FC Bayern München: Franck Ribéry soll TV-Experten geschlagen haben

Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat der „Bild“-Zeitung einen Vorfall zwischen Franck Ribéry und einem französischen TV-Mitarbeiter rund eine Stunde nach dem verlorenen Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund (2:3) bestätigt. „Franck Ribéry hat uns informiert, dass er mit seinem Landsmann Patrick Guillou, den er seit vielen Jahren gut kennt, eine Auseinandersetzung hatte“, zitiert die Zeitung am Montag Salihamidzic. Augenzeugen zufolge soll Ribéry seinen Kontrahenten dreimal ins Gesicht geschlagen haben.

„Wir haben mit Patrick Guillou noch am Sonnabendabend vereinbart, dass wir zeitnah bei einem persönlichen Treffen darüber sprechen, wie wir die Angelegenheit aus der Welt schaffen. Herr Guillou hat bereits signalisiert, dass dies auch in seinem Interesse ist“, sagte Salihamidzic nach Angaben der „Bild“-Zeitung.

Der in Villingen-Schwenningen geborene Deutsch-Franzose Guillou arbeitet für den katarischen Sender beIN Sports, der auch über die Bundesliga berichtet. Der 48-Jährige war selbst Fußball-Profi (u.a. VfL Bochum) und später Co-Trainer bei Girondins Bordeaux (unter Willy Sagnol) sowie beim VfL Wolfsburg (unter Valerien Ismael). Den Eklat mit angesehen haben soll auch der ehemalige Bayern-Profi Jean-Pierre Papin, der ebenfalls als Experte für beIN arbeitet.

Sturm Graz hat einen neuen Trainer

Ex-Profi Roman Mählich wird neuer Trainer des österreichischen Bundesligisten Sturm Graz. Der 47-Jährige erhält einen bis zum Sommer 2020 gültigen Vertrag, gab der Tabellensiebte am Montag bekannt. Mählich wird damit Nachfolger des deutschen Trainers Heiko Vogel, von dem sich Sturm Graz vor einer Woche getrennt hatte. Der neue Coach hatte als Profi von 1995 bis 2003 insgesamt 252 Spiele für Sturm bestritten.

PSG und Tuchel kanzeln auch Monaco ab

Der französische Meister Paris St. Germain zieht an der Spitze der Ligue 1 weiter einsam seine Kreise und hat die Krise des AS Monaco verschärft. Das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel siegte im Fürstentum nach drei Toren von Edinson Cavani 4:0 (2:0) und feierte den 13. Sieg im 13. Spiel. Der Vorsprung auf den Tabellen-Zweiten OSC Lille beträgt mittlerweile 13 Punkte.

Cavani traf in der 4., 11. und 53. Minute, Superstar Neymar (64.) erzielte per Foulelfmeter den Endstand. Tuchel gab den deutschen Nationalspielern Thilo Kehrer und Julian Draxler eine Bewährungschance von Beginn an. Kehrer spielte durch, Draxler wurde in der 69. Minute ausgewechselt.

Der Tabellenvorletzte Monaco wartet damit seit 16 Pflichtspielen auf einen Sieg. Der neue Trainer Thierry Henry, ehemaliger Stürmerstar und Weltmeister von 1998, blieb auch in seinem sechsten Pflichtspiel auf der AS-Bank erfolglos. Am Dienstag hatte der Meister von 2017 in der Champions League sang- und klanglos 0:4 gegen den FC Brügge verloren. Danach hatte die vorübergehende Festnahme des Clubpräsidenten Dmitri Rybolowlew für weitere Negativschlagzeilen gesorgt. Der russische Milliardär wurde wegen Korruption angeklagt.

Barca blamiert sich zuhause gegen Betis

Der spanische Meister FC Barcelona hat sich bei der Rückkehr von Superstar Lionel Messi blamiert. Gegen Betis Sevilla unterlagen die Katalanen mit 3:4 (0:2) und verpassten es, die Tabellenführung auszubauen. Messi traf im ersten Spiel nach seinem Unterarmbruch zum zwischenzeitlichen 1:2 (67.) und 3:4-Endstand (90.+4). Es war die erste Heimniederlage der Katalanen seit zwei Jahren.

Derweil kommt Real Madrid unter Interimstrainer Santiago Solari wieder besser in Schwung. Der Rekordmeister gewann bei Celta Vigo 4:1 (2:0) und verkürzte mit dem zweiten Liga-Sieg in Folge als Sechster den Rückstand auf Barca auf vier Punkte.

Firpo Junior (20.), Joaquin (34.), Giovani Lo Celso (71.) und Sergio Canales (83.) erzielten in Barcelona die Tore für die Gäste, die den ersten Ligasieg gegen Barca seit März 2008 feierten. Zwischenzeitlich hatte der frühere Bundesligaprofi Arturo Vidal auf 2:3 verkürzt.

In der Schlussphase musste Barca in Unterzahl auskommen, weil der ehemalige Schalker Ivan Rakitic für eine taktische Grätsche die Gelb-Rote Karte sah. Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen, der wegen Schulterproblemen nicht für die anstehenden Länderspiele nominiert worden war, sah beim 1:3 nicht gut aus. Der Schuss von Lo Celso glitt dem 26-Jährigen zwischen den Fäusten hindurch.

In Vigo trafen Karim Benzema (23.), Sergio Ramos (83., Foulelfmeter) und Daniel Ceballos (90.+1) für die Gäste, Gustavo Cabral Real (56.) unterlief zudem ein Eigentor. Hugo Mallo (61.) und Brais Mendez (90.+4) schossen die Tore für die Gastgeber. Damit stehen die Chancen für Real-Coach Solari gut, das Amt langfristig übernehmen zu können. Der 42-Jährige hatte Ende Oktober den entlassenen Julen Lopetegui ersetzt.

