Götze zieht Konsequenzen aus seiner WM-Ausbootung

Götze zieht Konsequenzen aus WM-Ausbootung

Mario Götze will aus der Nichtberücksichtigung für die WM 2018 Positives für seine Entwicklung ziehen. „Daran muss ich wachsen. Ich muss es als ein Erlebnis akzeptieren, das mir dabei helfen kann, die Zukunft anzugehen und die nächste Stufe zu erreichen“, sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund der „Welt am Sonntag“.

Er habe bereits einen Tag vor Bekanntgabe des Aufgebots von seiner Nichtberücksichtigung erfahren. „Aber ich hatte auch schon vorher ein bestimmtes Gefühl“, sagte Götze: „Als ich Ende März nicht für die Länderspiele gegen Spanien und Brasilien nominiert wurde, habe ich mir gedacht: Es könnte so kommen“. Von daher sei es „nicht komplett überraschend“ gewesen: „Hart war es trotzdem.“

Mario Götze will sich ins DFB-Team zurückkämpfen

Das erstmalige WM-Vorrunden-Aus einer deutschen Nationalmannschaft kam für Götze auch sehr überraschend: „Es ist schwer zu beurteilen, warum es nicht geklappt hat. Ich finde aber, man sollte die Mannschaft jetzt nicht vollkommen schlechtreden.“

Die Forderung nach einem Generationswechsel hält er für „überzogen“. Es sei ein normaler Prozess, wenn der eine oder andere Spieler aufhöre, so der BVB-Star: „Aber jeder muss selbst wissen, ob und wann er diesen Schritt macht.“ Mesut Özil hatte kürzlich seinen Rücktritt aus dem DFB-Team erklärt.

Klar ist für Götze, dass die Erwartungshaltung an seine Person weiterhin sehr hoch sein wird. Aber: „Mir ist der Anspruch, den ich an mich selbst stelle, der wichtigste“, so der Filigrantechniker: „Zuallererst geht es mir darum, meine eigenen Ambitionen zu befriedigen. Es geht um den eigenen Antrieb.“

Polizei ermittelt gegen Boateng wegen Bengalo

Die Polizei ermittelt gegen Kevin-Prince Boateng wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Nach dem Gewinn des DFB-Pokals mit Eintracht Frankfurt hatte der 31-Jährige während der Feier auf dem Römerberg ein Bengalo gezündet. „Es gibt mehrere anonyme Anzeigen“, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei. Die „Bild“ hatte zuvor über den Fall berichtet. Danach sollen neben Boateng auch Teamkollege Aymen Barkok und Fans Rauchkerzen abgebrannt haben.

Dieses Beweisfoto könnte Boateng zum Verhängnis werden

Die Eintracht hatte am 20. Mai nach dem 3:1-Sieg im DFB-Pokalfinale gegen Bayern München mit 100.000 Fans ihren Triumph in der Frankfurter Innenstadt gefeiert. Fotos zeigen, wie Boateng auf dem Balkon des Rathauses ein brennendes Bengalo in der Hand hält. Er spielt inzwischen für Sassuolo Calcio in Italien.

Eintracht-Vorstand Axel Hellmann sagte der „Bild“, die Spieler seien vereinsintern sanktioniert worden, weil sie ihrer Vorbildfunktion nicht nachgekommen seien. Club-Präsident Peter Fischer sagte in dem Bericht: „Zum Fremdschämen! Für solche Leute habe ich keinen Begriff. Aber niemand, der bei dieser Feier dabei war, lässt sich davon die Freude vermiesen“, sagte Fischer.

Klopp erteilt Ancelotti eine Lehrstunde

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat dem früheren Bayern-Coach Carlo Ancelotti eine Lektion erteilt. Der Champions-League-Finalist fertigte das Ancelotti-Team in Dublin in einem Testspiel mit 5:0 (2:0) ab. Der italienische Vizemeister lag bereits nach weniger als zehn Minuten nach Treffern von James Milner (4.) und Georginio Wijnaldum (9.) mit 0:2 zurück.

