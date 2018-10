Infantino will durch Club-WM Fußball „relevant“ halten

Fifa-Präsident Gianni Infantino will an diesem Freitag ein Konzept zur Reform der Fußball-Club-WM präsentieren.

Infantino hält an Reform zur Club-WM fest

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat seinen umstrittenen neuen Vorstoß zur Reform der Club-Weltmeisterschaft verteidigt. „Ich denke, dass wir über den Tellerrand hinausschauen müssen, um über neue Modelle nachzudenken, die den Fußball, seine Relevanz und seine Struktur erhalten“, sagte Infantino in einem Interview der Nachrichtenagentur AP und der „New York Times“.

Der Chef des Fußball-Weltverbands will beim Treffen des Fifa-Councils an diesem Freitag in der ruandischen Hauptstadt Kigali übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein überarbeitetes Konzept zur Zukunft von Wettbewerben wie der Club-WM und einer möglichen globalen Nations League präsentieren. „Ich denke nicht, dass etwas Dramatisches oder Falsches daran ist, über Wettbewerbe zu diskutieren, darüber, wie man diese Wettbewerbe kommerzialisieren kann“, sagte Infantino.

Aber auch die Änderungen zu den ursprünglichen Reformplänen dürften bei der Sitzung mit DFB-Präsident Reinhard Grindel als deutschem Vertreter am Freitag auf deutliche Opposition aus Europa treffen. Einem AP-Bericht zufolge sollen die Uefa-Vertreter diskutiert haben, ob sie bei der Diskussion über neue Wettbewerbe den Raum verlassen sollten. Das Thema steht als Punkt vier auf der Tagesordnung.

Infantino sagte vor dem Treffen in Kigali, auch andere Investoren seien an den beiden Wettbewerben interessiert. Bislang unbekannte Geldgeber hatten mit ihrem versprochenen Investment in Höhe von insgesamt 25 Milliarden US-Dollar für Wirbel gesorgt. „Es ist keine Frage von 25 Milliarden“, sagte Infantino. „Die Frage ist, ob wir auf weltweiter Basis etwas für den (...) Fußball tun wollen.“

St.Paulis Blindenfußballer Celebi wird zur Losfee

Blindenfußballer Serdal Celebi vom FC St. Pauli lost am 4. November die Achtelfinal-Begegnungen des DFB-Pokals aus. Der 34-Jährige hatte im September Geschichte geschrieben, als sein Treffer im Finale um die deutsche Meisterschaft zum Tor des Monats gewählt worden war. Celebi wurde diese Ehre als erstem Blindenfußballer zuteil. Die Rolle des Ziehungsleiters übernimmt Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch. Die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird ab 18.00 Uhr in der ARD-Sportschau übertragen. Die Begegnungen des Achtelfinals werden erst im kommenden Jahr ausgetragen. Am 5./6. Februar 2019 finden jeweils zwei Spiele um 18.30 Uhr und zwei Partien um 20.45 Uhr statt.

Hopp will weiter Anzeige bei Anfeindungen stellen

Dietmar Hopp fordert nach den Anfeindungen gegen seine Person ein hartes Durchgreifen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL). „Die müssen jetzt mal den Mut haben durchzugreifen. Ich hoffe darauf. Wenn nicht, weiß ich nicht, wo es mit dem deutschen Fußball hingeht“, sagte der Mehrheitseigner der TSG Hoffenheim der "Bild": „Wenn die Ultras die Macht ergreifen, dann gute Nacht!“

Während des Bundesligaspiels der Kraichgauer gegen Borussia Dortmund am 22. September hatten BVB-Zuschauer Hopp mit Plakaten, Spruchbändern und Gesängen massiv beleidigt. Auf einem riesigen Banner war das Gesicht des 78-Jährigen in einem Fadenkreuz zu sehen. Das Sportstrafverfahren gegen Dortmund wird vom DFB-Sportgericht am 2. November (11.30) verhandelt.

„Ich habe es mir zehn Jahre angehört. Ich habe gehofft, es lässt nach. Im Gegenteil! Mit dem Erfolg von Hoffenheim ist es viel, viel mehr geworden“, sagte Hopp, der Strafanzeigen gegen die Täter ankündigte: „Deswegen gibt es nur diesen Weg.“

