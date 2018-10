Die Mannschaft nähert sich zurückgetretenem Özil an

DFB-Team gratuliert Jubilar Özil

Die deutsche Nationalmannschaft hat dem zurückgetreten Mesut Özil zum 30. Geburtstag Glückwünsche übermittelt. "Happy Birthday, #Weltmeister!", stand bei Twitter über einem Foto des Arsenal-Spielmachers mit dem WM-Pokal nach dem Finalsieg 2014 gegen Argentinien (1:0 n.V.) in den Händen.

Özil hatte nach dem WM-Desaster in Russland nach 92 Länderspielen seinen Rücktritt erklärt. Im Zuge der Erdogan-Affäre erhob er rassistische Vorwürfe gegen den DFB. Zudem fühlte er sich zum Sündenbock für das blamable Vorrunden-Aus in Russland abgestempelt.

Seinen Rücktritt hat er Joachim Löw nicht persönlich mitgeteilt. Der Bundestrainer hat danach vergeblich versucht, Kontakt zu Özil aufzunehmen.

Serbe pfeift Frankreich gegen Deutschland

Schiedsrichter Milorad Mažić aus Serbien leitet am Dienstag das Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Stade de France gegen Weltmeister Frankreich. Der 45-Jährige ist international erfahren. Mažić hat auch schon ein Länderspiel der deutschen Elf gepfiffen. Es war das 3:0 gegen Österreich in München am 6. September 2013 in der Qualifikation für die WM-Endrunde 2014.

Kahn sieht kaum deutsche Torhüter-Talente

Der langjährige Nationaltorhüter Oliver Kahn hat vor einem mittelfristigen Problem auf dieser Position in der DFB-Auswahl gewarnt. Im "Kicker" sagte der 49-Jährige: „Ich sehe im Moment hinter Neuer und ter Stegen nicht das absolute junge Ausnahmetalent, das schon Spielpraxis auf hohem Niveau sammelt. Wir haben anscheinend keinen wie den 19-jährigen Gianluigi Donnarumma in Italien.“

Bei der Heim-EM 2024 wäre der jetzige Kapitän Manuel Neuer bereits 38 Jahre alt, Barcelona-Profi Marc-André ter Stegen 32 Jahre. Mit Blick auf die Bundesliga erklärte Kahn, dort seien zwar bei zwölf der 18 Clubs deutsche Torhüter die Nummer eins, neun von ihnen seien aber schon über 28 Jahre alt. Der heutige ZDF-Experte Kahn verwies ferner darauf, dass der vielversprechendste Schlussmann, der 24 Jahre alte U 21-Europameister Julian Pollersbeck, mit dem Hamburger SV in der 2. Bundesliga spielt.

Bericht: Sandhausen holt Fortuna Kölns Trainer

Uwe Koschinat etablierte Fortuna Köln in der Dritten Liga.

Nach einem Bericht der „Rhein-Neckar-Zeitung“ wird Uwe Koschinat neuer Trainer beim Zweitligisten SV Sandhausen. Der kriselnde Club aus Baden-Württemberg wird den 47-Jährigen bereits an diesem Montag als Nachfolger von Kenan Kocak vorstellen. Für 13 Uhr hat Sandhausen zu einer Pressekonferenz mit dem neuen Coach geladen. Koschinat kommt vom Drittligisten Fortuna Köln, hatte bei den Rheinländern seinen Vertrag erst zu Beginn des Jahres verlängert.

Am vergangenen Montag hatte Sandhausen auf die sportliche Negativentwicklung reagiert und sich nach gut zwei Jahren von Kocak getrennt. Vor dem nächsten Zweitliga-Spiel am Freitag gegen den Tabellen-18. FC Ingolstadt belegt Sandhausen mit nur einem Saison-Sieg und fünf Punkten den vorletzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga.

Schiedsrichter stirbt während Fußballspiels

Mit großer Betroffenheit hat der Fußballverband Niederrhein auf den Tod des Vorsitzenden des Kreisschiedsrichterausschusses reagiert. „Das ist unfassbar. Wolfgang Vaak war nicht nur leidenschaftlicher Schiedsrichter, er engagierte sich zudem auch als Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses in Wuppertal in hohem Maße für seine Schiedsrichter-Kollegen“, erklärte FVN-Präsident Peter Frymuth.

Der 55 Jahre alte Vaak war am Sonntag während seines Einsatzes beim Kreisliga-A-Spiel TSV Ronsdorf II - SV Heckinghausen zusammengebrochen. Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Einsatz eines Notarztes blieben erfolglos.

US-Girls und Kanadierinnen locker zur WM

Die Fußballerinnen aus den USA und Kanada sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben sich wie erwartet für die WM 2019 in Frankreich qualifiziert. Das US-Team, dreimaliger Weltmeister, besiegte im Halbfinale der CONCACAF-Meisterschaften Jamaika klar mit 6:0. Kanada kam gegen Panama zu einem lockeren 7:0. Am Mittwoch treffen die USA und Kanada im Finale des kontinentalen Titelkampfes aufeinander.

Die deutschen Fußballerinnen hatten sich zuletzt unter Interimstrainer Horst Hrubesch für das WM-Turnier (7. Juni bis 7. Juli 2019) qualifiziert.

Matthäus kritisiert Löw und die Weltmeister

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach der 0:3-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft in den Niederlanden Kritik am DFB-Team und Bundestrainer Joachim Löw geübt. "Mit einer Leistung wie in Holland müsste einem für das Spiel in Frankreich Angst und Bange werden", schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei skysport.de.

"Ich war, wie viele andere, nach der WM auch dafür, dass Löw weiter machen darf und soll. Das hat er verdient. Er ist ein sehr guter Trainer, aber auch er muss das wieder unter Beweis stellen", so Matthäus: "Klar ist aber auch, dass vor allem die Trainer an den Ergebnissen gemessen werden und die sind aktuell schlecht und gehen Hand in Hand mit spielerischem Unvermögen."

Bei Lothar Matthäus im Zentrum der kritik: Die Weltmeister Manuel Neuer (v.r.), Mats Hummels und Thomas Müller

Matthäus kritisierte vor allem, dass Löw an bestimmten Spielern festhalte. "Was ist mit dem Leistungsprinzip? Wieso spielen Akteure, die aktuell total außer Form sind? Wieso werden so viele Spieler auf Positionen aufgestellt, die sie im Verein nicht spielen?", meinte der 57-Jährige: "Die Achse, auf die Jogi Löw vertraut und die jeder Trainer gerne hat, funktioniert einfach aktuell nicht, denn diese Spieler haben mit sich und mit Problemen in ihren Vereinen zu kämpfen."

Namentlich seien dies Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos und Thomas Müller. "Sie sind die Erfahrensten, haben den Laden aber aktuell überhaupt nicht im Griff", so Matthäus.

Vor allem im Tor mahnte Matthäus einen Wechsel an. "Manuel Neuer hat aktuell nicht die Form und Sicherheit, die er vor seiner schweren Verletzung gehabt hat. Er ist noch nicht wieder in der Form, die ihn viermal zum Welttorhüter gemacht hat“, schrieb Matthäus. Marc-Andre ter Stegen spiele „seit Jahren Weltklasse bei Barcelona. Ich finde, er hätte langsam die Chance verdient, ein wichtiges Spiel von Anfang an zu bestreiten, selbst wenn Neuer zur Verfügung stünde“, analysierte der Ehrenspielführer weiter.

Slowakeis Trainer Kozak tritt zurück

Jan Kozak (64) hat nach fünfeinhalb Jahren seinen Rücktritt als Nationaltrainer der slowakischen Nationalmannschaft erklärt. Das bestätigte der slowakische Verband SFZ am Sonntagabend. In der Nations League hatten die Slowaken am Sonnabend mit 1:2 (0:0) gegen Tschechien verloren und sind Tabellenletzter in der Gruppe 1 der B-Liga.

Der Verband dankte Kozak für die Zusammenarbeit "auch in schwierigen Situationen" und bedauerte die "unerwartete Entscheidung" des Trainers. Im Länderspiel am Dienstag in Stockholm gegen Schweden wird Assistenztrainer Stefan Tarkovic die Mannschaft betreuen.

Seinen größten Erfolg als Nationaltrainer der Slowakei feierte Kozak mit der Qualifikation für die Europameisterschaft 2016. Die Slowakei überstand die Gruppenphase als bester Gruppendritter, schied dann aber im Achtelfinale mit 0:3 (0:2) gegen Deutschland aus.

