Ex-BVB-Profi Andrij Jarmolenko folgenschwer verletzt

Eintracht wird Fünferpacker Jovic halten

Sportdirektor Bruno Hübner hat noch einmal bekräftigt, dass Eintracht Frankfurt den Fünffach-Torschützen Luka Jovic in jedem Fall an den Verein binden wird. „Wir ziehen die Option, er wird irgendwann ein Spieler von Eintracht Frankfurt“, sagte Hübner am Montag in Frankfurt vor Journalisten. Der 20 Jahre alte Jovic wurde im Sommer 2017 für zwei Jahre von Benfica Lissabon mit jener Kaufoption ausgeliehen und machte zuletzt mit einem Fünferpack beim 7:1 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf auf sich aufmerksam.

„Fakt ist, dass wir dem Spieler das zugetraut haben“, sagte Hübner über den Serben. Die Entscheidung, das Offensivjuwel halten zu wollen, stehe aber schon länger fest. Zu Details des Kontrakts äußerte sich der Sportdirektor nicht, er sagte nur: „Es ist ein richtig guter Vertrag für Eintracht Frankfurt.“

Ribéry fehlt den Bayern in Athen

Bayern München muss im Champions-League-Spiel bei AEK Athen am Dienstag (18.55 Uhr MESZ/Sky) auf Franck Ribéry verzichten. Der 35 Jahre alte Franzose fehlt wegen einer Wirbelblockade. Das teilten die Münchner am Montagmorgen kurz vor dem Abflug in die griechische Hauptstadt mit.

"Es hat keinen Sinn, ihn mitzunehmen, die Reise ist ja auch eine Belastung. Er ist in München besser aufgehoben", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Die Bayern belegen in Gruppe E mit vier Zählern punktgleich mit Spitzenreiter Ajax Amsterdam Platz zwei. Nach dem 2:0 zum Auftakt bei Benfica Lissabon war der deutsche Branchenprimus gegen Ajax nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der griechische Meister AEK ist ohne Punkt Letzter.

Rooney-Doppelpack zum Play-off-Einzug

Der frühere englische Nationalspieler Wayne Rooney hat seinen Club DC United mit einem Doppelpack in die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga MLS geschossen. Rooney traf beim 3:1 gegen den New York City FC am vorletzten Spieltag der Hauptrunde in der 8. und 74. Minute (Handelfmeter).

Als Rooney (32) im Juli vom FC Everton nach Washington wechselte, stand sein Club mit zwei Siegen aus 14 Spielen noch im Tabellenkeller. Mit dem ehemaligen Star von Manchester United gelangen zwölf Siege in 19 Begegnungen (vier Niederlagen), Rooney traf insgesamt zwölf Mal.

Rummenigge erhöht Druck auf den BVB

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Borussia Dortmund für die aktuelle Form gelobt, den Rivalen aber zugleich auf Folgen des Erfolgs hingewiesen. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man Druck kriegt, wenn man da oben steht“, sagte er am Montag vor dem Abflug des FC Bayern zum Champions-League-Match bei AEK Athen. Die bislang überzeugenden Borussen rangieren als Tabellenführer vier Zähler vor den Bayern.

„Borussia Dortmund macht das gut, ohne Frage“, sagte Rummenigge. „Die spielen einen sehr attraktiven Fußball, stehen korrekterweise da, wo sie gerade stehen. Aber ich darf auch daran erinnern: Wir haben jetzt acht Spieltage, und es sind noch 26 Spieltage, da sind mal drei gleich 78 Punkte noch im Topf. Das ist noch eine lange Zeit.“

Ex-Dortmunder Jarmolenko fällt lange aus

Der frühere Dortmunder Stürmer Andrij Jarmolenko fällt mit einem Achillessehnenriss monatelang aus. Der ukrainische Nationalspieler, der vor der Saison nach einem glücklosen Jahr beim BVB zu West Ham United gewechselt war, zog sich die Verletzung am Sonnabend bei der 0:1-Niederlage der Hammers im Derby gegen Tottenham Hotspur zu.

Andrij Jarmolenko verletzte sich im Derby gegen Tottenham

Der 28-Jährige hatte vor seiner Blessur bei West Ham selten überzeugt und war in neun Liga-Einsätzen auf zwei Treffer gekommen – beide beim 3:1-Sieg gegen Everton Mitte September. In Dortmund hatte Jarmolenko in 26 Bundesliga-Spielen immerhin sechs Tore und sechs Vorlagen verbucht. West Ham, das rund 20 Millionen Euro für den Angreifer gezahlt hat, liegt in der Premier League auf Tabellenplatz 14.

Spartak Moskau feuert Italiener

Der russische Rekordmeister Spartak Moskau hat seinen italienischen Cheftrainer Massimo Carrera wegen andauernder Erfolglosigkeit entlassen. Beim Gruppenspiel der Europa League am Donnerstag gegen die Rangers in Glasgow wird schon Assistenztrainer Raul Riancho auf der Bank sitzen.

