profi nach der 1:2-Niederlage der Fohlen am Freitagabend bei der westfälischen Namenscousine.

Seinem eigenen Klub hingegen gibt Eberl angesichts von nunmehr neun Punkten Rückstand auf Dortmund trotz einer starken Hinrunde keine ernsthaften Chancen auf die erste Meisterschaft seit 1977: "Die Meisterschaft ist utopisch weit weg. Da bin ich realistisch genug." Dennoch träumt Eberl von einer wichtigen Trophäe für die Rheinländer: "Ich möchte ganz gern etwas mit der Borussia gewinnen. Der Titel, der für uns am realistischsten ist, ist sicher der Pokal."

