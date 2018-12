„Respektlos“: Klopps Jubel-Platzsturm spaltet England

Klopps Platzsturm spaltet England

Im Glücksrausch stürmte Trainer Jürgen Klopp wie von Sinnen auf das Feld und bejubelte den Derbysieg in der Nachspielzeit. Divock Origis kurioser Kopfballtreffer nach einem kapitalen Torwartpatzer des englischen Nationalkeepers Jordan Pickford (siehe Video) rettete dem FC Liverpool am Sonntag in der 96. Minute das 1:0 (0:0) im Stadtduell gegen den FC Everton. „Ich wollte niemanden beleidigen, aber ich konnte mich nicht bremsen“, sagte Klopp zu seinem Jubellauf, der in den britischen Medien und sozialen Netzwerken eine Debatte auslöste.

Befeuert wurde diese durch BBC-Experte Danny Mills. „Es ist absolut schockierend, was Klopp getan hat. In die Mitte des Feldes zu rennen, das ist absolut respektlos gegenüber Everton. Wenn es ein anderer Trainer gewesen wäre, wäre er dafür geschlachtet worden“, sagte der ehemalige englische Nationalspieler. „Ich würde mir wünschen, dass er dafür in Schwierigkeiten kommt“.

Klopp weiß, dass ihm nun eine Strafe durch den Verband FA droht. „Ich bin mir nicht sicher, was die FA in dieser Situation tun muss, ich muss einfach abwarten.“ Der frühere BVB-Coach macht kulturelle Unterschiede für die um ihn geführte Debatte verantwortlich. „In der britischen Kultur scheint es respektlos zu sein, wenn ich mit meinen Spielern feiere – fairerweise muss man sagen, dass das in Deutschland anders ist.“

Mit dem Sieg bleiben die Reds im Rennen um die englische Meisterschaft Titelverteidiger Manchester City auf den Fersen. Als Tabellenzweiter hat das Klopp-Team durch den wichtigen Frustlöser vom Sonntag weiter nur zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

Boateng kontert heftiger Funkel-Kritik

Eine Woche nach der vernichtenden Kritik von Friedhelm Funkel an Jérôme Boateng hat der Nationalverteidiger zum Konter ausgeholt. Zur Erinnerung: Nach dem 3:3 des FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Sonnabend hatte Funkel den Innenverteidiger für den Münchner Punktverlust verantwortlich gemacht.

„Wenn ich sehe, wie Boateng beim zweiten Tor auf Abseits spielt, nur weil er zu bequem ist, hinterherzurennen. Mein lieber Mann, das war schon dramatisch“, hatte der Düsseldorf-Coach moniert. „Einem solchen Weltklasse-Spieler darf so etwas nicht passieren.“

Boateng (r.) steht nach seinen jüngsten Leistungen in der Kritik.

Foto: Imago/DeFodi

Diese Aussagen wollte Boateng so nicht auf sich sitzen lassen. Funkels Worte seien „schon ein bisschen respektlos“ gewesen, sagte der Abwehrspieler laut „Sportbuzzer“ während seines Besuchs bei einem Bayern-Fanclub in Potsdam. „Ich frage ja auch nicht, wenn er 0:6 oder 0:7 gegen Dortmund verliert, ob er seine Mannschaft nicht im Griff hat.“

Das Problem an Boatengs Beispiel: Düsseldorf hat weder 0:6 noch 0:7 noch mit einem anderen Ergebnis gegen Dortmund verloren, da beide Mannschaften erst am 16. Spieltag (18.12.) aufeinandertreffen. Boateng meinte wohl die 1:7-Pleite der Fortuna in Frankfurt.

Fan-Proteste gegen neuen Europapokal?

Jochen Grotepaß von der Fan-Interessengemeinschaft "Unsere Kurve" hat die Uefa-Entscheidung für die Einführung eines weiteren Europapokalwettbewerbs kritisiert. "Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Faninteressen von der Uefa immer weniger beachtet werden“, sagte Grotepaß am Montag. "Da wird wieder weiter an der Kommerzialisierungsschraube gedreht."