„Die Resultate und das Spiel der Mannschaft in dieser Saison zeigen, dass es keine Tendenz zum Besseren gibt“, teilte Spartak am Montag mit. Am Vorabend war ein Spiel gegen Arsenal Tula mit 2:3 verloren gegangen. Spartak liegt damit auf dem siebten Platz der Premjer Liga.

Der 54 Jahre alte Carrera hatte den Verein 2016 übernommen und nach 14-jähriger Titelflaute – 2003 gewann Spartak den Pokal - 2017 erstmals wieder die Meisterschaft geholt. Die Spielzeit 2017/18 beendete der Moskauer Club als Dritter. Keines der Saisonziele sei erreicht worden, erklärte die Clubführung.

In der Gruppe G der Europa League liegt Spartak nach zwei von sechs Spielen auf dem vierten und letzten Platz.

Profi-Vertrag für Usain Bolt?

Usain Bolts Traum vom Profi-Fußball könnte in Australien in Erfüllung gehen. Der Erstligist Central Coast Mariners soll der Leichtathletik-Ikone einen Profivertrag angeboten haben. Das berichten britische Medien unter Berufung auf Bolts Berater Ricky Simms. Mariners-Trainer Mike Mulvey sprach jedoch von "Spekulationen" und betonte, er wisse nichts von einem Angebot.

"Ich kann bestätigen, dass Usain von den Central Coast Mariners ein Kontrakt offeriert wurde", sagte Simms der BBC. Laut Daily Telegraph soll Bolt bei den Mariners deutlich weniger Gehalt bekommen, als die ihm angeblich im August in Aussicht gestellten drei Millionen australische Dollar (1,85 Millionen Euro). Auch die Marke von 1,5 Millionen australischen Dollar (930.000 Euro), die Klub-Besitzer Mike Charlesworth geboten haben soll, würden nicht erreicht.

In der vergangenen Woche soll Bolt ein Angebot des maltesischen Meisters FC Valetta über einen Zweijahresvertrag abgelehnt haben. Der achtmalige Olympiasieger (32) hatte zuletzt bei seinem Startelf-Debüt für die Mariners in einem Testspiel doppelt getroffen. Bolt hatte schon zu seiner aktiven Zeit als Sprinter offen über Ambitionen auf eine Fußball-Karriere gesprochen.

Schweinsteiger und Fire verlieren erneut

Gegen Atlanta lief Bastian Schweinsteiger mit Handschuhen auf

Bastian Schweinsteiger hat auch im vorletzten Saisonspiel mit seinem Club Chicago Fire eine Niederlage einstecken müssen. Bei Atlanta United verlor das Team um den 2014er-Weltmeister in der nordamerikanischen MLS mit 1:2 (1:2).

Schon vor der 18. Niederlage im 33. Spiel hatte Chicago, Vorletzter im Osten, keine Chance mehr auf die Play-off-Teilnahme. Atlanta (69) ist weiter das punktbeste Team der Liga.

Franco Escobar (9.) brachte das Gastgeber-Team um den deutschen Mittelfeldspieler Julian Gressel früh in Führung. Michael de Leeuw (24.) glich für Chicago aus, doch nur wenig später unterlief Fire-Verteidiger Johan Kappelhof (26.) ein Eigentor.

AEK-Coach angstlos gegen die Bayern

Der frühere Bundesligaprofi Nikos Liberopoulos, Technischer Direktor beim griechischen Meister AEK Athen, warnt seine Profis vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag (18.55 Uhr/Sky) gegen Bayern München vor zu viel Demut. "Wir treten daheim gegen eine Weltklassemannschaft an, da kann alles passieren. Die Spieler sollen Respekt vor dem großen Gegner haben, aber keine Angst", sagte der 43-Jährige dem kicker.

Liberopoulos, der für Eintracht Frankfurt 50 Bundesligaspiele (zehn Tore) bestritt, will bei den Bayern "nicht von Krise sprechen, es sind zuletzt lediglich ein paar Ergebnisse ausgeblieben. Wir täten gut daran, nicht in einer Bayern-Krise unsere Chance zu suchen. Wir müssen selbst über 90 Minuten hochkonzentriert agieren und handeln. Nur so kann man gegen so ein Spitzenteam ein positives Ergebnis holen."

Die Münchner liegen nach dem 2:0 bei Benfica Lissabon und dem enttäuschenden 1:1 gegen Ajax Amsterdam mit vier Punkten auf Platz zwei der Gruppe E hinter dem niederländischen Rekordmeister (4). Athen (0) ist hinter Benfica (3) Letzter. "Wir sind von unserem Team überzeugt und mit Glück, das uns in den ersten beiden Spielen fehlte, können wir die Situation noch drehen", sagte Liberopoulos.

