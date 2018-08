Bayern-Profi vor Wechsel – Kiels Überflüger fehlt verletzt

Nagelsmann fordert: Videoschiedsrichter sollen entscheiden

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hat sich dagegen ausgesprochen, dass Schiedsrichter weiter anhand der Videobilder am Spielfeldrand Entscheidungen treffen. „Ein entscheidender Punkt ist, dass es nicht funktionieren wird, wenn der Referee an den Screen geht. Der Druck ist immens, es wird immer komplizierter für den Schiedsrichter“, sagte der Coach. Stattdessen forderte der 31-Jährige dazu auf, die Szenen künftig im Kölner Video-Center final zu bewerten. „Die müssen in der Lage sein, diese Dinge zu entscheiden.“

Gleich beim ersten Saisonspiel beim FC Bayern München (1:3) war der Videobeweis mehrere Male zum Einsatz gekommen. Ein höchst strittiger Elfmeter für die Münchner, als Franck Ribéry zu Fall kam, wurde dagegen nicht überprüft. „Die Umsetzung ist das Entscheidende“, sagte Nagelsmann, der sich deutlich für die Beibehaltung des Videobeweises aussprach. Sein Appell an die Verantwortlichen: „Bitte entscheidet das an den sieben Screens und schaut nicht so viel Fernsehen im Stadion!“

Mainzer De Blasis wechselt nach Eibar

Publikumsliebling Pablo De Blasis verlässt den 1. FSV Mainz 05. Der Argentinier wechselt kurz vor dem Ende der Transferperiode zum spanischen Erstligisten SD Eibar. In Mainz hatte der 30-Jährige in den vergangenen vier Spielzeiten 115 Partien absolviert und 17 Tore geschossen.

"Pablo De Blasis ist ein absolut verdienter und wichtiger Spieler, nicht nur für die Fans, sondern auch für die Mannschaft und für den Verein", sagte Sportvorstand Rouven Schröder: "Trotz allem war sein Wunsch zu wechseln sehr stark – in den vergangenen Monaten und auch in den letzten Wochen hat Pablo täglich mit Nachdruck darauf gedrängt, dass er eine neue Herausforderung annehmen möchte und er diese für sich nicht in Mainz sieht." Über die Transfermodalitäten wurden keine offiziellen Angaben gemacht. Die Spanier überwiesen dem Vernehmen nach eine Ablösesumme im unteren einstelligen Millionenbereich für den wechselwilligen Argentinier.

Kiels Lee fehlt gegen Magdeburg

Holstein Kiel muss im Heimspiel am Montag gegen den 1. FC Magdeburg auf seinen Spielmacher Jae-Sung Lee verzichten. Der südkoreanische Überflieger steht im Kader seiner Nationalmannschaft für die Partien am 7. September gegen Costa Rica sowie am 11. September gegen Chile. Die Abstellpflicht für den Spielmacher beginnt am Montag. Laut „Kieler Nachrichten“ ist der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits am Mittwoch abgereist.

Bernat-Wechsel nach Paris vor Abschluss

Der Transfer des Linksverteidigers Juan Bernat (25) vom FC Bayern München zu Paris Saint-Germain steht laut der „Bild“ kurz vor dem Abschluss. Die medizinische Untersuchung beim Club von Trainer Thomas Tuchel muss noch erfolgen. Die Ablöse für den Spanier, der einen Vertrag bis 2021 bekommen soll, liegt angeblich bei 15 Millionen Euro. Bernat war 2014 für 10 Millionen Euro vom FC Valencia nach München gekommen. Er hat 76 Ligaspiele für die Bayern bestritten.

Hoffenheim leiht Nelson von Arsenal aus

1899 Hoffenheim wird nach einem „Kicker“-Bericht Reiss Nelson vom FC Arsenal für ein Jahr ausleihen. Die Leihgebühr für den 18 Jahre alten Offensivspieler soll bei 500.000 Euro liegen. Nelson gilt als schneller, talentierter und dribbelstarker Spieler. Bei den Kraichgauern soll der Gunners-Profi eine zusätzliche Option für Trainer Julian Nagelsmann sein, dem nach Ausfällen von Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Dennis Geiger und Lukas Rupp ein wenig die Alternativen ausgegangen sind.

Kaka als „Praktikant“ nach Mailand

Der frühere Weltfußballer Kaka kehrt vorerst als „Praktikant“ zum AC Mailand zurück. Seine neue Rolle im Management des im Mittelmaß versunkenen Serie-A-Clubs „haben wir noch nicht diskutiert“, sagte der 36 Jahre alte Brasilianer nach seiner Ankunft. In Sportdirektor Leonardo (Brasilien) und Paolo Maldini (Italien), Direktor für die strategische Entwicklung, trifft Kaka auf der Führungsebene auf zwei weitere Vereins-Ikonen.

„Ich möchte verstehen lernen, was ich in der Welt des Fußballs tun kann“, sagte Kaka, der in seinen sieben Jahren in Mailand mit den Rossoneri jeweils einmal die Meisterschaft und Champions League gewonnen hatte: „Meine Priorität sind meine Kinder in Brasilien. Das ist auch der Grund, warum ich nicht früher zurückgekehrt bin. Aber Leonardo und Paolo haben mich wieder näher an den Klub gebracht.“

Salzburg verpasst zum elften Mal die Königsklasse

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hat die erstmalige Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League auch im elften Anlauf verpasst. Die Mannschaft des deutschen Trainers Marco Rose kam im Playoff-Rückspiel gegen Serbiens Champion Roter Stern Belgrad nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Selbst eine 2:0-Führung reichte nicht.

Beide Treffer für den Gastgeber erzielte Munas Dabbur (45. Minute/48./Foulelfmeter), El Fardou Ben Nabouhane (65./66.) sorgte mit seinem Doppelpack innerhalb von 77 Sekunden für den Ausgleich. Im Hinspiel hatte es in der Vorwoche ein 0:0 gegeben.

Ivanovic glänzt bei Schweinsteigers Abschied:

