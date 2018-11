Andres Iniesta litt unter Depressionen – bis Pep Guardiola kam

Iniesta war wegen Depressionen in Behandlung

Der spanische Weltstar Andres Iniesta, Teamkollege von Lukas Podolski beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe, hat im spanischen Fernsehen ein Depressions-Geständnis abgegeben. Der 34-Jährige hatte sich im Jahr 2009 in psychologische Behandlung begeben und Medikament genommen, um die depressive Phase zu überstehen.

Andres Iniesta (r.) spielt aktuell mit Lukas Podolski bei Vissel Kobe.

"Der Drang bei mir, zur Behandlung zu gehen, war so groß, dass ich schon immer 15 Minuten vor Beginn da war", berichtete der einstige Mittelfeldspieler des FC Barcelona in der Sendung "Salvados" im privaten Sender La Sexta TV. Vor allem der Tod des Espanyol-Profis und -Kapitäns Daniel Jarque aufgrund eines Herzinfarkts im Alter von 26 Jahren am 8. August 2009 habe bei ihm die Depressionen ausgelöst.

Die psychischen Probleme stellten sich bei Iniesta im Jahr des Dreifach-Triumphes mit Barca unter Cheftrainer Pep Guardiola 2009 ein. Iniesta über seinen Zustand damals und die Einnahme von Medikamenten: "Ich hatte den Wunsch, dass die Nacht anbricht. Gegen die Depression habe ich eine Tablette genommen, um auszuruhen."

Iniesta wurde auch gefragt, ob er an Selbstmord gedacht habe: "Wer mit einer Depression lebt, ist nicht er selbst. Du bist verletzbar, und es gibt sehr schwierige Momente, dein Leben zu kontrollieren."

Am 10. November 2009 hatte sich der ebenfalls unter Depressionen leidende deutsche Nationaltorhüter Robert Enke (damals Hannover 96) das Leben genommen.

Frankfurts Abraham fällt vorerst aus

Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham fällt nach einer Wadenverletzung aus dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg „bis auf Weiteres“ aus. Dies teilte der Pokalsieger am Montag über Twitter mit. Der 32 Jahre alte Abwehrchef war beim 3:1-Erfolg der Hessen in Augsburg schon nach fünf Minuten ausgewechselt worden.

Abraham war in den vergangenen Wochen ein Garant für die Erfolgsserie der Eintracht, die derzeit den dritten Platz in der Bundesliga belegt. Die Spiele in der Europa League gegen Olympique Marseille am Donnerstag und in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag dürften für ihn zu früh kommen.

Infantino wehrt sich gegen Copa-Berichte

Fifa-Präsident Gianni Infantino wehrt sich gegen die Anschuldigung, dass er auf die Austragung des Skandal-Spiels der Copa Libertadores gedrängt habe. "Aufgrund der falschen Gerüchte möchte ich klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt darum gebeten habe, die Partie stattfinden zu lassen", sagte der Boss des Weltverbands der argentinischen Tageszeitung La Nacion: "Außerdem habe ich niemandem mit Sanktionen gedroht."

Das Rückspiel zwischen den argentinischen Erzrivalen River Plate und Boca Juniors hatte eigentlich bereits am Samstagabend stattfinden sollen. Gewaltexzesse und ein Angriff auf den Teambus von Boca Juniors führten letztendlich aber zur vorübergehenden Absage. Am Sonntag wurde der Anpfiff auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Mehrere Medien hatten am Sonnabend berichtet, Infantino habe bei der Krisensitzung im Stadion die Verantwortlichen der Klubs und des südamerikanischen Kontinentalverbandes CONMEBOL unter Druck gesetzt. "Die Entscheidung lag beim CONMEBOL, niemals bei der Fifa", sagte der Schweizer nun, der als Ehrengast nach Argentinien gereist war.

Die Ausschreitungen und Vorfälle "machen mich traurig", sagte Infantino: "Gewalt kann keinen Platz im Fußball haben. Die Sicherheit der Spieler, Zuschauer und Schiedsrichter hat höchste Priorität. Deswegen unterstütze ich die getroffene Entscheidung der CONMEBOL, der Klubs und der Sicherheitsbehörden."

Scolari führt Palmeiras zum Titel

Brasiliens Trainer-Ikone Luiz Felipe Scolari hat mit SE Palmeiras die nationale Meisterschaft gewonnen. Der Weltmeistercoach von 2002 sicherte sich mit dem Club aus Sao Paulo durch ein 1:0 (0:0) bei Vasco da Gama am vorletzten Spieltag den Titel. Palmeiras festigte mit dem zehnten Triumph seine Stellung als nationaler Rekordmeister.

Der 70-jährige Scolari, der zuvor nur 1996 mit Gremio Porto Alegre in der Meisterschaft erfolgreich war, hatte die Grünen nach zweieinhalb Jahren in China erst im Juli übernommen, blieb seitdem aber in 21 Ligaspielen ungeschlagen. Felipao, dem als Makel aber das blamable 1:7 gegen Deutschland im WM-Halbfinale 2014 anhaftet, hat bereits zweimal zuvor bei Palmeiras gearbeitet.

In seiner langen Karriere trainierte er unter anderem den FC Chelsea und die portugiesische Nationalmannschaft.

Watzke: "Kein Limit" bei BVB-Transfers

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht bei Transfers keine finanziellen Grenzen für seinen Club. "Wenn wir 100 Millionen Euro einnehmen, können wir auch sehr, sehr viel Geld ausgeben. Was das angeht, setzen wir uns kein Limit", sagte Watzke in der "Bild"-Serie "Mein Verein in fünf Jahren".

Die absolute Zahl sei für ihn "nicht entscheidend", ergänzte der 59-Jährige: "Wichtig ist, dass sich Einnahmen und Ausgaben über einen langen Zeitraum in etwa die Waage halten. Wir wollen definitiv schuldenfrei bleiben."

Bisheriger Rekordtransfer des BVB ist Andre Schürrle, der 2016 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg kam. Für Rekordabgang Ousmane Dembele hatte die Borussia 2017 vom FC Barcelona 105 Millionen Euro kassiert.

Watzke wünscht sich allerdings einen anderen Weg als den mit Millionen-Investitionen. "Sechs Spieler unseres aktuellen Kaders stammen aus der Jugend von Borussia Dortmund. Daran müssen wir weiterarbeiten", sagte er: "Es wäre schön, wenn wir in nächster Zeit wieder mal einen Dortmunder Jungen aus der Jugend hervorbringen, der dann bei uns anschließend eine große Karriere startet – so wie Marco Reus oder Mario Götze."

Rzatkowski kann MLS-Finale wohl knicken

Die deutschen Profis Julian Gressel und Kevin Kratz stehen mit Atlanta United dicht vor dem Play-off-Finale der nordamerikanischen Profiliga MLS. Atlanta setzte sich im Halbfinal-Hinspiel gegen Hauptrundenprimus New York Red Bulls 3:0 (1:0) durch.

Julian Gressel nach dem 3:0-Sieg über New York

Gressel (24) spielte 90 Minuten durch, Kratz (31) saß die gesamte Spieldauer über auf der Bank. Bei New York wurde der ehemalige St.-Pauli-Profi Marc Rzatkowski (28) kurz vor Schluss eingewechselt. Die Tore für Atlanta erzielten Josef Martinez (32.), der mit dem Rekordwert von 31 Treffern Schützenkönig der Vorrunde war, Franco Escobar (71.) sowie Hector Villalba in der Nachspielzeit.

Das Rückspiel findet am Donnerstag in New York statt, der Sieger des Duells hat im Finale am 8. Dezember Heimrecht. Gegner dort werden die Portland Timbers oder Sporting Kansas City sein, die sich im Halbfinal-Hinspiel 0:0 trennten.

U-17-Mädels scheitern im WM-Viertelfinale

Die deutschen U17-Juniorinnen sind bei der WM in Uruguay im Viertelfinale ausgeschieden. Die DFB-Auswahl unter Trainerin Ulrike Ballweg musste sich Kanada in Montevideo nach großem Kampf 0:1 (0:0) geschlagen geben und verpasste den erstmaligen Halbfinal-Einzug seit 2012.

"Wir sind sehr enttäuscht", sagte Ballweg, "ich denke aber, wir haben zeigen können, dass wir eine spielstarke Mannschaft ins Turnier geschickt haben. Für die weitere Entwicklung der Spielerinnen war das Viertelfinalspiel gegen Kanada eine wertvolle Erfahrung."

Kapitänin Jordyn Huitema (83.) brachte die Ahornblätter gegen die leicht überlegene deutsche Elf mit ihrem späten Treffer nach einem Konter erstmals in die Vorschlussrunde. Dort trifft Kanada am Mittwoch auf Mexiko. Das zweite Halbfinale am selben Tag bestreiten Neuseeland und Spanien.

