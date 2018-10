Dortmund will Kaufoption bei Top-Torjäger Alcácer ziehen

BVB will Kaufoption bei Alcácer ziehen

Borussia Dortmund will beim bislang vom FC Barcelona ausgeliehenen Top-Torjäger Paco Alcácer die Kaufoption ziehen. „Im Moment spricht wenig dagegen, um ehrlich zu sein“, sagte Sportdirektor Michael Zorc bei Sky. „Es sieht auch alles gut aus.“

Paco Alcácer (M.) erzielte nach seinen Einwechslungen in nur 81 Minuten sechs Tore

Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Während Barcelonas Geschäftsführer Oscar Grau bekanntgab, der BVB habe mitgeteilt, von der Option Gebrauch machen zu wollen, erklärte Zorc, bisher sei offiziell mit Barcelona noch nicht darüber gesprochen worden. Zunächst solle es zudem Gespräche mit Alcácer geben. Der Angreifer wurde zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Die Option sieht vor, ihn bis 2023 zu verpflichten.

Der 25-jährige Neuzugang hatte bei seinen Einwechslungen bislang in nur 81 Minuten sechs Treffer erzielt und damit einen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Rüdiger trifft, Mourinho wütet bei Remis

Der FC Chelsea hat dank eines Last-Minute-Treffers im Prestigeduell mit Manchester United zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen. Mit dem 2:2 (1:0) im Krimi gegen die Red Devils verdrängte Chelsea (21 Punkte) Manchester City (20) vorerst von der Spitze. ManUnited mit dem umstrittenen Teammanager Jose Mourinho (14) ist vorerst Achter.

Antonio Rüdiger (l.) traf nach einer Ecke

Foto: imago/Colorsport

Der Portugiese war nach dem späten Ausgleich des eingewechselten Ross Barkley (90.+6) kaum zu bändigen. Nach Provokationen von der Bank seines Ex-Clubs sprang Mourinho wutentbrannt auf und musste von Ordnern zurückgehalten werden.

Nationalspieler Antonio Rüdiger (21.) hatte die weiter ungeschlagenen Blues nach einer Ecke mit seinem ersten Saisontor in Führung geköpft. Anthony Martial (55./73) traf für die Gäste per Doppelpack.

HSV-Konkurrent Köln lässt Punkte liegen

Der 1. FC Köln hat erstmals in der laufenden Saison der 2. Bundesliga auswärts Punkte liegen lassen und muss um die Tabellenspitze zittern. Das Team von Trainer Markus Anfang kam am Samstag trotz Führung durch Simon Teroddes 13. Saisontreffer (42. Minute, Foulelfmeter) nur zu einem 1:1 (1:0) bei Holstein Kiel. Heinz Mörschel gelang für Anfangs ehemaligen Club (88.) noch der Ausgleich.

Nach dem zehnten Spieltag weist Bundesliga-Absteiger Köln 20 Punkte auf und kann am Sonntag von der Spitze verdrängt werden, sollte Union Berlin (17 Punkte) beim SC Paderborn gewinnen. Ebenfalls knapp hinter den Kölnern liegt die SpVgg Greuther Fürth, die nach einem 0:2-Rückstand 3:2 (0:2) bei Arminia Bielefeld gewann und mit 19 Zählern vorerst auf Rang zwei vorrückte. Der 1. FC Heidenheim liegt nach einem 3:0 (2:0) gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 15 Punkten im oberen Tabellendrittel.

Jovic dankt Kovac nach Fünferpack

Eintracht Frankfurts Rekordmann Luka Jovic hat seinen Fünferpack beim Kantersieg gegen Düsseldorf auch Ex-Trainer Niko Kovac gewidmet. „Er hat mir extrem dabei geholfen, mich als Typ und Spieler zu entwickeln. Durch ihn habe ich mich durchgebissen und zu einem absoluten Profi entwickelt“, sagte Jovic nach seiner Gala beim 7:1 (3:0).