Fans hatten zuletzt immer wieder gegen zunehmende Kommerzialisierung im Fußball protestiert. Erst am vergangenen Wochenende hatte es in zahlreichen Stadien einen Stimmungsboykott gegeben, der sich gegen Montagsspiele und generell Partien unter der Woche richtete. Grotepaß rechnet damit, dass sich die verschiedenen Fanszenen auch zum Thema Europa League 2 koordinieren und es in Zukunft möglicherweise Protestaktionen geben könnte. Er befürchtet, dass sich der neue Wettbewerb negativ auf die Spieltagsgestaltung in der Bundesliga auswirken könnte.

Die Uefa hatte am Sonntag den Start des dritten europäischen Vereinswettbewerbs neben der Champions League und der Europa League zur Saison 2021/22 angekündigt.

Fakten zur Europa League 2 Teilnehmer Wie in der Champions League und der (dann ebenfalls reformierten) Europa League werden 32 Teams in dem neuen Wettbewerb antreten. Jeweils einer davon kommt aus den Top-5-Ligen, aus der Bundesliga Stand jetzt der Tabellensiebte. Allerdings ist noch offen, wie, zu welchem Zeitpunkt und in welchen Wettbewerb die Pokalsieger einsteigen. Die weiteren Teams stellen vor allem die kleineren Ligen unter den 55 Mitgliedsverbänden der Europäischen Fußball-Union (Uefa), die bislang kaum eine Chance auf eine Teilnahme am Europapokal hatten. Die Uefa rechnet vor, dass ab 2021 mindestens 34 Länder in den drei Gruppenphasen vertreten sein werden (bislang 26). 1 von 6

Modus Auf die Gruppenphase mit acht Vierergruppen folgen eine Zwischenrunde, das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel. In der Zwischenrunde werden die Gruppenzweiten gegen die drittplatzierten Teams der Europa-League-Gruppenphase K.o.-Spiele austragen. Die Gruppensieger sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert. In der dann auf 32 Teams (bislang 48) verkleinerten Europa League greift im Übrigen die gleiche Reform - mit Spielen der Gruppenzweiten gegen die Gruppendritten aus der Champions League. Der Sieger des neuen Wettbewerbs darf sich nicht nur über einen sicherlich schicken Pokal freuen, sondern gleichzeitig in der folgenden Saison in der Europa League antreten. 2 von 6

Name Bislang firmiert der neue Wettbewerb unter dem Arbeitstitel "UEL2" (Uefa Europa League 2), dabei wird es sicher nicht bleiben. Eine allzu kreative Namensschöpfung sollte allerdings nicht erwartet werden. Da es schon zwei "Leagues" gibt, wäre ein "Cup" vielleicht wieder eine Option. Bis 1999 gab es bereits einen dritten Europapokal-Wettbewerb, der "Europapokal der Pokalsieger" hieß. 3 von 6

Anstoßzeiten Gespielt wird am Donnerstag mit einer zusätzlichen Anstoßzeit um 16.30 Uhr für eine "begrenzte, noch festzulegende Anzahl der Spiele" in der Europa League und dem neuen Wettbewerb, teilte die UEFA mit. Der neue Wettbewerb umfasst 141 Partien über 15 Spielwochen. In der Champions League wird weiterhin am Dienstag und Mittwoch gespielt. Alle drei Endspiele finden ab 2022 in derselben Woche statt: Mittwoch (neuer Wettbewerb), Donnerstag (Europa League) und Samstag (Champions League). 4 von 6

Geld Ein bisschen was zu verdienen wird es auch in dem neuen Wettbewerb geben. Allerdings werden die Prämien kein Vergleich sein zu den Millionensummen, die in der Champions League ausgeschüttet werden. Nach der letzten Reform dürfte der Sieger der Königsklasse in der laufenden Saison locker die 100-Millionen-Schallmauer knacken. Genaue Beträge für die Zeit danach wird die Uefa erst veröffentlichen, wenn sämtliche Vertrage für den Wettbewerbszyklus 2021 bis 2024 abgeschlossen sind. 5 von 6