Von dem Schock sollte sich die Neapolitaner bis zum Schlusspfiff nicht mehr erholen. Mohammed Salah (58.), Daniel Sturridge (73.) und Alberto Moreno (77.) machten das Debakel für die Süditaliener perfekt. Bei mehreren Treffern sah Neapels griechischer Torwart Orestis Karnezis nicht gut aus. „Karnezis war eine Katastrophe“, urteilte das italienische Blatt „Corriere dello Sport“. „Aber auch andere Spieler blieben unter ihrem Niveau.“

Rauball: Aufarbeitung der Özil-Affäre schwierig

Für DFL-Präsident Reinhard Rauball ist die Aufarbeitung der Affäre um Mesut Özil „erheblich komplizierter als die sportliche Aufarbeitung“ nach dem WM-Aus. „Die Thematik hat eine Größenordnung erreicht, die beispiellos ist. Selbst der Bundesligaskandal Anfang der 70er-Jahre hat nicht solche Wellen geschlagen“, sagte der 71-Jährige der „BamS“. „Der Bundespräsident war eingeschaltet gewesen, die Kanzlerin hat sich geäußert, der Außenminister, der Innenminister, der Bundestagspräsident, der türkische Präsident etc.“, sagte Rauball. Diese Dinge auch im gesellschaftspolitischen Bereich wieder einzufangen, sei nicht einfach.

Kroos ist Fußballer des Jahres

Toni Kroos ist zu Deutschlands Fußballer des Jahres 2018 gewählt worden. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler von Real Madrid erhielt bei der vom „kicker“ organisierten Wahl durch Deutschlands Sportjournalisten erstmals die meisten Stimmen (185) und trat die Nachfolge des 2014er-Weltmeisterkapitäns Philipp Lahm an. Den zweiten Platz belegte der Freiburger Nils Petersen (39) vor dem Brasilianer Naldo von Schalke 04 (38).

Bayerns Meister-Coach Jupp Heynckes wurde als Trainer des Jahres gewählt (91 Stimmen) knapp vor Schalke-Coach Domenico Tedesco (89). „Es ist und bleibt eine schöne Auszeichnung. Fußballer des Jahres – das ist ein Preis, den man nicht so einfach bekommt – und vor allem auch nicht jeder“, sagte Kroos. Für sich sieht er „eine schöne Bestätigung für den Weg, den man als Fußballer gewählt und die Entscheidungen, die man dabei getroffen hat“.

Heynckes reagierte überrascht: „Ich freue mich sehr, dass ich von den Fachjournalisten zum Trainer des Jahres gewählt worden bin. Mein großes Kompliment gilt aber auch jenen, die nicht für mich gestimmt haben, weil es in der Bundesliga viele gute junge Trainer gibt, die diese Ehrung genauso verdient hätten – und natürlich auch Christian Streich in Freiburg.“

Mainz vor Rekord-Transfer

Der 1. FSV Mainz 05 steht vor der Verpflichtung des spanischen Linksverteidigers Aaron Caricol von Espanyol Barcelona. „Wir sind seit einiger Zeit in konkreten Gesprächen und erwarten Aaron Caricol heute in Mainz. Am Montag sollen final vertragliche Details geklärt und der Medizincheck absolviert werden“, sagte portvorstand Rouven Schröder.

Der 21 Jahre alte Caricol besitzt bei Espanyol einen Vertrag bis 2022. Die in der Ausstiegsklausel festgelegte Ablöse beträgt eigentlich 40 Millionen Euro, Mainz zahlt laut spanischen Medienberichten zehn Millionen Euro. Damit würde Caricol den vor wenigen Wochen für acht Millionen Euro von Olympique Lyon geholten Stürmer Jean-Philippe Mateta als teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte ablösen.

Wolfsburg vor Verpflichtung von Verteidiger

Der VfL steht vor der Verpflichtung des französischen Abwehrspielers Jerome Roussillon vom Erstligisten HSC Montpellier. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Linksverteidiger am Montag einen Medizincheck absolvieren und danach einen Vierjahresvertrag unterzeichnen. Als Ablösesumme für den 25-Jährigen sind rund fünf Millionen Euro im Gespräch.