Als erster Eintracht-Profi hatte der Serbe dabei in einem Spiel fünf Tore (27./34./55./69./72.) erzielt. Mit 20 Jahren und 300 Tagen ist er zudem der jüngste Spieler der Bundesliga-Historie, dem solch ein Kunststück gelang. Insgesamt haben nun 14 Spieler fünf Tore in einer Partie erzielt, den Rekord von sechs Treffern hält Dieter Müller (1977).

Tor des Monats? Jovics erster Streich war spektakulär

Foto: Arne Dedert / dpa

Jovic bedankte sich allerdings nicht nur bei Kovac, der mittlerweile Bayern München betreut. Auch für dessen Nachfolger Adi Hütter fand der Torjäger der Hessen lobende Worte. „Er gibt mir den Freiraum, um den nächsten Schritt in der Karriere zu gehen“, sagte Jovic, der nun mit sieben Toren die Torschützenliste anführt.

Guardiola will mit Sané verlängern

Manchester City will den Vertrag mit Leroy Sané (22) verlängern. „Wir arbeiten daran, ja“, sagte Trainer Pep Guardiola. „Wir schätzen seine Qualitäten als Spieler, den Menschen, seine Beziehung zum Club, wie bodenständig er ist, viele Dinge. Das ist wichtig, nicht wie gut er in ein oder zwei Spielen war.“

Sanés aktueller Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2021. In der vergangenen Saison hatte er unter Guardiola maßgeblichen Anteil am Gewinn der Premier League und erzielte zehn Tore für Man City. Der Start in die laufende Spielzeit verlief für ihn allerdings etwas holprig. „Aufs und Abs, es gibt Momente, in denen du besser bist als in anderen, das ist normal“, sagte Guardiola. „Aber es gibt keine Zweifel an der Qualität von Leroy.“

Real-Pleite mit Negativrekord

Ein weiterer Negativrekord für Real Madrid dokumentiert die anhaltende Krise beim spanischen Rekordmeister. Bei der 1:2-Heimpleite gegen UD Levante erreichte der Champions-League-Sieger ohne seinen deutschen Nationalspieler Toni Kroos zwischenzeitlich den zuvor in der königlichen Vereinsgeschichte unerreichten Tiefpunkt von 480 Minuten ohne Torerfolg.

Zwar brach Marcelo (72.) den seit dem 1:0-Siegtreffer gegen Espanyol Barcelona am 22. September anhaltenden Bann der Madrilenen. Doch reichte der Treffer des Brasilianers nach den frühen Gästetoren durch Jose Morales (6.) und Marti Roger (13., Elfmeter) nicht zur Verhinderung der zweiten Liga-Niederlage hintereinander und sogar des vierten Punktspiels in Serie ohne Sieg (ein Punkt).

Real verpasste durch sein insgesamt fünftes Pflichtspiel in Serie ohne Erfolgserlebnis neben der zumindest vorübergehenden Tabellenführung auch eine erfolgreiche Generalprobe für sein Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (23. Oktober) gegen Viktoria Pilsen.

Für Madrid standen die Uhren bei Anpfiff auf 409 Minuten ohne Torerfolg nacheinander. Durch die 71 Minuten bis zu Marcelos Treffer überboten die Elf von Trainer Julen Lopetegui Madrids bisherigen Negativrekord von 464 Minuten ohne Treffer aus der Saison 1984/85.

Hitzfeld überzeugt: BVB bietet Bayern die Stirn

Die einstigen Dortmunder Titelhelden Ottmar Hitzfeld und Roman Weidenfeller glauben an einen spannenden Kampf um die deutsche Meisterschaft in dieser Saison. „Der BVB hat einen Lauf, gewinnt auch Spiele, die sie auch hätten verlieren können. Ich rechne mit dem Zweikampf Bayern und Dortmund“, sagte Hitzfeld, Meister-Trainer mit Dortmund und Bayern, der „Bild“.

Der BVB blieb unter dem neuen Trainer Lucien Favre in den ersten sieben Spielen als einziges Bundesliga-Team ungeschlagen und stürmte mit begeisterndem Fußball an die Spitze. Bayern, souveräner Meister der vergangenen sechs Jahre, kassierte vor dem achten Spieltag unter dem neuen Coach Niko Kovac zwei Niederlagen in Folge.

Ottmar Hitzfeld trainierte sowohl die Bayern als auch den BVB

Foto: Marius Becker / dpa

Von den Neuverpflichtungen haben beim BVB vor allem der belgische Mittelfeldstar Axel Witsel und das englische Nachwuchs-Talent Jadon Sancho eingeschlagen. Auch angesichts dieser Transfers sagte Ex-Torwart Weidenfeller: „Bei der aktuellen Mannschaft habe ich auch ein sehr gutes Gefühl.“

Schmadtke positioniert sich gegen die AfD

Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke hat sich eindeutig gegen die AfD positioniert, die Sanktionierung von AfD-Anhängern bei Spielen seines Vereins VfL Wolfsburg jedoch abgelehnt. „Wenn man die politischen Diskussionen verfolgt und gut zuhört, wenn AfD-Vertreter sich äußern, dann muss man sich über den großen Zuspruch sehr wundern. In meinen Augen ist diese Partei nicht wählbar“, schrieb Schmadtke in einem Beitrag für das Vereinsmagazin „Unter Wölfen“. Wahl- und Umfrageergebnisse der AfD sind für ihn „ein alarmierendes Zeichen für unseren Umgang miteinander“.

Der Umgang mit der AfD und ihren Wählern ist ein Diskussionsthema innerhalb der Bundesliga. Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hatte sich als Erster eindeutig gegen die rechtspopulistische Partei ausgesprochen. Werder Bremens Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald tat das im September ebenfalls. Andere Clubs halten sich in dieser Frage dagegen zurück.

Schmadtke wirbt in seinem Beitrag ausdrücklich auch für einen Dialog und für eine „sachliche Auseinandersetzung“ mit AfD-Sympathisanten. „Letztlich steht es einem Club nicht zu, an der Stadionkasse politische Meinungen auszusieben“, meint der 54-Jährige. „Um zu verdeutlichen, wie der VfL zu dem Thema steht, verweise ich deshalb lieber auf unsere Werte. Toleranz, Weltoffenheit, Respekt.“ Es käme „meiner eigenen politischen Gesinnung zwar sehr nah, dass man sagt: Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Allerdings hat man als Fußballverein auch eine Integrationsfunktion und solltedeshalb immer lieber auf Menschen zugehen als sie auszuschließen.“

Naldo: Bis Weihnachten Anschluss herstellen

Schalkes Abwehr-Routinier Naldo glaubt trotz des verpatzten Saisonstarts noch an eine erfolgreiche Saison der Knappen. „Dass wir normalerweise mithalten können, haben wir vergangene Saison bewiesen. Sollten die anderen irgendwann schwächeln, wollen wir da sein. Dafür müssen wir ab sofort kontinuierlich punkten. Gelingt uns das, können wir Weihnachten den Anschluss wiederhergestellt haben“, sagte der Brasilianer dem „Sportbuzzer“.

„Diese fünf Niederlagen in Serie – damit umzugehen war nicht einfach für uns. Diese Mannschaft hat eine sehr gute Mentalität und auch in dieser schwierigen Phase den Glauben an sich selbst nicht verloren“, sagte der Brasilianer, der seinen Vertrag auf Schalke bis 2020 verlängert hat: „Dass drei Siege in Folge unser Selbstvertrauen noch einmal stärken, ist doch klar. Allerdings ist sicherlich längst noch nicht alles perfekt.“