Reaktionen Uefa-Präsident Aleksander Ceferin lobte den Beschluss seines Exekutivkomitees. In den kleinen Verbände wurde ähnlich gejubelt wie bei der Einführung der Nations League. Bereits vor Wochen hatte die mächtige Club-Vereinigung ECA ihren Segen gegeben. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trägt die Entscheidung mit, schließlich nahm DFB-Präsident Reinhard Grindel an der Exko-Sitzung in Dublin teil. Ob die Bundesligisten die "UEL2" wirklich ernst nehmen, wird sich aber erst ab 2021 zeigen. 6 von 6

Spurs-Fan bewirft Aubameyang mit Bananenschale

Das spektakuläre Londoner Derby zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur (4:2) wird für die Spurs ein möglicherweise kostspieliges Nachspiel haben. Weil ein Spurs-Fan eine Bananenschale in Richtung des jubelnden Gunners-Stürmers Pierre-Emerick Aubameyang geworfen hat, ermittelt die FA gegen den Club. „Derartiges Verhalten ist völlig inakzeptabel“, teilte der Verband mit. Der Zuschauer sei mittels Kameras ermittelt worden und werde mit einem Stadionverbot belegt, hieß es weiter.

Der frühere Dortmunder Aubameyang hatte seinen ersten von insgesamt zwei Treffern zur 1:0-Führung direkt vor der Gästekurve gefeiert und war von den Spurs-Fans daraufhin mit mehreren Gegenständen beworfen worden. Laut Polizei-Angaben wurden bei der hitzigen Begegnung insgesamt sieben Personen in Gewahrsam genommen. Darunter seien mindestens zwei Arsenal-Fans, die Rauchbomben gezündet hätten.

Wird Hasenhüttl neuer Trainer in Southampton?

Mark Hughes muss als Trainer des FC Southampton gehen. Der abstiegsbedrohte Premier-League-Club bestätigte die Trennung vom 55 Jahre alten Waliser, der mit dem Team seit zehn Spielen sieglos war. Laut „Telegraph“ und „Bild“ wird Ex-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl als Nachfolger gehandelt. Southampton liegt nach 14 Spieltagen als 18. auf einem Abstiegsplatz. In der Vorsaison hatte Hughes den Club noch zum Klassenerhalt geführt und danach einen Dreijahresvertrag erhalten.

Tuchel und PSG lassen erstmals Punkte liegen

Paris Saint-Germain hat erstmals in dieser Saison Punkte liegen lassen. Beim 2:2 (1:0)-Unentschieden im Auswärtsspiel bei Girondins Bordeaux verpasste die Mannschaft von Thomas Tuchel den 15. Sieg im 15. Spiel. Superstar Neymar und Weltmeister Kylian Mbappé erzielten die Tore für die Pariser (34. Minute). Jimmy Briand (53.) und Andreas Cornelius (84.) waren für Bordeaux erfolgreich.

Trotz der Punkteteilung steht Paris mit nunmehr 43 Punkten aus 15 Spielen unangefochten an der Tabellenspitze vor Montpellier (29) und Lyon (28). Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer standen für Paris in der Startformation, Uruguays Stürmerstar Edinson Cavani blieb 90 Minuten auf der Bank.

Nachfolger gefunden? Rummenigge lobt Kahn

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge will die Entscheidung über die Verlängerung seines Vertrags als Vorstandsvorsitzender maßgeblich von privaten Erwägungen abhängig machen. „Ich habe den Wunsch des Aufsichtsrats vernommen, meinen Vertrag um zwei Jahre zu verlängern. Ich muss aber erst ein Gespräch mit meiner Frau führen. Ich hatte ihr in Aussicht gestellt, irgendwann mehr Zeit für die Familie zu haben. Ich habe schließlich fünf Kinder und bin schon dreimal Großvater“, sagte der 63-Jährige.

Der Vertrag von Rummenigge, der dieses Amt seit 16 Jahren ausübt, läuft Ende 2019 aus. Für die Nachfolge von Rummenigge gilt Ex-Kapitän Oliver Kahn als Favorit. „Ich halte Oliver für eine sehr interessante Personalie. Er hat das, was wir uns wünschen: Er war ein super Spieler, danach hat er ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen. Er müsste sich aber nun erst mal selber äußern – das hat er weder bei uns, noch extern“, sagte Rummenigge bei einem Fanclub-Besuch in Südtirol.

