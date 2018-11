Cristiano Ronaldo greift für sein Mädchen zur teuersten Flasche der Welt

Rückwind für Löw in der Anstoß-Frage

Die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft sollen am besten um 20 Uhr angepfiffen werden. In einer von t-online.de initiierten und vom Institut Civey durchgeführten Umfrage sprachen sich 36,6 Prozent der befragten Sportfans für einen Anpfiff um 20 Uhr aus. 19,3 Prozent votierten für einen Anstoß um 19 Uhr.

Es sprachen sich sogar mehr Fans für einen Anstoß um 18 Uhr aus (11,4 Prozent) als für die aktuell häufigste Anpfiff-Variante 20.45 Uhr (7,6 Prozent). Das Länderspiel am Donnerstagabend in Leipzig gegen Russland wird um 20.45 Uhr (RTL) angepfiffen.

Bundestrainer Joachim Löw hatte die Debatte beim letzten Test gegen Peru im September angeheizt, als er betonte, dass er sich "eine Anstoßzeit von 18 oder 19 Uhr wünsche". Aufgrund der derzeitigen Vermarktungsverträge sei das aber nicht möglich.

Ronaldo zahlt 31.000 Euro für Alkohol

Im Wein liegt Wahrheit: Im Falle von Cristiano Ronaldo bedeutet dies unter anderem, dass der fünfmalige Weltfußballer wahrhaftig über jede Menge Geld verfügt. Laut dem englischen Massenblatt The Sun hat der 33 Jahre alte Portugiese bei einem Abstecher in das Londoner Edel-Restaurant "Scott's" 31.000 Euro für zwei Flaschen Wein ausgegeben.

Auch am Dienstag dinierte Cristiano Ronaldo mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez bereits in London.

Die erste Flasche, ein "Richebourg Grand Cru", kostete demnach 20.000 Euro. Der Wein gilt als teuerster der Welt. Für die zweite Flasche, ein "Pomerol Petrus 1982", bezahlte der Superstar vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin 11.000 Euro.

Ronaldo feierte angeblich mit seiner Familie den Geburtstag seiner Tochter und machte dabei eine Ausnahme von seiner Alkohol-Abstinenz. Zuvor war Ronaldo beim Saisonfinale der Tennisprofis gesichtet worden – vollkommen nüchtern.

Hoeneß erhöht Druck auf Bayern-Profis

Die Profis von Bayern München spielen vorerst auf Bewährung. "Man muss den Spielern schon sagen, dass sie die nächsten drei, vier Monate unter Druck sind", betonte Präsident Uli Hoeneß im "Kicker". Dann müsse man sehen, "wer zu gebrauchen ist, und wer nicht". Diese Eindrücke würden dann den geplanten Umbruch beeinflussen: "Es kommt darauf an, wie sie spielen."

Uli Hoeneß sah sich zuletzt beim Topspsiel in Dortmund (2:3) dem Spott der BVB-Fans ausgesetzt.

Hoeneß wiederholte seine grundsätzliche Absicht, im kommenden Sommer eine Transferoffensive zu starten. Der FC Bayern werde "da viel machen", sagte der 66-Jährige. Bereits am vergangenen Sonntag hatte der Bayern-Boss im Fußball-Talk "Wontorra" bei Sky Sport News HD angekündigt: "Wir werden nächstes Jahr, wenn der zweite Schritt des Umbruchs kommt, sicherlich das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern."

Der Kicker zählt einige Kandidaten auf, die ins Raster der Münchner passen könnten: Kevin Vogt (TSG Hoffenheim), Ante Rebic und Luka Jovic (beide Eintracht Frankfurt) sowie Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Der Wechsel von Weltmeister Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) für festgeschriebene 35 Millionen Euro Ablöse sei bereits klar. Investitionen im Umfang von bis zu 200 Millionen Euro seien denkbar.

