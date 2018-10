Alexander Zverev erreicht in Basel das Viertelfinale

Basel. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev (21) steht beim ATP-Turnier in Basel im Viertelfinale. Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger gewann am Donnerstag das Achtelfinale gegen den erst 19 Jahre alten Qualifikanten Alexei Popyrin aus Australien mit 6:4, 6:4 und trifft nun auf den Spanier Roberto Bautista Agut (Nr. 8).

Peter Gojowczyk (29) schied dagegen im Achtelfinale aus. Der Münchner war gegen den griechischen Youngster Stefanos Tsitsipas (20), der erst am Sonntag in Stockholm seinen ersten Titel auf der Tour geholt hatte, mit 3:6, 1:6 chancenlos. Am Abend steht zudem Jan-Lennard Struff im Blickpunkt: Der Warsteiner trifft in seiner Zweitrundenpartie bei dem mit rund 2,4 Millionen Euro dotierten Hallenturnier auf den topgesetzten Grand-Slam-Rekordgewinner und Lokalmatador Roger Federer.

Zverev siegt souverän

Zverev entschied das Match gegen den 174. der Weltrangliste Popyrin letztlich souverän für sich, auf dem Weg dahin hatte er allerdings durchaus Probleme vor allem mit dem Aufschlag des Teenager. Beide Kontrahenten brachten im ersten Satz völlig ungefährdet ihre Aufschlagspiele durch, bis Zverev doch noch das Break zum 5:4 gelang. Im zweiten Durchgang traten beide dann auch bei gegnerischem Service druckvoller auf, nach 1:10 Stunden verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball.

In der ersten Runde am Mittwoch hatte sich der Weltranglistenfünfte gegen den Niederländer Robin Haase mit 6:4, 7:5 durchgesetzt.