Juve: „Dampfwalze versenkt Fiorentina“

Juventus Turin ist auf dem Weg zum 35. Scudetto nicht zu stoppen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo setzte sich 3:0 (1:0) bei AC Florenz durch und liegt nach dem 13. Saisonsieg vorerst elf Punkte vor dem SSC Neapel. „Dampfwalze Juve versenkt Fiorentina und bricht einen Rekord nach dem anderen“, schrieb der „Corriere della Sera“. Die „Gazzetta dello Sport“ fabulierte: „Juve ist ein Menschenfresser! Juve kennt für die Rivalen keine Gnade und ist eine nahezu perfekte Mannschaft.“

Rodrigo Bentancur brachte den Titelverteidiger in Führung (31.). Giorgio Chiellini erhöhte auf 2:0 (69.), den Schlusspunkt setzte Ronaldo selbst mit seinem zehnten Saisontor (79., Handelfmeter). Die beiden deutschen Nationalspieler Sami Khedira und Emre Can kamen nicht zum Einsatz. Neapel könnte mit einem Sieg am Montag (20.30 Uhr) bei Atalanta Bergamo wieder auf acht Punkte herankommen.

Barca erobert Tabellenspitze zurück

Der FC Barcelona hat in La Liga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg kamen die Katalanen gegen den FC Villarreal zu einem glanzlosen 2:0 (1:0)-Erfolg. Ex-Welt- und -Europameister Gerard Pique (36.) sorgte mit einem Kopfballtor für die Führung, Carles Alena (87.) machte alles klar.

Mit 28 Punkten übernahm das Team um Superstar Lionel Messi wieder die Tabellenführung, weil der vorherige Spitzenreiter FC Sevilla (27) im Spitzenspiel bei Deportivo Alaves nicht über ein 1:1 (0:1) hinauskam. Für Rekordmeister Real Madrid bleibt derzeit nur die Verfolgerrolle. Die Königlichen hatten ohne den geschonten Nationalspieler Toni Kroos 2:0 (1:0) gegen den FC Valencia gewonnen, sind nach 14 Spieltagen aber nur Fünfter. Der Rückstand auf Barcelona beträgt acht Zähler.

Gündogan trifft bei sechstem City-Sieg in Folge

Pep Guardiola war selbst überrascht: „Mein 400. Sieg als Trainer? Ich wusste das nicht. Glückwunsch, Pep“, flachste der Teammanager des englischen Fußballmeisters Manchester City nach dem 3:1 (1:1) gegen AFC Bournemouth. Mit dem sechsten Sieg in Folge hat ManCity mit den Nationalspielern Leroy Sane und Ilkay Gündogan die Tabellenführung in der Premier League weiter gefestigt.

Nach dem frühen Führungstor von Bernardo Silva (16.) musste City kurz vor der Pause den Ausgleich durch Callum Wilson hinnehmen (44.). Raheem Sterling (57.) und Gündogan (79.) sorgten für die Entscheidung.

FCN-Vorstand: „Köllner bleibt unser Trainer“

Nürnbergs Sportvorstand Andreas Bornemann hat seinem Trainer Michael Köllner selbst im Abstiegsfall eine Jobgarantie ausgesprochen. „Er bleibt unser Trainer. Das schließt für mich ein, mit ihm auch in die 2. Liga zu gehen“, sagte Bornemann im „kicker“.

Der Club sei in den nächsten Jahren „darauf angewiesen, Spieler weiterzuentwickeln. Und darin ist er hervorragend. Michael hat es geschafft, eine homogene Mannschaft zu formen und ihr eine Idee mitzugeben“, führte er weiter aus. Sollte das Verhältnis zwischen Köllner und seinen Spielern kippen, „wäre Michael dann der Erste, der zugeben würde, dass er die Mannschaft nicht mehr zu fassen kriegt. Aber dieses Szenario sehe ich nicht“, sagte Bornemann.

( HA/sid/dpa )

