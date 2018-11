Bayern München: Uli Hoeneß schreibt Entschuldigung für die Rüpel-PK

Medien-Kritik: Hoeneß entschuldigt sich

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß rudert rund drei Wochen nach der scharfen Medien-Kritik des deutschen Rekordmeisters weiter zurück. In einem Brief an ehemalige Mitglieder, die nach der aufsehenerregenden Pressekonferenz von Hoeneß, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic verärgert aus dem Verein ausgetreten waren, rückte der 66-Jährige zum zweiten Mal binnen weniger Tage von Äußerungen bei dem allgemein als misslungen angesehenen Termin ab.

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß bittet ausgetretene Mitglieder für seine Aussagen auf der denkwürdigen Pressekonferenz um Entschuldigung.

Foto: Imago/Eibner

"Mit ein wenig Distanz betrachtet sind dort auch Formulierungen gefallen, die wir so heute nicht mehr verwenden würden", zitierte die "Bild"-Zeitung aus dem abgedruckten Brief mit der Unterschrift des Vereinschefs.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte Hoeneß Reue für seine "Scheißdreck"-Angriffe von der damaligen Pressekonferenz gegen den früheren Bayern-Profi Juan Bernat gezeigt. "Es hat mir sehr leidgetan, Juan Bernat beleidigt zu haben, seine Spielweise, das würde ich so nicht mehr machen", sagte der Weltmeister von 1974 nach Münchens 2:0-Erfolg in der Champions League gegen AEK Athen.

Beim Rundumschlag der Bayern-Spitzen gegen die Medien hatte Hoeneß Bernat vorgeworfen, "fast alleine dafür verantwortlich" gewesen zu sein, dass die Münchner im Viertelfinale der vergangenen Champions-League-Saison beinahe gegen den FC Sevilla ausgeschieden wären. Karl-Heinz Rummenigge irritierte während der Pressekonferenz mit einem Appell an die Medien unter Berufung auf das Grundgesetz ("Die Würde des Menschen ist unantastbar").

In seinem Brief an die ausgetretenen Mitglieder warb Hoeneß mit höflicher Zurückhaltung für einen Wiedereintritt in den Kreis der Bayern-Familie. Die Münchner hofften, schrieb Hoeneß, "dass es uns gelingt, Ihnen vor allem durch sportlich überzeugende Leistungen unserer Mannschaft wieder Lust auf unseren Club zu vermitteln". Ein entsprechender Sinneswandel bei den verprellten Mitgliedern "wäre eine tolle Sache".

Bayern-PK von Hoeneß, Rummenigge und Salihamidžić

Kawasaki Frontale verteidigt Japan-Titel

Kawasaki Frontale ist wieder japanischer Meister. Trotz der 1:2-Auswärtsniederlage bei Cerezo Osaka ist dem Team der zweite Titel nacheinander bei noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr zu nehmen, weil auch Verfolger Sanfrecce Hiroshima verlor. Der Vorsprung von Spitzenreiter Kawasaki auf Rang zwei beträgt sieben Punkte.

Der frühere deutsche Nationalspieler Lukas Podolski trennte sich mit Vissel Kobe 0:0 von Sagan Tosu. Kobe liegt weiter im Mittelfeld der J-League-Tabelle und hat vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Balitsch: Enke-Tod hat Umdenken bewirkt

Der Tod des früheren Nationaltorwarts Robert Enke hat nach Ansicht seines langjährigen Freundes und Mitspielers Hanno Balitsch im deutschen Fußball ein Umdenken beim Umgang mit dem Thema Depressionen bewirkt. „Auch ich muss sagen, dass sich etwas geändert hat. Nicht ohne Grund gibt es in jedem Nachwuchsleistungszentrum jetzt einen Sportpsychologen“, sagte der ehemalige Nationalspieler aus Anlass des neunten Todestages von Robert Enke in einem Interview der Zeitung „Die Welt“ (Sonnabend). „Auch bei allen deutschen U-Nationalmannschaften ist künftig ein Sportpsychologe dabei. Das Bewusstsein ist da.“

Enke nahm sich am 10. November 2009 in der Nähe von Hannover das Leben. Der damals 32-Jährige hatte jahrelang an Depressionen gelitten. Balitsch und Enke spielten damals bei Hannover 96 zusammen. Der heute 37-jährige Balitsch ist seit 2017 Co-Trainer der deutschen U19-Nationalmannschaft.

Kampl tritt aus Nationalmannschaft zurück

Kevin Kampl (RB Leipzig) hat seinen Rücktritt aus Sloweniens Nationalmannschaft erklärt. Nach einem "Bild"-Bericht will der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler nach 27 Länderspielen (zwei Tore) künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Sein letztes Länderspiel bestritt der gebürtige Solinger im vergangenen September beim 1:2 der Slowenen in der Nations League gegen Bulgarien.

Streit zwischen Benfica und Porto eskaliert

Der Streit zwischen Portugals Spitzenklubs FC Porto und Benfica Lissabon geht in die nächste Runde. Gegen die Führung von Meister Porto um Präsident Jorge Pinto da Costa hat die portugiesische Justiz nach eigenen Angaben auf Anzeige von Rekordchampion Benfica Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des Postgeheimnisses eingeleitet. Die Porto-Funktionäre sind bereits am Freitagabend vernommen worden.

Hintergrund ist die im Vorjahr veröffentlichte E-Mail-Korrespondenz zwischen einem Benfica-Funktionär und einem Schiedsrichter. Thema des Schriftwechsels war die Beeinflussung von Spielen zugunsten Lissabons. Benfica vermutet hinter der Beschaffung und Veröffentlichung der Mails eine Revanche von Porto: Vor mehr als zehn Jahren soll Benfica Telefonate von da Costa an die Öffentlichkeit gespielt haben, durch die Portos Boss der Bestechung von Schiedsrichtern überführt worden war.

Ginczek über sein Knie: "Kaputt ist bestimmt etwas"

Dem VfL Wolfsburg droht womöglich der Ausfall von Angreifer Daniel Ginczek. Der 27-Jährige hat sich beim 1:2 (0:1) bei Hannover 96 offenbar am Knie verletzt, der Schmerz habe sich "wie ein Messerstich" angefühlt, sagte er: "Kaputt ist bestimmt etwas." Ginczek geht allerdings nicht von einer erneuten Kreuzbandverletzung aus, der Stürmer riss sich bereits zwei Mal das Kreuzband. Zur zweiten Halbzeit wurde er durch Josip Brekalo ersetzt.

Geschäftsführer Jörg Schmadtke (54) hofft, dass Ginczek Trainer Bruno Labbadia weiter zur Verfügung stehen wird. "Warten wir mal ab, er hat kein so richtig gutes Gefühl", sagte Schmadtke: "Ich spüre auch manchmal einen Stich und habe nichts."

Mit der Pleite in Hannover sind die Wölfe nach einem guten Saisonstart nun endgültig wieder in die Krise geschlittert. Der Werksclub hat nur eins der letzten neun Bundesliga-Spiele gewonnen, vier der letzten fünf Partien gingen sogar verloren. "Wir müssen wieder nach unten schauen", sagte Yannick Gerhardt.

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.