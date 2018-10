BVB überrennt Stuttgart – FC Bayern siegt in Unterzahl

Hamburg. Am 8. Spieltag hat Borussia Dortmund seine Spitzenposition in der Bundesliga souverän verteidigt, Rekordmeister FC Bayern hat seinen Negativlauf beendet. Nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Sieg und der Medienschelte ihrer Bosse gewannen die Münchner am Sonnabend 3:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg und schoben sich vorerst sogar auf Rang zwei.

Lewandowski beendete auch seine persönliche Torflaute

Foto: Stuart Franklin / Bongarts/Getty Images

Robert Lewandowski (30./49. Minute) nach Zuspiel von Mats Hummels und schwerem VfL-Abwehrpatzer traf zweimal für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac, die weiterhin vier Punkte hinter den Dortmundern liegt. Nach dem Platzverweis für Arjen Robben (58./Gelb-Rot) und dem Anschlusstor von Wout Weghorst (63.) machte James (72.) alles klar.

Weinzierl-Debüt gegen BVB misslingt

Der BVB verdarb dem neuen Stuttgarter Trainer Markus Weinzierl mit dem 4:0 (3:0) beim VfB gründlich den Einstand und hat nun 20 Punkte. Talent Jadon Sancho (3.), Marco Reus (23.) und Paco Alcácer (25.) nach schlimmem VfB-Abspielfehler sorgten früh für die Entscheidung gegen den Vorletzten. Maximilian Philipp (85.) setzte den Schlusspunkt.

Der bisherige Tabellen-Zweite RB Leipzig kam beim FC Augsburg nur zu einem 0:0 und fiel hinter die Bayern zurück.

Ex-HSV-Keeper Mathenia ist die neue Nummer eins in Nürnberg. Er zeigte eine starke Leistung beim Debüt für den Club

Foto: Daniel Karmann / dpa

1899 Hoffenheim siegte 3:1 (0:1) bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Reiss Nelson (50./57.) und Adam Szalai (67.) sorgten für die Wende nach Nürnbergs Führung durch den Foulelfmeter von Hanno Behrens (18.). Bester Mann war dennoch ein ehemaliger Hamburger und jetziger Nürnberger: Torhüter Christian Mathenia verdrängte den zuletzt unglücklich agierenden Fabian Bredlow zwischen den Pfosten und hielt den Aufsteiger lange Zeit im Spiel.

Wilde Partie in Leverkusen

Hannover 96 verpasste es mit dem 2:2 (1:1) in Leverkusen, an Bayer vorbeizuziehen. Karim Bellarabi (90.+4) glich für das Team von Trainer Heiko Herrlich kurz vor dem Ende noch aus. Florent Muslija per Freistoß (25.) und Felipe (54.), der kurz darauf nach dem zweiten Handspiel Gelb-Rot sah, trafen für 96. Lars Bender (34.) erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für Bayer. Wendell scheiterte früh (7.) mit einem Handelfmeter an Hannovers Torhüter Michael Esser.

( dpa/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.