Real gewinnt gegen Ronaldos neuen Club

Die Madrilenen haben auf ihrer US-Sommer-Tour den ersten Sieg gefeiert. Die Spanier gewannen im zweiten von drei Spielen beim International Champions Cup gegen Juventus Turin 3:1 (1:1). Zwar konnten die Italiener beim Spiel in der Nähe der US-Hauptstadt in der 12. Minute durch ein Eigentor von Madrid-Verteidiger Dani Carvajal in Führung gehen, doch Gareth Bale (39.) erzielte noch vor dem Pausenpfiff für den Ausgleich.

Mit einem Doppelpack sorgte Marco Asensio (47./56.) in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung zugunsten der Königlichen. Das Spiel zwischen den europäischen Spitzenteams lockte 71.597 Zuschauer ins FedEx Field in Landover/Maryland. Die beiden deutschen Nationalspieler Toni Kroos (Real Madrid) und Sami Khedira (Juventus Turin) spielten nur in der ersten Halbzeit.

Der FC Barcelona kassierte in seinem abschließenden International-Champions-Cup-Spiel die zweite Niederlage. Der spanische Meister unterlag gegen den AC Mailand knapp 0:1 (0:0). Den Siegtreffer für die Italiener erzielte André Silva (90.+3) in der Nachspielzeit. Mehr als 51.000 Zuschauer kamen zum Spiel ins Levi’s Stadium im kalifornischen Santa Clara.

Aleix Vidal verlässt Barcelona

Ein Vidal kommt, der andere geht: Einen Tag nach der Verpflichtung von Arturo Vidal hat der spanische Fußballmeister FC Barcelona den Transfer von Aleix Vidal zum FC Sevilla verkündet. Der 28 Jahre alte Spanier wechselt für 8,5 Millionen Euro zurück zu dem Verein, von dem Barca ihn im Sommer 2015 verpflichtet hatte.

Hertha startet mit sechs Stunden Verspätung ins Trainingslager

Die Berliner sind erst mit knapp sechs Stunden Verspätung ins Trainingslager nach Schladming gestartet. Der Flug nach Österreich wurde nach Angaben der Berliner wegen technischer Probleme verschoben. Das Team von Trainer Pal Dardai saß in Berlin schon im Bus zum Flieger, musste dann aber zum Terminal zurück. Am Abend gab es dann den nächsten Versuch. Zwischendurch hatten sich die Spieler unter anderem mit Kartenspielen die Zeit vertrieben.

Augustinsson verlängert bei Werder

Schwedens WM-Fahrer Ludwig Augustinsson hat bei Werder Bremen vorzeitig seinen Vertrag um ein Jahr bis 2022 verlängert. „Er ist ein wichtiger Baustein in unserem Kader“, wird Werder-Trainer Florian Kohfeldt in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Bei der Weltmeisterschaft in Russland stand der 24-Jährige bei allen fünf schwedischen Auftritten in der Startelf und erzielte einen Treffer zum Abschluss der Gruppenphase gegen Mexiko. „Gerade durch die WM hat Ludwig sicherlich verstärkt die Aufmerksamkeit von anderen Vereinen auf sich gezogen. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn davon überzeugen konnten, dass Werder weiterhin der richtig Verein für ihn ist“, erklärte Baumann.

Augustinsson kam im Sommer 2017 für rund 4,5 Millionen vom FC Kopenhagen zu Werder Bremen und absolvierte in der vergangenen Saison 29 Bundesliga-Einsätze. „Ich fühle mich seit dem ersten Tag wie zu Hause in Bremen und bei Werder“, schwärmte der Linksverteidiger. „Wir haben einen guten Kader, mit dem wir einiges erreichen können.“ Seit Samstag befindet sich Augustinsson mit seinem Club im Trainingslager in Grassau am Chiemsee.

Starke WM gespielt und nun ein starkes Zeichen gesetzt: Ludwig #Augustinsson hat seinen Vertrag beim SV #Werder vorzeitig verlängert. 👏💪



