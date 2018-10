Alexander Zverev meistert in Shanghai hohe Auftakthürde

Alexander Zverev meisterte in Shanghai seine hohe Auftakthürde

Shanghai. Deutschlands Topspieler Alexander Zverev hat seine hohe Auftakthürde beim ATP-Turnier in Shanghai gemeistert und nähert sich seinem Ticket für das ATP-Finale in London. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg setzte sich gegen den frisch gebackenen Peking-Sieger Nikolos Basilaschwili aus Georgien mit 7:5, 6:4 durch.

Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, verwandelte nach 1:33 Stunden den ersten Matchball zum Sieg. In Peking war er überraschend im Achtelfinale gescheitert. Zverev trifft im Achtelfinale auf den Australier Alex de Minaur, der sich gegen den Franzosen Benoit Paire durchsetzte. Bislang hat der Hamburger beide Vergleiche mit dem 19-Jährigen gewonnen. Beim Daviscup-Erstrundenspiel in Australien Anfang des Jahres benötigte er dafür allerdings fünf Sätze.

Zverev benötigt nun noch zwei weitere Erfolge, um mit dem Halbfinaleinzug seine zweite Teilnahme am Saisonfinale nach 2017 perfekt zu machen. Im vergangenen Jahr war er nach zwei Niederlagen in drei Gruppenspielen vorzeitig ausgeschieden.

Mischa Zverev und Marterer raus

Bislang haben sich vier Spieler bereits für die Abschlussveranstaltung der ATP-Tour vom 11. bis 18. November in der Londoner O2 Arena qualifiziert: der Weltranglistenerste Rafael Nadal (Spanien), Wimbledon- und US-Open-Sieger Novak Djokovic (Serbien), US-Open-Finalist Juan Martín del Potro (Argentinien) und Grand-Slam-Rekordgewinner Roger Federer (Schweiz).

Neben dem an Nummer vier gesetzten Zverev ist aus deutscher Sicht noch Peter Gojowczyk (München) im Rennen. Der 29-Jährige bekommt es in der Runde der letzten 16 mit Matthew Ebden (Australien) zu tun.

Zverevs Bruder Mischa und der Nürnberger Maximilian Marterer waren bei dem mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb in der ersten Runde gescheitert. Für beide war es jeweils das fünfte Erstrunden-Aus in Folge.

