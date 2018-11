Bayern München: Uli Hoeneß schmeißt Paul Breitner von der Ehrentribüne

Breitner darf nicht mehr auf die Bayern-Ehrentribüne

Paul Breitner darf beim FC Bayern München nicht mehr auf die Ehrentribüne. „Es gab einen Anruf von Herrn Dreesen, mir werde von Uli Hoeneß nahegelegt, mich auf absehbare Zeit nicht im Ehrengast-Bereich blicken zu lassen“, sagte der frühere Münchner Profi der „Bild“ über ein Telefonat mit Bayern-Vorstandsmitglied Christian Dreesen. „Ich habe ihm gesagt: Damit habe ich ohnehin gerechnet. Und ich möchte den einen oder anderen im Moment sowieso nicht sehen.“

Und was ist mit auswärts? Paul Breitner, hier auf der VIP-Tribüne beim Champions-League-Spiel Arsenal gegen Bayern

Foto: Imago/MIS

Breitner hatte im Oktober den verbalen Rundumschlag von Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei einer ungewöhnlichen Pressekonferenz scharf kritisiert. „Ich bin nach wie vor deprimiert, weil ich mir nie vorstellen konnte in 48 Jahren, die ich mit oder am Rande des FC Bayern lebe, dass sich dieser Verein diese Blöße gibt, dass er diese Schwäche zeigt“, sagte Breitner im Bayerischen Rundfunk. „Was den Uli angeht: Ich verstehe vieles nicht, was dort passiert ist.“

Kagawa will unbedingt nach Spanien

Borussia Dortmund Japaner Shinji Kagawa forciert einen Wechsel in die spanische La Liga. "Ich kann meine Karriere nicht beenden, ohne nach Spanien zu gehen. Das möchte ich unbedingt tun", sagte der 29-Jährige der japanischen Sporttageszeitung Nikkan Sports.

Mit seiner Reservistenrolle unter BVB-Trainer Lucien Favre zeigte sich Kagawa unzufrieden. "Ich möchte für diese Situation eine Lösung finden. Eine besteht darin, das Team zu wechseln", sagte der Mittelfeldspieler. Er habe "nichts zu verlieren" und das "Gefühl, mein Umfeld ändern und eine neue Herausforderung annehmen zu wollen".

Kagawa spielt mit zweijähriger Unterbrechung in den Saisons 2012/13 und 13/14 (Manchester United) seit 2010 für Dortmund und gewann mit dem BVB je zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. In dieser Saison kam er erst zu zwei Einsätzen in der Bundesliga sowie je einem in der Champions League und im DFB-Pokal.

Holländer rekrutieren Ex-Polizisten für Spiele

Der niederländische Fußball-Verband will massiv gegen die anhaltende Gewalt im Amateurbereich vorgehen. Der KNVB plant, künftig bei Risikospielen pensionierte Polizisten, ehemalige Militärs, Kriminalbeamte und Stadtaufseher einzusetzen. Diese Personen sollen die "Ohren und Augen" des Verbandes werden.

"Wir benötigen Menschen, die solche Spiele gut beobachten können, neutral und unabhängig sind und Beweise sammeln. Denn erst dann können wir juristisch aktiv werden, und nur so kann so ein Verein aus dem niederländischen Fußball ausgeschlossen werden. Das will ich. Diese Klubs müssen verschwinden", sagte der für den Amateurbereich zuständige KNVB-Direktor Jan Dirk van der Zee.

Auch sechs Jahre nach dem gewaltsamen Tod des Linienrichters Richard Nieuwenhuizen in Almere kommt es auf niederländischen Fußballplätzen immer noch zu schweren Gewalttaten. In den vergangenen sechs Jahren zählte der KNVB in den niedrigsten Ligen 500 extrem gewaltsame Zwischenfälle. Der Verband beobachtet zur Zeit ungefähr 40 sogenannte "Problemvereine".

Der letzte schwere Zwischenfall ereignete sich am vergangenen Sonntag in Breda in der vierten Amateurklasse C. Unter den Spielern fanden Schlägereien statt, Gegenstände wurden zerstört. Ein Spieler musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Heldt stärkt 96-Trainer Breitenreiter

Hannovers Manager Horst Heldt hat Trainer André Breitenreiter den Rücken gestärkt. „Da passt kein Blatt Papier dazwischen, weil wir sehr eng zusammenarbeiten, weil wir gemeinsam Hannover 96 nach oben gebracht haben“, sagte der 96-Sportchef am Montagabend dem TV-Sender Nitro. Eine Trainer-Diskussion gebe es nicht, „weil wir – und das ist das alles Entscheidende – überzeugt sind, dass wir den richtigen Trainer an der Seitenlinie haben“. Hannover 96 kämpft um den Klassenerhalt und liegt in der Tabelle der Bundesliga auf Rang 16.

Effenberg kritisiert die Bayern-Führung

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat die Personalpolitik der Verantwortlichen des FC Bayern München scharf kritisiert. In seiner Kolumne für t-online.de forderte Effenberg Umstrukturierungen sowohl in der Führungsetage als auch im Spielerkader, nicht aber auf dem Trainerstuhl. Die Klubführung um Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge habe "gravierende Fehler in der Kaderplanung gemacht", schrieb der 50-Jährige.

Effenberg empfahl den Bayern-Bossen, Trainer Niko Kovac das volle Vertrauen und die Chance zu geben, die Mannschaft nach seinen Vorstellungen zu verändern. "Das wäre der richtige Weg, aber ich bezweifle, dass sie diesen gehen", schrieb Effenberg: "Sie müssen den Kader nach Charakter filtern, sich konsequent von fünf, sechs Spielern trennen." Ganz oben auf der Liste der Streichkandidaten sähe er Mats Hummels und Jerome Boateng. Spielerpersönlichkeiten habe der frühere Bayern-Kapitän bei den Münchnern derzeit "keine gesehen".

Neben einem Cut im Kader forderte Effenberg auf der Entscheiderebene "neue Impulse von außen". Neben Oliver Kahn befürworte er die Verpflichtung erfahrener Manager und brachte die Namen des Gladbacher Sportdirektors Max Eberl und des Frankfurter Sportvorstands Fredi Bobic ins Spiel. "Was er dort macht, hat alles Hand und Fuß", sagte Effenberg über Bobic.

"Hoeneß und Rummenigge sind bislang die Alleinherrscher – und das wird so langsam in vielerlei Hinsicht ein Problem", klagte Effenberg. Insbesondere Hoeneß wirke in letzter Zeit "wenig souverän" und müsse sich ändern: "Führen heißt Zuhören, Vertrauen geben, Kommunizieren, Begründen. Etwas populistisch rausposaunen bringt niemandem etwas und ist sicher nicht mehr zeitgemäß. Aber auch im etwas höheren Alter kann man noch dazulernen."

