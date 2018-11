Ex-HSV-Boss Bruchhagen redet sich über Ultras in Rage

Bruchhagen schießt verbal gegen Ultras

Der frühere Frankfurt- und HSV-Boss Heribert Bruchhagen hat die Ultra-Szene scharf kritisiert. „Ich stelle fest, dass sie den Fußball nicht genug lieben“, sagte der 70-Jährige im hr-“Heimspiel!“: „Wenn sie den Fußball so lieben würden, wie sie es nach außen darstellen, würden sie auf die scheiß Pyrotechnik und die Böller verzichten.“

Bruchhagen war von Dezember 2016 bis März 2018 Vorstandschef beim HSV

Foto: Sebastian Widmann / Bongarts/Getty Images

Wer selber aktiv war, sei „nicht in der Lage, Pyrotechnik zu zünden. Meine Hoffnung ist, dass sich eine neue Ultra-Generation entwickelt, die viel näher am Fußball ist und bereit ist, auf diese Dinge zu verzichten“, sagte Bruchhagen. Strafen seien nicht der richtige Weg, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Wenger vor Engagement beim AC Mailand

Der langjährige Arsenal-Teammanager Arsene Wenger steht offenbar vor einem neuen Engagement. Wie unter anderem das Magazin France Football berichtet, soll der 69-jährige Franzose das Traineramt beim 18-maligen italienischen Meister AC Mailand übernehmen.

Entsprechende Gespräche mit Wenger und den Klubbossen sollen bereits zu einer Vereinbarung geführt haben. Demnach würde Wenger Gennaro Gattuso (Vertrag bis 2021) ablösen. Unter dem Weltmeister von 2006 belegen die Rossoneri nach elf Spieltagen den vierten Tabellenplatz.

Wenger, von 1996 bis zum Ende der Saison 2017/18 bei den Gunners in London tätig, hatte selbst kürzlich angekündigt, Anfang 2019 wieder ins Fußballgeschäft zurückzukehren.

Martínez: Bundesliga gehört „zu drei besten der Welt“

Bayern-Profi Javi Martínez sieht die Bundesliga trotz der enttäuschenden vergangenen Europapokal-Saison der Clubs auf Weltklasse-Niveau. „Für mich gehört die Bundesliga mit der spanischen und der englischen Liga zu den drei besten der Welt“, sagte der 30-Jährige dem „Playboy“. „Ich denke, der deutsche Fußball ist sehr stark“, urteilte er trotz des frühen deutschen WM-Ausscheidens.

Ein wichtiger Faktor beim Vergleich der Bundesliga mit anderen Ligen sei für ihn die Stimmung in den Stadien. „Die Qualität des Fußballs, die vollen Stadien, die tollen Fans, die Atmosphäre. Ich denke, das Wichtigste im Fußball sind die Fans, und hier sind die Stadien immer voll. Das ist nicht überall so“, sagte der Spanier, der seit 2012 für den deutschen Rekordmeister spielt.

Gladbacher Elvedi muss pausieren

Borussia Mönchengladbach muss im Spitzenspiel bei Werder Bremen am Sonnabend (15.30 Uhr) möglicherweise auf Nico Elvedi verzichten. Der Innenverteidiger ist in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (3:0) am Sonntag mit dem Fuß umgeknickt und erlitt eine Bänderverletzung im Sprunggelenk. „Ich muss jetzt in den nächsten Tagen schauen, wie es geht mit den Schmerzen, dann werden wir sehen, ob es für das Wochenende reicht“, sagte Elvedi der „Rheinischen Post“. Mittelfeldspieler Denis Zakaria soll nach einer Pause wegen einer Innenbandverletzung zur Vorbereitung auf das Spiel in Bremen am Mittwoch wieder ins Training einsteigen.

( sid/dpa/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.