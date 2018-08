"Captain" Kirk Heidelberg soll Huskies vor Absturz retten

Hamburg. Überraschend wechselt beim Football-Bundesligisten Hamburg Huskies drei Wochen vor Saisonende der Cheftrainer. Kirk Heidelberg (61) wird Nachfolger von Timothy Speckman (37), der als Englisch-Lehrer aus beruflichen Gründen nur noch als Sportdirektor der Huskies fungieren soll.

„Mit Beginn der neuen Schulzeit hat sich mein Arbeitspensum derart erhöht, dass ich neben meinem Job nicht auch noch zwei Aufgaben bei den Huskies schultern kann", begründete der 37-Jährige seine Entscheidung.

Huskies stehen punktlos am Tabellenende

Für ihn rückt nun also "Captain" Kirk Heidelberg nach, der das Trainerteam der Huskies seit Dezember vergangenen Jahres als Angriffskoordinator verstärkt. In Hamburg war er bereits zuvor als Trainer erfolgreich: 1995 heuerte er erstmals bei den Blue Devils an, mit denen er nach einem Intermezzo in Köln im Jahr 2003 sogar den German Bowl holte. Drei Jahre zuvor hatte er die Meisterschaft mit den Cologne Crocodiles gewonnen.

Kirk Heidelberg soll die Huskies aus dem Tabellenkeller holen

Nun wartet auf ihn eine besondere Herausforderung: Die Huskies stehen nach elf Saisonspielen punktlos am Tabellenende der Nordgruppe der Liga. „Mit harter Arbeit im Training und viel positiver Energie wollen wir diese Spielzeit doch noch zu einem versöhnlichen Ende bringen“, sagt Coach Heidelberg zu seiner Aufgabe. Am Sonnabend (16 Uhr, Stadion Hammer Park) empfangen die Hamburger die Hildesheim Invaders, die mit drei Siegen Vorletzte sind.