Weltmeister Kante verweigerte sich Steuertricks

Der französische Weltmeister N'Golo Kante hat ein Zeichen für Ehrlichkeit im Fußball gesetzt. Wie aus einem "Spiegel"-Bericht im Zuge der Football-Leaks-Veröffentlichungen hervorgeht, weigerte sich der 27-Jährige bei seinem Wechsel zum FC Chelsea 2016, bei Steuertricksereien des Clubs mitzumachen.

Demnach schlug Chelsea dem Neuzugang von Leicester City vor, einen Teil des Gehalts als Gebühr für persönliche Bild- und Vermarktungsrechte an eine eigens zu diesem Zwecke gegründete Offshore-Firma in einem Steuerparadies zu zahlen. Kante hätte dadurch Steuern gespart, während der Club weniger Sozialabgaben hätte zahlen müssen. In der Premier League soll dieses Modell gängige Praxis sein.

Der Mittelfeldspieler erklärte jedoch, sein Gehalt aus Angst vor Ermittlungen lieber "ganz normal" ohne die Abtretung dieser Rechte an eine Offshore-Firma ausgezahlt zu bekommen, wie aus Mails von Kantes Steuerberater an Clubverantwortliche der Londoner hervorgeht.

Erst später sollen sich Kante und Chelsea geeinigt haben, Zahlungen für die sogenannten "Image Rights" über ein Unternehmen in Großbritannien laufen zu lassen. Für den Franzosen bedeutete dies offenbar eine finanzielle Mehrbelastung von knapp 580.000 Pfund (658.000 Euro), dies soll Chelsea jedoch anschließend durch eine höhere Beteiligung an Werbedeals wieder ausgeglichen haben.

Vogts für Abschaffung der Nations League

Ex-Bundestrainer Berti Vogts hält die Einführung der Nations League für einen Fehler. Für ihn sei die Liga ein "willkürlich erdachter Wettbewerb", schreibt der 71-Jährige in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.de, und fordert: "Man sollte sie sofort wieder abschaffen."

Vogts denkt dabei vor allem an die Interessen der Trainer. "Ihnen wird durch weitere Wettkampfspiele die Zeit genommen, in Ruhe Veränderungen einzustudieren oder einen Umbruch durchzuführen, wie es Jogi Löw aktuell versucht", so Vogts. In den vier Ligen der neuen Nations League werden bis Dienstag die jeweiligen Auf- und Absteiger ausgespielt.

Ein Abstieg der deutschen Mannschaft wäre für Vogts keine Katastrophe: "Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, wenn wir beim nächsten Mal in Liga B gegen kleinere Nationen spielen und uns mit weniger Druck auf das nächste Großereignis vorbereiten können." Grundsätzlich fordert Vogts mehr Vertrauen für Löw.

Klose empfiehlt dem DFB Füllkrug

Miroslav Klose sieht Hannovers Torjäger Niclas Füllkrug als mögliche Lösung für das Stürmerproblem bei der deutschen Nationalmannschaft. „Er bringt vieles mit, was einen guten Mittelstürmer ausmacht, er ist schnell und kann den Ball halten“, sagte der Weltmeister von 2014 der „Bild“-Zeitung. Er traue dem 25 Jahre alten Angreifer „noch vieles zu, auch die Nationalmannschaft“, sagte Klose. Derzeit fehlt Füllkrug Hannover 96 in der Bundesliga allerdings wegen einer Verletzung.

Klose, der bei der jüngsten WM zum Stab von Bundestrainer Joachim Löw gehörte und nun Junioren-Coach beim FC Bayern ist, konstatierte mit Blick auf den Mangel an Torjägern in der DFB-Auswahl: „Echte Knipser gibt es immer weniger.“ Dennoch halte er die aktuelle Situation nicht für bedenklich. „Auf jeder Position gibt es mal eine Flaute. Zuvor war das in Deutschland bei den Linksverteidigern der Fall, nun trifft es die Stürmer“, sagte der 40-Jährige.

